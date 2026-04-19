Everton v Liverpool - Premier League
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

David Moyes memberikan kabar terbaru yang kurang menggembirakan mengenai Jarrad Branthwaite setelah bintang Everton itu dibawa keluar lapangan dengan tandu sambil menangis saat timnya kalah dalam laga derby melawan Liverpool

Everton mengalami pukulan telak dalam kekalahan dramatis mereka di derby Merseyside melawan Liverpool, saat bek andalan Jarrad Branthwaite harus dilarikan keluar lapangan dengan tandu sambil menangis karena diduga mengalami kambuhnya cedera otot paha belakang. Pemain berusia 23 tahun itu meninggalkan lapangan di akhir pertandingan, membuat manajer David Moyes sangat khawatir mengenai ketersediaannya untuk jangka panjang.

    Hasil akhir melawan Liverpool membuat The Toffees tetap berada di peringkat ke-10 klasemen Liga Premier dengan 47 poin, sehingga menghentikan momentum positif mereka belakangan ini. Namun, kekhawatiran utama justru tertuju pada kondisi kesehatan Branthwaite, yang terjatuh sambil memegangi bagian belakang kaki kanannya pada menit ke-87. Bek tengah tersebut digantikan oleh Michael Keane di menit-menit akhir pertandingan yang berlangsung sengit, yang semakin meredupkan semangat para pendukung tuan rumah.

    Moyes mengakui kekhawatirannya terkait Branthwaite

    Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Moyes belum bisa memberikan kepastian mengenai kondisi sang bek. "Saya belum tahu, belum. Tapi saya khawatir ini bisa jadi, mungkin tidak terlalu baik, tapi kita lihat saja nanti," jawab manajer asal Skotlandia itu ketika ditanya mengenai tingkat keparahan cedera tersebut. Cedera tersebut terjadi saat pertandingan berada dalam posisi yang sangat ketat dengan skor 1-1, setelah gol pembuka Mohamed Salah dan gol penyama kedudukan dari jarak dekat oleh Beto. Namun, Everton akhirnya harus menelan kekalahan di menit-menit akhir tambahan waktu ketika Virgil van Dijk mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan untuk tim tamu.

  • Kekhawatiran semakin meningkat terkait cedera hamstring yang berulang

    Waktunya sungguh tidak menguntungkan bagi Branthwaite, yang musim ini hanya tampil dalam enam pertandingan dan bermain selama 681 menit di Liga Premier, dengan catatan satu gol dan satu assist. Sebelumnya, ia absen dalam 23 pertandingan antara Agustus dan Januari. Mantan pelatih tendangan bebas Everton, Charlie Adam, mencatat tanda-tanda yang mengkhawatirkan tersebut. "Saya pikir itu mungkin yang ada di benaknya," kata Adam kepada talkSPORT. "Sepertinya itu otot paha belakang kanannya lagi, di mana dia menjalani operasi sebelumnya di awal musim, [dia] baru saja pulih dari itu. Jadi, ya, jika itu otot paha belakang lagi, itu pukulan berat baginya karena dia talenta muda berbakat dan dia sedang berusaha kembali ke kondisi fisiknya dengan itu. Semoga dia beruntung karena saya tahu saat masih di klub sepak bola itu, otot paha belakangnya memang menjadi masalah baginya dan semoga tidak terlalu serius. Namun, jika dia pernah menjalani operasi di bagian itu sebelumnya, dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih."

    Menatap fase akhir

    Everton kini harus menanti dengan cemas hasil pemeriksaan medis untuk merencanakan perombakan lini pertahanan mereka. The Toffees masih menyimpan harapan untuk lolos ke kompetisi Eropa meski kalah dalam derby, karena mereka hanya tertinggal satu poin dari Chelsea yang berada di peringkat keenam menjelang lima laga terakhir mereka. Moyes berharap timnya bisa memberikan respons yang kuat saat menghadapi West Ham di London Stadium akhir pekan depan.

