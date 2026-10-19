Getty Images Sport
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David Raya puji Noni Madueke yang 'istimewa' setelah jadi penyelamat Arsenal dari bangku cadangan dan menjaga perburuan gelar Liga Primer Inggris tetap di jalur
Gol penentu kemenangan di menit akhir menyelamatkan keadaan
Raya memuji Madueke setelah pemain pengganti itu mencetak gol kemenangan dramatis pada pengujung laga melawan Nottingham Forest di City Ground. Tim asuhan Mikel Arteta tampak akan kehilangan poin setelah 80 menit pertama berlalu tanpa gol, meski mendominasi penguasaan bola.
Madueke mematahkan perlawanan gigih Forest lewat tembakan yang berubah arah setelah mengenai pemain lain pada akhir babak kedua, sekaligus memastikan kemenangan tipis Arsenal. Hasil yang diraih dengan susah payah itu membuat klub tuan rumah masuk ke zona degradasi dan menjaga Arsenal tetap bersaing dalam perebutan gelar.
Kemenangan itu sangat penting bagi Arsenal agar tidak semakin tertinggal dari Manchester City, yang memimpin persaingan pada awal musim. Raya mengaku senang bisa meraih tiga poin setelah menjalani laga yang sulit di East Midlands.
- Getty Images Sport
Raya puji rekan setim yang "istimewa"
Raya mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan tandang itu dan menyoroti kontribusi menentukan Madueke setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pemain timnas Inggris tersebut langsung memberi dampak dengan memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung ketat.
"Dia pemain istimewa dan gol itu akan terasa istimewa baginya karena membawa kami meraih kemenangan di stadion yang sulit dan melawan tim yang sulit dikalahkan," kata Raya kepada Premier League Productions. "Jadi, saya turut senang untuknya."
Kiper asal Spanyol itu menekankan ketangguhan mental dan kesabaran tim sepanjang pertandingan. "Kami menunjukkan kedewasaan dan keinginan yang kuat. Terus lakukan hal-hal yang benar, dan bola akan masuk ke gawang."
Mengatasi kesulitan sebelumnya di City Ground
Arsenal gagal meraih tiga poin penuh di City Ground dalam beberapa musim terakhir setelah bermain imbang 0-0 dalam dua kunjungan sebelumnya. Raya menyoroti kematangan skuad yang akhirnya mampu mengakhiri catatan buruk tersebut. Kemenangan ini juga menandai kebangkitan setelah kekalahan menyakitkan dari Brighton dan jeda 19 hari tanpa pertandingan.
"Dalam dua tahun terakhir, kami pernah bermain imbang 0-0 di sini. Jadi, saya pikir kami menunjukkan karakter yang kuat dengan terus berjuang untuk meraih hasil," jelas Raya. "Pada akhirnya, setelah beberapa umpan silang dan beberapa umpan dari Bukayo, bola masuk berkat Noni.
"Cara kami merespons, cara kami bermain, cara kami bangkit, sungguh luar biasa. Jadi, kami senang dengan penampilan kami di setiap pertandingan. Tentu saja, seperti biasa, ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi kami mengambil sisi positifnya dan sekarang menatap pertandingan hari Rabu."
- Getty Images Sport
Fokus beralih ke Eropa
Arsenal kini mengalihkan fokus ke laga besar di kompetisi Eropa pada pertengahan pekan. Tim asuhan Arteta akan bertandang menghadapi klub raksasa Jerman, Bayern Munich, di Liga Champions pada Rabu malam.
Setelah lawatan ke Eropa itu, Arsenal kembali berlaga di kompetisi domestik di Emirates Stadium. Mereka menjamu Everton di Liga Primer akhir pekan ini demi menjaga momentum.
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