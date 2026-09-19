Getty Images Sport
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David Moyes menolak membahas peluang Everton lolos ke kompetisi Eropa meski mengawali musim dengan rangkaian tak terkalahkan yang kuat
Everton pertahankan start tanpa kekalahan
Everton menikmati start luar biasa dalam kampanye Premier League mereka, tetap tak terkalahkan setelah lima pertandingan menyusul kemenangan kandang 1-0 atas Ipswich. Thierno Barry mengamankan tiga poin lewat gol pada menit ke-11, membuat total golnya musim ini menjadi lima.
Hasil itu membuat klub tersebut berada di posisi kelima klasemen dengan sembilan poin, tetapi Moyes dengan tegas menepis segala ekspektasi soal tampil di kompetisi Eropa. "Kami tidak menggunakan kata-kata itu tahun ini," kata Moyes blak-blakan. "Tidak [mengatakannya] di depan kalian [media], itu pasti, karena kami masih mempersiapkan diri dan memastikan kami bisa melakukan yang terbaik."
- Getty Images Sport
Moyes merefleksikan musim lalu
Kewaspadaan Moyes berangkat dari akhir yang menyakitkan pada kampanye sebelumnya. Everton sempat berada di jalur menuju tempat di Liga Champions setelah mengalahkan Chelsea 3-0 pada Maret, tetapi kemudian gagal meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir mereka. Mereka akhirnya finis di peringkat ke-13, dan nyaris gagal lolos ke kompetisi Eropa sama sekali.
Menjelaskan sikapnya saat ini, Moyes menyatakan: "Saya menikmati mengucapkan kata-kata itu tahun lalu. Jika Anda memikirkan apa yang telah kami lakukan, jadi tim yang terancam degradasi ketika kami datang pada Januari [2025], keluar dari situ dan memenangkan pertandingan, 12/13 pemain baru harus datang... Tetapi para pemain tampil begitu baik, saya mulai percaya bahwa kami punya peluang nyata, dan itu membuat saya bisa bersikap seperti itu."
Peningkatan dalam serangan dituntut
Meski Everton memiliki lini belakang yang tangguh dengan lima clean sheet dalam tujuh pertandingan secara keseluruhan, Moyes tetap sangat tidak puas dengan produktivitas serangan mereka. Dengan Beto pergi dan gelandang serang kunci Iliman Ndiaye bergabung dengan Manchester City, Barry kini menjadi satu-satunya striker murni yang tersisa. Meski mencatatkan 21 tembakan saat melawan Ipswich, hanya dua yang tepat sasaran.
Moyes menyampaikan frustrasinya dengan jelas: "Kalau kami berpikir 'kami melakukan pekerjaan hebat karena sudah melewati beberapa pertandingan', tidak, manajer mengharapkan itu. Saya justru lebih kecewa karena kami tidak mencetak lebih banyak gol. Saya terus menegur mereka, sampai Anda tidak akan percaya, mengapa kami tidak mengirimkan umpan silang yang lebih baik ke kotak penalti, penyelesaian akhir yang lebih baik, menembak dari tepi kotak penalti, tidak mencetak lebih banyak gol? Itu satu-satunya hal yang kurang agar kami bisa menjadi tim yang lumayan bagus."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Everton?
Everton memasuki jeda internasional dengan semangat tinggi, tetapi Moyes tanpa diragukan lagi akan memanfaatkan masa jeda ini untuk mempertajam serangan timnya. Skuad akan beristirahat selama jeda tersebut sebelum kembali beraksi di Premier League saat menghadapi Hull City pada 11 Oktober. Belakangan pada bulan itu, klub juga memiliki laga krusial babak 16 besar Carabao Cup di kandang melawan Newcastle.
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