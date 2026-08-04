David Sullivan diminta menghindari laga kandang West Ham di London Stadium menyusul tuduhan pelanggaran seksual

Menurut Sky Sports, operator London Stadium telah merekomendasikan agar Sullivan tidak menghadiri laga kandang West Ham, dimulai dari pertandingan Piala Carabao melawan Portsmouth pada Sabtu.

Meski investigasi internal menyimpulkan tidak ada risiko perlindungan yang masih berlangsung, manajemen stadion tetap berhati-hati. Seorang juru bicara London Stadium menjelaskan posisi mereka dengan mengatakan: "Menyusul laporan media pada akhir musim terkait masalah perlindungan yang ditangani oleh klub, London Stadium meminta informasi lebih lanjut untuk memastikan kami dapat memenuhi tanggung jawab perlindungan kami sendiri. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh klub, kami memahami bahwa masalah tersebut telah diselidiki dan bahwa klub tidak menganggap ada risiko perlindungan yang masih berlangsung terkait kehadiran Mr Sullivan di stadion. Namun, mengingat potensi demonstrasi dan perilaku antisosial oleh sebagian penonton, kami telah merekomendasikan kepada klub agar ia tidak hadir. Kami juga telah meminta pemberitahuan sebelumnya tentang rencana kehadiran apa pun agar langkah-langkah keselamatan dan operasional yang tepat dapat diterapkan."