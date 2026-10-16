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Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

David Moyes ungkap pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Everton mandek setelah The Friedkin Group umumkan penjualan secara mengejutkan

D. Moyes
Everton
Premier League

David Moyes mengakui pembicaraan mengenai kontrak baru di Everton tersendat setelah pengumuman mengejutkan bahwa pemilik klub asal Amerika Serikat tengah menjajaki kemungkinan penjualan. Ia mengungkapkan negosiasi kini memasuki masa jeda meski timnya belum terkalahkan sejak awal musim. Moyes juga mengaku benar-benar terkejut dengan keputusan mendadak untuk mencari investasi baru.

  • Negosiasi kontrak melambat

    Berbicara dalam konferensi pers, Moyes mengonfirmasi bahwa pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya di Hill Dickinson Stadium mulai mereda. The Friedkin Group mengejutkan dunia sepak bola pekan lalu dengan mengumumkan kesediaannya menjual saham pengendali di klub tersebut, kurang dari dua tahun setelah mengakuisisinya.

    Moyes kini memasuki tahun terakhir kontraknya dan menjelaskan: "Ada banyak pembicaraan sepanjang musim panas, tetapi mungkin karena situasi saat ini, pembicaraan itu agak terhenti sementara berbagai hal sedang dibereskan."

  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Perkembangan tak terduga bagi sang pelatih

    Waktu pengambilan keputusan oleh pemilik klub membuat Moyes terkejut, karena ia baru mengetahuinya pada pagi hari saat pengumuman disampaikan. Meski ketidakstabilan di luar lapangan kembali melanda klub asal Merseyside itu, fokus utamanya tetap tertuju pada pertandingan. Everton mengawali musim dengan baik dan belum terkalahkan, mencatat dua kemenangan dan empat hasil imbang dari enam pertandingan Liga Primer.

    Berbicara tentang prioritasnya, Moyes mengatakan: "Namun, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, itu bukan hal terpenting bagi saya. Saya hanya ingin terus berusaha membawa Everton maju dan membangun klub ini, lalu melihat apakah kami bisa terus berkembang."

  • Kemajuan konsisten di tengah ketidakpastian

    Sejak menangani Everton pada Januari 2025, Moyes mengawal kemajuan yang stabil. Dalam 69 pertandingan di semua kompetisi, Everton mencatatkan 26 kemenangan, 21 hasil imbang, dan 22 kekalahan. Fondasi yang kokoh ini membantu menstabilkan tim, sejalan dengan stabilisasi di luar lapangan yang diklaim telah dicapai The Friedkin Group dengan memastikan kepindahan bersejarah ke stadion baru.

    Grup pemilik asal Amerika Serikat yang juga memiliki AS Roma itu telah menunjuk bank investasi Moelis & Company untuk memberi nasihat terkait penjualan tersebut. Mereka menegaskan hanya akan mempertimbangkan tawaran dari pihak yang tepat untuk meneruskan kemajuan belakangan ini.

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  • Hull City v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Everton selanjutnya?

    Everton menjamu Chelsea di Liga Primer pada Sabtu, sementara pencarian pembeli baru terus berlangsung di balik layar. Mengantisipasi laga yang sulit, Moyes menutup: "Setiap kali saya menghadapi Chelsea, pertandingannya selalu bagus. Selalu sulit. Namun, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami berada dalam kondisi yang cukup baik. Kami sendiri bermain bagus."

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