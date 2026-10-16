Berbicara dalam konferensi pers, Moyes mengonfirmasi bahwa pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya di Hill Dickinson Stadium mulai mereda. The Friedkin Group mengejutkan dunia sepak bola pekan lalu dengan mengumumkan kesediaannya menjual saham pengendali di klub tersebut, kurang dari dua tahun setelah mengakuisisinya.

Moyes kini memasuki tahun terakhir kontraknya dan menjelaskan: "Ada banyak pembicaraan sepanjang musim panas, tetapi mungkin karena situasi saat ini, pembicaraan itu agak terhenti sementara berbagai hal sedang dibereskan."