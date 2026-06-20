David Raya adalah kiper terbaik Eropa musim lalu - lalu mengapa kiper Arsenal itu tidak diturunkan sebagai starter untuk Spanyol di Piala Dunia?

Para penggemar Arsenal dan Barcelona sama-sama merasa heran di media sosial karena baik Raya maupun Garcia justru berada di bawah Simon dalam urutan prioritas, padahal musim gemilang mereka masing-masing di level klub diabaikan oleh pelatih tim nasional De la Fuente.
Setelah banyak spekulasi menjelang turnamen, sang manajer tetap mengabaikan semua desas-desus tersebut dan sekali lagi mempercayakan posisi kiper kepada kiper andalan nomor satu yang telah lama diandalkannya, yang menjadi starter dalam pertandingan pembuka Spanyol yang mengecewakan saat bermain imbang melawan tim underdog Cape Verde di Grup H.
Namun, mengapa Simon menjadi kiper pilihan pertama yang “tak terbantahkan” bagi negaranya, padahal alternatif-alternatifnya jelas lebih baik? Jawabannya cukup sederhana...