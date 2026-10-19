Raya memuji Madueke setelah pemain pengganti itu mencetak gol kemenangan dramatis pada pengujung laga melawan Nottingham Forest di City Ground. Tim asuhan Mikel Arteta tampak akan kehilangan poin setelah 80 menit pertama berlalu tanpa gol, meski mendominasi penguasaan bola.

Madueke mematahkan perlawanan gigih Forest lewat tembakan yang berubah arah setelah mengenai pemain lain pada akhir babak kedua, sekaligus memastikan kemenangan tipis Arsenal. Hasil yang diraih dengan susah payah itu membuat klub tuan rumah masuk ke zona degradasi dan menjaga Arsenal tetap bersaing dalam perebutan gelar.

Kemenangan itu sangat penting bagi Arsenal agar tidak semakin tertinggal dari Manchester City, yang memimpin persaingan pada awal musim. Raya mengaku senang bisa meraih tiga poin setelah menjalani laga yang sulit di East Midlands.