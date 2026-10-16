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David Moyes ungkap pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Everton mandek setelah The Friedkin Group umumkan penjualan secara mengejutkan
Negosiasi kontrak melambat
Berbicara dalam konferensi pers, Moyes mengonfirmasi bahwa pembicaraan untuk memperpanjang masa baktinya di Hill Dickinson Stadium mulai mereda. The Friedkin Group mengejutkan dunia sepak bola pekan lalu dengan mengumumkan kesediaannya menjual saham pengendali di klub tersebut, kurang dari dua tahun setelah mengakuisisinya.
Moyes kini memasuki tahun terakhir kontraknya dan menjelaskan: "Ada banyak pembicaraan sepanjang musim panas, tetapi mungkin karena situasi saat ini, pembicaraan itu agak terhenti sementara berbagai hal sedang dibereskan."
- Getty Images Sport
Perkembangan tak terduga bagi sang pelatih
Waktu pengambilan keputusan oleh pemilik klub membuat Moyes terkejut, karena ia baru mengetahuinya pada pagi hari saat pengumuman disampaikan. Meski ketidakstabilan di luar lapangan kembali melanda klub asal Merseyside itu, fokus utamanya tetap tertuju pada pertandingan. Everton mengawali musim dengan baik dan belum terkalahkan, mencatat dua kemenangan dan empat hasil imbang dari enam pertandingan Liga Primer.
Berbicara tentang prioritasnya, Moyes mengatakan: "Namun, seperti yang sudah berkali-kali saya katakan, itu bukan hal terpenting bagi saya. Saya hanya ingin terus berusaha membawa Everton maju dan membangun klub ini, lalu melihat apakah kami bisa terus berkembang."
Kemajuan konsisten di tengah ketidakpastian
Sejak menangani Everton pada Januari 2025, Moyes mengawal kemajuan yang stabil. Dalam 69 pertandingan di semua kompetisi, Everton mencatatkan 26 kemenangan, 21 hasil imbang, dan 22 kekalahan. Fondasi yang kokoh ini membantu menstabilkan tim, sejalan dengan stabilisasi di luar lapangan yang diklaim telah dicapai The Friedkin Group dengan memastikan kepindahan bersejarah ke stadion baru.
Grup pemilik asal Amerika Serikat yang juga memiliki AS Roma itu telah menunjuk bank investasi Moelis & Company untuk memberi nasihat terkait penjualan tersebut. Mereka menegaskan hanya akan mempertimbangkan tawaran dari pihak yang tepat untuk meneruskan kemajuan belakangan ini.
- Getty Images Sport
Apa langkah Everton selanjutnya?
Everton menjamu Chelsea di Liga Primer pada Sabtu, sementara pencarian pembeli baru terus berlangsung di balik layar. Mengantisipasi laga yang sulit, Moyes menutup: "Setiap kali saya menghadapi Chelsea, pertandingannya selalu bagus. Selalu sulit. Namun, kami akan berusaha sebaik mungkin. Kami berada dalam kondisi yang cukup baik. Kami sendiri bermain bagus."
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