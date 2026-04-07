David Raya membuktikan dirinya sebagai 'yang terbaik di dunia' saat Kai Havertz memuji kiper Arsenal yang 'sering diremehkan' itu setelah kemenangan dramatis atas Sporting CP
Havertz memuji rekan setimnya yang 'kurang dihargai'
Havertz, pencetak gol penentu kemenangan Arsenal, memuji kiper Raya setelah kemenangan 1-0 The Gunners atas Sporting CP.
Meskipun Havertz menjadi sorotan berkat golnya di masa injury time, ia dengan cepat menyoroti bahwa hasil tersebut dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh kiper asal Spanyol itu di bawah mistar gawang.
Berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir, Havertz tidak segan-segan dalam menilai bakat Raya, dengan mengatakan: "Luar biasa. Saya pikir dia masih diremehkan di dunia sepak bola, tapi bagi saya, dalam dua musim terakhir, dia adalah kiper terbaik di dunia. Dia luar biasa, dia telah menyelamatkan kami berkali-kali dan kami sangat senang memilikinya."
Aksi heroik Raya berhasil menahan Sporting
Malam itu, Raya harus tampil dalam performa terbaiknya untuk mencegah tim asal Portugal itu unggul lebih dulu. Dalam lima menit pertama, Raya berhasil menepis tendangan Maxi Araujo yang mengarah ke gawang hingga membentur mistar, setelah umpan akurat dari Ousmande Diomande berhasil membobol pertahanan Arsenal.
Tekanan tidak berhenti di situ, karena tim tuan rumah terus-menerus menguji ketangguhan tim asal London itu. Mantan striker Newcastle, Alan Shearer, mencatat pentingnya kontribusi kiper tersebut, dengan menyatakan: "Kami telah membicarakan kedalaman skuad Arsenal musim ini, dan itulah alasannya, karena ketika Anda memasukkan pemain berkualitas seperti yang mereka lakukan malam ini dengan Martinelli dan Havertz, Anda ingin mereka terus bermain dan memberikan dampak pada pertandingan, dan mereka melakukannya. Namun, jika bukan karena kehebatan David Raya di lini belakang yang memberi mereka landasan untuk meraih sesuatu".
Pemain pengganti yang luar biasa menjadi penentu kemenangan di Lisbon
Setelah pertandingan yang kurang berkualitas selama sebagian besar waktu, Mikel Arteta mengandalkan pemain cadangannya untuk mencari jalan keluar. Masuknya Gabriel Martinelli dan Havertz terbukti menjadi keputusan yang tepat, karena keduanya bekerja sama di menit-menit akhir untuk merebut kemenangan tandang yang sangat penting. Martinelli memberikan umpan, dan Havertz menunjukkan ketenangan.
"Mencetak gol di menit-menit akhir selalu menyenangkan, terutama di hadapan para penggemar, dan kami menerima hasil ini," jelas Havertz. "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan minggu depan, tapi kami menerima hasilnya, tentu saja. Mengenai umpan dari Gabriel Martinelli: Luar biasa, pemain itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jelas, sebagai striker atau gelandang serang, Anda selalu menanti momen-momen seperti ini. Dia melakukannya dengan sangat baik, jadi pujian untuk Martinelli".
The Gunners mengincar final besar
Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi tim asuhan Arteta, yang tengah menjadi sorotan setelah serangkaian hasil buruk di kompetisi domestik membuat mereka tersingkir dari Carabao Cup oleh Manchester City, sebelum akhirnya tersingkir dari Piala FA oleh Southampton pada akhir pekan lalu. Havertz mengakui pentingnya perubahan ini, sambil mencatat bahwa tim masih sangat berpeluang meraih trofi besar saat musim mendekati fase krusial. Tim asal London Utara ini kini akan menghadapi leg kedua dengan keunggulan 1-0.
"Tentu saja ini merupakan perubahan besar bagi kami karena kami kalah dalam dua pertandingan terakhir. Jadi, kami ingin membalikkan keadaan hari ini dan kami berhasil melakukannya," tutup pemain internasional Jerman tersebut.