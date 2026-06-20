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David Raya Spain GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

David Raya adalah kiper terbaik Eropa musim lalu - lalu mengapa kiper Arsenal itu tidak diturunkan sebagai starter untuk Spanyol di Piala Dunia?

Analysis
Spain
D. Raya
World Cup
FEATURES
U. Simon
J. Garcia
L. de la Fuente
Spain vs Saudi Arabia
Spain vs Cape Verde
Uruguay vs Spain

Spanyol mungkin memiliki salah satu skuad terkuat di Piala Dunia 2026, namun hal itu tak menghentikan perdebatan sengit seputar satu posisi tertentu. Meskipun memiliki kiper kelas dunia seperti David Raya dan Joan Garcia, pelatih kepala Luis de la Fuente tetap teguh mendukung Unai Simon. Data statistik yang merugikan kiper asal Athletic Club ini memang tak bisa diabaikan, namun jangan berharap ada perubahan dalam waktu dekat.

Para penggemar Arsenal dan Barcelona sama-sama merasa heran di media sosial karena baik Raya maupun Garcia justru berada di bawah Simon dalam urutan prioritas, padahal musim gemilang mereka masing-masing di level klub diabaikan oleh pelatih tim nasional De la Fuente.

Setelah banyak spekulasi menjelang turnamen, sang manajer tetap mengabaikan semua desas-desus tersebut dan sekali lagi mempercayakan posisi kiper kepada kiper andalan nomor satu yang telah lama diandalkannya, yang menjadi starter dalam pertandingan pembuka Spanyol yang mengecewakan saat bermain imbang melawan tim underdog Cape Verde di Grup H.

Namun, mengapa Simon menjadi kiper pilihan pertama yang “tak terbantahkan” bagi negaranya, padahal alternatif-alternatifnya jelas lebih baik? Jawabannya cukup sederhana...

  • Arsenal v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    PL dan yang terbaik di Eropa

    Raya bukan hanya kiper terbaik di sepak bola Inggris, tetapi juga di Eropa, jika dilihat dari jumlah clean sheet. Pemain berusia 30 tahun ini secara luar biasa berhasil meraih trofi Golden Glove Liga Premier untuk ketiga kalinya berturut-turut pada akhir musim 2025-26 setelah mencatatkan 19 clean sheet—sebuah pencapaian yang luar biasa—yang merupakan musim paling mengesankan baginya hingga saat ini, sekaligus membantu Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar liga.

    The Gunners jelas tidak akan bisa melakukannya tanpa dirinya, dengan kemampuan menghentikan tembakan di momen-momen krusial yang tak tertandingi. Daftar momen gemilangnya sangat panjang, termasuk penyelamatan ujung jari dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United, penyelamatan melompat dalam kemenangan tipis lainnya atas Brighton, dua penyelamatan lagi saat The Gunners mengungguli Chelsea, dan, tentu saja, aksi gemilang yang menggagalkan peluang Mateus Fernandes dalam kemenangan bersejarah atas West Ham di fase akhir musim.

    Statistik Raya dengan 19 clean sheet dalam 37 pertandingan dan hanya kebobolan 26 gol juga membuatnya meraih European Golden Glove, mengungguli rekan senegaranya Joan Garcia (15), dan kini ia masuk dalam 10 besar sepanjang masa untuk jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim Liga Premier, menempatkannya di jajaran kiper-kiper legendaris. Performa apiknya juga berlanjut di Liga Champions, di mana ia mencatatkan sembilan clean sheet dalam 14 penampilan saat tim asal London Utara itu melaju ke final.

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  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Mereka menganggapnya yang terbaik di dunia'

    Namun, yang cukup mengejutkan, penampilan-penampilan tersebut belum cukup untuk menjadikan Raya sebagai kiper utama yang pasti bagi negaranya; pelatih kepala De la Fuente justru tetap memilih Simon, meskipun secara statistik kiper Athletic Club itu bahkan bukan kiper terbaik kedua di skuadnya.

    Di Spanyol, perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang sebenarnya berpusat pada Garcia dari Barcelona, yang menikmati musim debut yang luar biasa bersama Blaugrana. Persepsi yang berkembang sepertinya adalah bahwa, meskipun penampilannya luar biasa, Raya sebenarnya agak terlupakan karena ia berkarier di luar negeri, tepatnya di Inggris.

    Kiper tersebut bahkan mengungkapkan dalam konferensi pers pra-turnamen bahwa "kadang-kadang mereka bertanya siapa saya" ketika ia pertama kali dipanggil ke tim nasional.

    De la Fuente mengakui hal itu menjelang Piala Dunia, dengan mengatakan kepada media: “Kami memiliki David Raya, yang saya ingin sekali kalian tanyakan kepada saya. Di Inggris, mereka menganggapnya sebagai kiper terbaik di dunia, namun di sini tidak ada yang membicarakannya.” Namun, tampaknya pelatih timnas Spanyol itu sendiri belum benar-benar mendengarkan pujian tersebut.

  • David Raya Spain 2026Getty

    Topi-topi sudah tiba...

    Raya pernah menjabat sebagai kiper nomor satu Spanyol di masa yang belum terlalu lama berlalu, namun masa jabatannya tidak berlangsung lama karena De la Fuente segera kembali ke pilihan utamanya. Masa itu terjadi ketika Simon absen akibat cedera pergelangan tangan pada paruh pertama musim 2024-25, yang membuka peluang bagi kiper cadangannya untuk merebut posisi di bawah mistar gawang.

    Kiper asal Arsenal itu menjadi starter dalam lima dari enam pertandingan grup La Roja di UEFA Nations League, dengan mencatatkan tiga clean sheet, tetapi begitu Simon kembali fit pada awal 2025, ia pun kembali duduk di bangku cadangan, termasuk di putaran final Nations League meskipun ia telah memainkan peran kunci dalam membawa negaranya ke Jerman.

    Raya meraih penampilan pertamanya sejak masa itu dalam laga persahabatan Spanyol melawan Mesir pada bulan Maret, sebelum bermain selama 45 menit dalam laga pemanasan Piala Dunia melawan Peru. Namun, hal itu bukanlah pertanda bahwa ia akan menjadi kiper utama di turnamen tersebut, karena ia terpaksa menyaksikan hasil imbang yang mengecewakan pada laga pembuka melawan Cape Verde dari bangku cadangan.

  • Luis de la Fuente Unai Simon SpainGetty

    ...Tapi 'Simon memang tak terbantahkan'

    Lalu, mengapa Raya belum menjadi kiper nomor satu Spanyol meskipun penampilannya di level klub selalu luar biasa? Jawaban atas pertanyaan itu tidak berakar pada data yang rumit, statistik, atau bahkan taktik—melainkan semata-mata soal loyalitas.

    Simon telah menjadi pilihan utama De la Fuente sejak ia menggantikan Luis Enrique sebagai pelatih kepala La Roja setelah Piala Dunia 2022, dan ia tidak melihat alasan untuk mengganti kiper yang telah membantunya memenangkan Euro 2024, terlepas dari performa kiper-kiper lain yang dimilikinya.

    "Akan tidak adil jika kita tidak menghargai kualitas, kelas, karier, dan pengalaman profesional Unai," kata sang manajer saat ditanya mengenai pemilihan Simon sebelum turnamen. "Akan aneh bagi saya jika harus datang ke sini dan menegaskan hal itu lagi, hanya karena dia adalah Unai Simon. Ketika seorang kiper berada di level ini, Anda harus menghormati posisinya dan kariernya."

    Dia menambahkan: “[...] Unai Simon tidak perlu diragukan lagi. Kiper-kiper lainnya memiliki banyak bakat dan kelas, tetapi semuanya pada waktunya.”

  • Unai Simon David Raya SpainGetty

    Kesetiaan buta?

    Namun, baik para pendukung Arsenal maupun Barcelona pasti akan mempertanyakan apakah hal itu merupakan bentuk loyalitas buta dari pelatih timnas Spanyol tersebut. Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, secara statistik, Simon jelas merupakan kiper terlemah di antara ketiga kiper yang dipanggil oleh De la Fuente.

    Anda hanya perlu melihat sekilas jumlah gol yang kebobolan oleh kiper Athletic Club itu musim lalu untuk memahami mengapa posisinya sebagai kiper utama terus menjadi sorotan; kiper berusia 29 tahun itu kebobolan sebanyak 73 gol pada musim 2025-26, yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat kebobolan Raya (31) dan jauh lebih banyak daripada Garcia (42), serta hanya mencatatkan delapan clean sheet sepanjang musim dalam 46 penampilannya — persentase yang sangat rendah, yaitu hanya 17,4.

    Dalam hal metrik kiper terkait gol yang dicegah, Simon juga tertinggal jauh dengan angka -6,86. Garcia memimpin di kategori tersebut dengan angka 9,7, di atas Raya yang mencatatkan 4,39. Sebelumnya ada anggapan bahwa Simon lebih unggul dalam membangun serangan dari lini belakang, namun akurasi operannya yang hanya 58% pada musim lalu lebih rendah dibandingkan kedua rekan setimnya (Raya 65% dan Garcia 90%), sehingga melemahkan pandangan tersebut.

  • Spain Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Di tangan yang tepat, siapa pun yang memainkannya'

    Sementara itu, Raya telah menunjukkan sikap yang sangat diplomatis di tengah masa penantian yang pasti sangat menjengkelkan untuk mendapatkan kesempatan bermain, dengan mengutamakan kepentingan tim di atas ambisi pribadinya.

    "Saya rasa Spanyol berada di tangan yang tepat, siapa pun yang bermain," katanya dalam konferensi pers di markas latihan Spanyol di Chattanooga menjelang pertandingan pembuka mereka. "Sejak Unai debut, ia telah tampil di level yang sangat tinggi. Kami telah memenangkan Nations League dan Euro bersamanya, dan ia adalah kiper hebat yang telah memberi kami gelar-gelar tersebut."

    Ia menambahkan: "Saya melakukan tugas saya di klub untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa dan agar bisa mewakili negara saya, yang merupakan hal terpenting. Saya di sini untuk membantu tim sebanyak mungkin dan untuk meraih bintang kedua (Piala Dunia)."

    Para penggemar Arsenal tentu berharap dia pada akhirnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, dan dia mungkin saja mendapat kesempatan itu. “Kabar terbaiknya adalah saya sama sekali tidak ragu [tentang para kiper],” kata De la Fuente sebelum Piala Dunia, menyiratkan bahwa tidak akan ada bedanya jika ada orang lain yang terpaksa turun menggantikannya. “Saya memiliki kepercayaan penuh pada mereka. Ada sesuatu yang istimewa dari mereka.”

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