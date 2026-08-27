Getty Images Sport
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David Raya layangkan peringatan Liga Champions saat Arsenal membidik dinasti setelah mengakhiri puasa gelar Premier League selama 22 tahun
Arsenal berupaya membangun dinasti di Emirates
Skuad Mikel Arteta bertekad membuktikan bahwa keberhasilan terbaru mereka menjuarai Premier League adalah awal dari era sukses yang panjang, bukan pencapaian sesaat. Setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk mengangkat trofi liga, klub asal London utara itu kini juga mengalihkan fokus tambahan untuk menaklukkan Eropa.
Meski mencapai final Liga Champions musim lalu, Arsenal pada akhirnya dikalahkan raksasa Prancis Paris Saint-Germain. Namun, kekecewaan di level Eropa itu justru semakin membakar hasrat di ruang ganti untuk mempersembahkan Piala Eropa pertama sepanjang sejarah klub, sambil dengan agresif mempertahankan mahkota domestik mereka.
- Getty Images Sport
Raya menguraikan target ambisius untuk meraih trofi
Berbicara soal ambisi klub, Raya menegaskan bahwa skuad tidak akan cepat puas. Pemain internasional Spanyol itu meyakini Arsenal memiliki kualitas dan mentalitas untuk bersaing di semua kompetisi musim ini.
"Kami ingin menjadi pemenang, bukan hanya sekali saja," jelas pemain berusia 30 tahun itu. "Saya pikir kami harus kembali menyerang liga, menyerang piala, menyerang Liga Champions karena kami ingin lebih."
Sang kiper mengungkapkan keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad saat ini. Ia menambahkan: "Kami menginginkan semua trofi, dan kami yakin bisa mengalahkan siapa pun kapan pun, jadi kami hanya harus fokus pada diri sendiri dan tampil lebih baik daripada musim lalu."
Investasi besar memperkuat soliditas lini pertahanan
Kampanye monumental Arsenal membuat lima pemain, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes, masuk dalam Tim Terbaik PFA. Merefleksikan upaya kolektif itu, Raya mengatakan: "Musim ini luar biasa, secara kolektif maupun individu. Saya pikir kami pantas berada di sana dan menjadi juara, jadi itu adalah hal yang paling penting.
"Setiap musim sangat, sangat panjang dengan pasang surut, tetapi saya pikir kami menghadapi semua yang dilemparkan kepada kami dan ini adalah musim yang luar biasa untuk mengangkat trofi, untuk memberi Arsenal gelar Premier League setelah 22 tahun, jadi, ya, musim yang menakjubkan."
Untuk mempertahankan momentum itu, petinggi Arsenal memberi dukungan besar kepada Arteta di bursa transfer. Bruno Guimaraes datang dari Newcastle dengan biaya £75 juta plus Christos Tzolis, sementara Ezri Konsa direkrut dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai £55 juta untuk memperkuat lini belakang paling tangguh di liga.
Raya menyambut baik tambahan di sektor pertahanan itu, sembari menyoroti dampak positifnya terhadap kedalaman skuad. "Kedatangan Ezri, menambah skuad, akan menambah banyak daya saing di dalam tim, yang luar biasa dan sangat, sangat bagus untuk seluruh skuad," ujarnya.
- Getty Images Sport
Arsenal ingin mempertahankan start sempurna
Arsenal sudah memulai pertahanan gelar mereka dengan meyakinkan, menaklukkan Coventry 3-0 untuk memastikan clean sheet pertama Raya pada musim baru. Setelah meraih Golden Glove ketiganya secara beruntun dengan 19 clean sheet musim lalu, kiper Spanyol itu bertekad memperpanjang rekor tersebut, setelah bergabung dengan klub hat-trick eksklusif bersama Pepe Reina, Joe Hart, dan Ederson.
Ia menambahkan: "Ini bukan hanya soal saya. Saya selalu mengatakan hal yang sama, ini adalah kerja kolektif. Jelas saya menjadi bagian dari itu dan ini adalah yang ketiga secara beruntun, tetapi kami tidak bisa berhenti di situ. Kami ingin meraih satu lagi dan satu lagi karena itu berarti lebih mudah memenangkan pertandingan ketika Anda mencatatkan clean sheet, jadi teruslah datang dan semoga lebih banyak Golden Glove datang kepada kami."
Dengan laga-laga penting domestik dan Eropa sudah menanti, skuad Arteta yang telah disegarkan harus membuktikan bahwa mereka bisa menyeimbangkan kerasnya persaingan di berbagai ajang. Mengintegrasikan rekrutan mahal seperti Guimaraes dan Konsa dengan cepat akan sangat penting saat mereka berupaya menyeimbangkan ambisi di Premier League dengan serangan baru di Liga Champions.
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