Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
David Raya dipastikan meraih penghargaan Golden Glove untuk musim ketiga berturut-turut setelah kiper Arsenal ini bergabung dengan Ederson dalam jajaran eksklusif Liga Premier
Persaingan untuk menjaga gawang tetap bersih berakhir setelah kekalahan lawan
Raya telah memastikan dirinya setidaknya berbagi gelar Sarung Tangan Emas Liga Premier untuk musim 2025–26 setelah pesaing terdekatnya, Gianluigi Donnarumma, kebobolan dalam laga Man City melawan Everton pada Senin malam.
Kiper Arsenal tersebut saat ini memimpin klasemen dengan 17 clean sheet, angka yang ia raih saat timnya menang atas Fulham pada akhir pekan lalu. Dengan Donnarumma yang memiliki 13 clean sheet dan hanya tersisa empat pertandingan liga bagi City, kiper asal Italia itu kini hanya bisa menyamai rekor Raya. Hasil tersebut memastikan kiper asal Spanyol itu akan meraih bagian dari penghargaan tersebut untuk musim ketiga berturut-turut, melanjutkan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan di bawah mistar gawang The Gunners.
- Getty Images Sport
Bergabung dengan kelompok terpilih kiper Liga Premier
Dengan meraih penghargaan ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Raya menjadi kiper keempat dalam sejarah Liga Premier yang berhasil mencatatkan prestasi tersebut. Ia bergabung dengan kelompok elit yang mencakup Pepe Reina, Joe Hart, dan Ederson.
Prestasi ini menegaskan pengaruh yang semakin besar dari pemain berusia 28 tahun ini di Arsenal, di mana keandalannya menjadi kunci dalam perjuangan klub untuk merebut gelar juara. 17 clean sheet yang dicatatkannya sudah menjadi rekor pribadi terbaiknya dalam satu musim Liga Premier. Jumlah tersebut juga melampaui 13 clean sheet yang dicatatkannya pada musim 2024–25, saat ia berbagi penghargaan Golden Glove dengan Matz Sels dari Nottingham Forest.
Dominasi pertahanan di Emirates
Keberhasilan Raya menjadi bukti nyata dari kokohnya struktur pertahanan yang dibangun oleh Mikel Arteta di Emirates Stadium. Bermain di belakang pemain seperti William Saliba dan Gabriel, Raya telah menjadi potongan terakhir dari teka-teki bagi tim yang secara konsisten terbukti menjadi yang paling sulit ditembus di liga selama tiga musim terakhir.
Sejauh musim ini, The Gunners menjadi tim dengan kebobolan gol paling sedikit di Liga Premier, dengan 26 gol, mengungguli Man City (32), Man Utd (48), dan Liverpool (47). Sementara itu, mereka hanya kebobolan enam gol di Liga Champions, di mana mereka masih bertahan di babak semifinal.
- Getty Images Sport
Raya masih memburu gelar Golden Glove
Meskipun bagian dari penghargaan tersebut sudah dipastikan, Raya masih memiliki peluang untuk merebut Sarung Tangan Emas secara mutlak pada pekan-pekan terakhir musim ini. Arsenal akan menghadapi West Ham United dalam derby London akhir pekan ini, dan jika ia mampu menjaga gawangnya tetap bersih dalam salah satu dari tiga pertandingan tersisa, Raya dipastikan akan finis sendirian di puncak klasemen. Di sisi lain, setiap gol yang kebobolan oleh Donnarumma dalam pertandingan-pertandingan terakhir Manchester City - dimulai dari laga melawan Brentford - akan memastikan pemain asal Spanyol itu sebagai pemenang tunggal. Namun, bagi Arsenal, fokus utama tetap pada perebutan gelar juara, dengan performa Raya kemungkinan besar akan memainkan peran penting saat musim mendekati puncaknya.