David Moyes merasa senang dengan 'intensitas' Everton saat melawan Chelsea, sementara manajer The Toffees itu mengatakan timnya benar-benar pantas meraih kemenangan

Moyes sangat puas dengan penampilan timnya saat mereka menghancurkan Chelsea di Hill Dickinson. The Toffees kini berada di peringkat kedelapan klasemen Liga Premier dan mulai mengincar posisi lebih tinggi; mereka saat ini tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat keempat, dan hanya tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima.

Moyes mengatakan kepada wartawan: “Menurut saya, ini adalah penampilan terbaik kami sejak menit pertama. Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat baik. Chelsea datang ke sini, mungkin sedikit terpukul oleh hasil-hasil mereka baru-baru ini, tetapi kami mampu menetralisirnya di berbagai kesempatan. Mereka juga memiliki kualitas yang sangat tinggi, jadi ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit untuk dihadapi [mengingat] level pemain yang mereka miliki.”

Ketika ditanya tentang elemen paling mengesankan dari penampilan tersebut, Moyes menjawab: “Saya pikir intensitas sejak awal, cara kami menjalani pertandingan, saya pikir kami bermain sangat baik di beberapa momen. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus. Secara umum juga, cara para pemain bersikap, saya pikir mereka menyadari pentingnya pertandingan ini dan pentingnya kami berusaha memenangkan beberapa pertandingan besar di sisa jadwal sebelum akhir musim. Malam ini adalah pertandingan besar."