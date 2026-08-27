Kampanye monumental Arsenal membuat lima pemain, Raya, Jurrien Timber, Declan Rice, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes, masuk dalam Tim Terbaik PFA. Merefleksikan upaya kolektif itu, Raya mengatakan: "Musim ini luar biasa, secara kolektif maupun individu. Saya pikir kami pantas berada di sana dan menjadi juara, jadi itu adalah hal yang paling penting.

"Setiap musim sangat, sangat panjang dengan pasang surut, tetapi saya pikir kami menghadapi semua yang dilemparkan kepada kami dan ini adalah musim yang luar biasa untuk mengangkat trofi, untuk memberi Arsenal gelar Premier League setelah 22 tahun, jadi, ya, musim yang menakjubkan."

Untuk mempertahankan momentum itu, petinggi Arsenal memberi dukungan besar kepada Arteta di bursa transfer. Bruno Guimaraes datang dari Newcastle dengan biaya £75 juta plus Christos Tzolis, sementara Ezri Konsa direkrut dari Aston Villa dalam kesepakatan senilai £55 juta untuk memperkuat lini belakang paling tangguh di liga.

Raya menyambut baik tambahan di sektor pertahanan itu, sembari menyoroti dampak positifnya terhadap kedalaman skuad. "Kedatangan Ezri, menambah skuad, akan menambah banyak daya saing di dalam tim, yang luar biasa dan sangat, sangat bagus untuk seluruh skuad," ujarnya.