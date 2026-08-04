AFP
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David Sullivan diminta menghindari laga kandang West Ham di London Stadium menyusul tuduhan pelanggaran seksual
Operator London Stadium meminta pemberitahuan terlebih dahulu
Menurut Sky Sports, operator London Stadium telah merekomendasikan agar Sullivan tidak menghadiri laga kandang West Ham, dimulai dari pertandingan Piala Carabao melawan Portsmouth pada Sabtu.
Meski investigasi internal menyimpulkan tidak ada risiko perlindungan yang masih berlangsung, manajemen stadion tetap berhati-hati. Seorang juru bicara London Stadium menjelaskan posisi mereka dengan mengatakan: "Menyusul laporan media pada akhir musim terkait masalah perlindungan yang ditangani oleh klub, London Stadium meminta informasi lebih lanjut untuk memastikan kami dapat memenuhi tanggung jawab perlindungan kami sendiri. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh klub, kami memahami bahwa masalah tersebut telah diselidiki dan bahwa klub tidak menganggap ada risiko perlindungan yang masih berlangsung terkait kehadiran Mr Sullivan di stadion. Namun, mengingat potensi demonstrasi dan perilaku antisosial oleh sebagian penonton, kami telah merekomendasikan kepada klub agar ia tidak hadir. Kami juga telah meminta pemberitahuan sebelumnya tentang rencana kehadiran apa pun agar langkah-langkah keselamatan dan operasional yang tepat dapat diterapkan."
- AFP
Pengunduran diri ini menyusul periode penuh gejolak dan degradasi
Arahan stadion tersebut mengikuti periode yang sangat bergejolak bagi klub, yang mencakup degradasi dari Premier League dan hengkangnya wakil ketua Karren Brady sebelumnya. Sullivan mengakhiri masa 16 tahunnya di pucuk pimpinan klub pada Juni, mengundurkan diri dengan segera tepat sebelum The Times dan BBC Panorama menerbitkan investigasi bersama mereka mengenai perilaku eksploitasi seksual.
Pada saat kepergiannya, ia bersikeras bahwa klaim tersebut tidak terkait dengan sepak bola dan menyatakan: "Di saat yang sudah menjadi periode menantang dan penting bagi klub, saya menolak membiarkan urusan pribadi yang menyangkut saya menjadi gangguan yang tidak perlu atau sumber ketidakstabilan. Karena itu, setelah mempertimbangkannya dengan sangat matang dan dengan berat hati, saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua Bersama dan Direktur West Ham United FC dengan segera."
Mantan ketua dengan tegas membantah tuduhan lama
Sullivan secara konsisten dan keras menolak tuduhan yang dilayangkan terhadapnya oleh tujuh perempuan, dengan menyebutnya tidak benar secara faktual dan sepenuhnya salah. Sebelumnya, ia berjanji akan menempuh jalur hukum terhadap para penyiar.
Dalam pernyataan pengunduran dirinya, ia menyatakan: "Saya dengan tegas membantah klaim-klaim ini. Saya adalah pribadi yang tertutup, dan mereka yang secara pribadi maupun profesional mengenal David Sullivan yang sebenarnya, bukan karikatur yang diciptakan tabloid, tahu persis siapa saya dan apa yang saya perjuangkan. Saya sama sekali bukan orang seperti yang diputuskan media untuk digambarkan. Saya akan menggugat BBC atas pencemaran nama baik, bersama outlet media lain mana pun yang mengulang tuduhan fitnah apa pun." Juga terungkap bahwa ia telah dilarang melakukan kontak dengan tim putri dan tim junior sejak 2023.
- AFP
Apa selanjutnya untuk West Ham?
West Ham telah mengonfirmasi bahwa CEO interim Karim Virani mengawasi operasional sehari-hari saat mereka menjalani proses pembangunan kembali yang signifikan ini. Klub itu akan menjamu Portsmouth pada Sabtu tanpa kehadiran Sullivan. Perhatian kini beralih ke lapangan, saat mereka bertandang menghadapi Burnley pada Minggu sebelum menjamu Charlton Athletic dalam derbi London pada 22 Agustus.
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