Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
David Moyes merasa senang dengan 'intensitas' Everton saat melawan Chelsea, sementara manajer The Toffees itu mengatakan timnya benar-benar pantas meraih kemenangan
Kegembiraan Moyes setelah mengalahkan The Blues
Moyes sangat puas dengan penampilan timnya saat mereka menghancurkan Chelsea di Hill Dickinson. The Toffees kini berada di peringkat kedelapan klasemen Liga Premier dan mulai mengincar posisi lebih tinggi; mereka saat ini tertinggal lima poin dari Aston Villa di peringkat keempat, dan hanya tertinggal tiga poin dari Liverpool yang berada di peringkat kelima.
Moyes mengatakan kepada wartawan: “Menurut saya, ini adalah penampilan terbaik kami sejak menit pertama. Saya pikir kami melakukan pekerjaan yang sangat baik. Chelsea datang ke sini, mungkin sedikit terpukul oleh hasil-hasil mereka baru-baru ini, tetapi kami mampu menetralisirnya di berbagai kesempatan. Mereka juga memiliki kualitas yang sangat tinggi, jadi ini selalu akan menjadi pertandingan yang sulit untuk dihadapi [mengingat] level pemain yang mereka miliki.”
Ketika ditanya tentang elemen paling mengesankan dari penampilan tersebut, Moyes menjawab: “Saya pikir intensitas sejak awal, cara kami menjalani pertandingan, saya pikir kami bermain sangat baik di beberapa momen. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus. Secara umum juga, cara para pemain bersikap, saya pikir mereka menyadari pentingnya pertandingan ini dan pentingnya kami berusaha memenangkan beberapa pertandingan besar di sisa jadwal sebelum akhir musim. Malam ini adalah pertandingan besar."
- Getty Images Sport
Suasana ala Goodison
Moyes memuji dukungan para penggemar Everton sepanjang pertandingan, sambil menegaskan bahwa Stadion Hill Dickinson akhirnya terasa seperti Goodison Park.
Dia menambahkan: “Penonton membuat pertandingan ini terasa seperti pertandingan besar. Suasana di dalam stadion sangat luar biasa. Rasanya lebih mirip Goodison daripada yang pernah kami alami di pertandingan lain. Saya tidak tahu apakah kick-off pukul 17.30 membantu hal itu daripada kick-off pukul 20.00 pada malam Senin, tapi jelas ini adalah malam yang sangat, sangat bagus dan terima kasih banyak kepada para pendukung atas peran yang mereka mainkan, itu membantu kami.”
Moyes masih menyimpan amunisi untuk kompetisi Eropa
Moyes mengakui bahwa ia tidak memikirkan terlalu jauh ke depan dan enggan membicarakan prospek bermain di Liga Champions musim depan—yang bisa saja tercapai jika timnya berhasil finis di peringkat kelima—serta mengakui bahwa finis di 10 besar sudah merupakan sebuah kesuksesan.
Dia berkata: "Tersisa tujuh pertandingan untuk melihat apakah kami bisa mempertahankan posisi di kompetisi Eropa jika memungkinkan. Saya kira jika kita bisa finis di 10 besar, itu akan dianggap sebagai musim yang sangat baik, bukan berada di bagian bawah klasemen dan berjuang untuk menghindari degradasi. Tapi saya pikir kita sudah sampai di sini, jadi saya tidak ingin mundur karena kesempatan seperti ini tidak datang sering-sering, jadi saya pikir setiap pertandingan kita harus berusaha mendapatkan poin dan memberi diri kita kesempatan untuk masuk ke salah satu kompetisi Eropa."
Dia menambahkan: "Saya rasa Anda sedikit terbawa suasana. Klasemen liga tidak berbohong, dan tentu saja tidak berbohong pada saat-saat seperti ini. Jika Anda memberi kami tempat di kompetisi Eropa, saya akan menjabat tangan Anda apa pun itu dan apa pun posisinya. Itu akan menjadi langkah besar dari posisi klub selama beberapa tahun terakhir. Bagi para pendukung di sini, akan sangat menyenangkan jika mereka bisa kembali ke kompetisi Eropa jika hal itu memungkinkan."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Everton harus menunggu cukup lama untuk pertandingan berikutnya, mengingat jeda internasional. Mereka akan menghadapi Brentford pada 11 April.
Iklan