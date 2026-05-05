Raya telah memastikan dirinya setidaknya berbagi gelar Sarung Tangan Emas Liga Premier untuk musim 2025–26 setelah pesaing terdekatnya, Gianluigi Donnarumma, kebobolan dalam laga Man City melawan Everton pada Senin malam.

Kiper Arsenal tersebut saat ini memimpin klasemen dengan 17 clean sheet, angka yang ia raih saat timnya menang atas Fulham pada akhir pekan lalu. Dengan Donnarumma yang memiliki 13 clean sheet dan hanya tersisa empat pertandingan liga bagi City, kiper asal Italia itu kini hanya bisa menyamai rekor Raya. Hasil tersebut memastikan kiper asal Spanyol itu akan meraih bagian dari penghargaan tersebut untuk musim ketiga berturut-turut, melanjutkan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan di bawah mistar gawang The Gunners.