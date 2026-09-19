Everton menikmati start luar biasa dalam kampanye Premier League mereka, tetap tak terkalahkan setelah lima pertandingan menyusul kemenangan kandang 1-0 atas Ipswich. Thierno Barry mengamankan tiga poin lewat gol pada menit ke-11, membuat total golnya musim ini menjadi lima.

Hasil itu membuat klub tersebut berada di posisi kelima klasemen dengan sembilan poin, tetapi Moyes dengan tegas menepis segala ekspektasi soal tampil di kompetisi Eropa. "Kami tidak menggunakan kata-kata itu tahun ini," kata Moyes blak-blakan. "Tidak [mengatakannya] di depan kalian [media], itu pasti, karena kami masih mempersiapkan diri dan memastikan kami bisa melakukan yang terbaik."