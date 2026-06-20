David Raya adalah kiper terbaik Eropa musim lalu - lalu mengapa kiper Arsenal itu tidak diturunkan sebagai starter untuk Spanyol di Piala Dunia?

Raya bukan hanya kiper terbaik di sepak bola Inggris, tetapi juga di Eropa, jika dilihat dari jumlah clean sheet. Pemain berusia 30 tahun ini secara luar biasa berhasil meraih trofi Golden Glove Liga Premier untuk ketiga kalinya berturut-turut pada akhir musim 2025-26 setelah mencatatkan 19 clean sheet—sebuah pencapaian yang luar biasa—yang merupakan musim paling mengesankan baginya hingga saat ini, sekaligus membantu Arsenal mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar liga.

The Gunners jelas tidak akan bisa melakukannya tanpa dirinya, dengan kemampuan menghentikan tembakan di momen-momen krusial yang tak tertandingi. Daftar momen gemilangnya sangat panjang, termasuk penyelamatan ujung jari dalam kemenangan 1-0 atas Manchester United, penyelamatan melompat dalam kemenangan tipis lainnya atas Brighton, dua penyelamatan lagi saat The Gunners mengungguli Chelsea, dan, tentu saja, aksi gemilang yang menggagalkan peluang Mateus Fernandes dalam kemenangan bersejarah atas West Ham di fase akhir musim.

Statistik Raya dengan 19 clean sheet dalam 37 pertandingan dan hanya kebobolan 26 gol juga membuatnya meraih European Golden Glove, mengungguli rekan senegaranya Joan Garcia (15), dan kini ia masuk dalam 10 besar sepanjang masa untuk jumlah clean sheet terbanyak dalam satu musim Liga Premier, menempatkannya di jajaran kiper-kiper legendaris. Performa apiknya juga berlanjut di Liga Champions, di mana ia mencatatkan sembilan clean sheet dalam 14 penampilan saat tim asal London Utara itu melaju ke final.