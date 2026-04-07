David Raya membuktikan dirinya sebagai 'yang terbaik di dunia' saat Kai Havertz memuji kiper Arsenal yang 'sering diremehkan' itu setelah kemenangan dramatis atas Sporting CP

Havertz, pencetak gol penentu kemenangan Arsenal, memuji kiper Raya setelah kemenangan 1-0 The Gunners atas Sporting CP.

Meskipun Havertz menjadi sorotan berkat golnya di masa injury time, ia dengan cepat menyoroti bahwa hasil tersebut dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh kiper asal Spanyol itu di bawah mistar gawang.

Berbicara kepada Amazon Prime setelah peluit akhir, Havertz tidak segan-segan dalam menilai bakat Raya, dengan mengatakan: "Luar biasa. Saya pikir dia masih diremehkan di dunia sepak bola, tapi bagi saya, dalam dua musim terakhir, dia adalah kiper terbaik di dunia. Dia luar biasa, dia telah menyelamatkan kami berkali-kali dan kami sangat senang memilikinya."








