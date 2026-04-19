David Moyes memberikan kabar terbaru yang kurang menggembirakan mengenai Jarrad Branthwaite setelah bintang Everton itu dibawa keluar lapangan dengan tandu sambil menangis saat timnya kalah dalam laga derby melawan Liverpool

Waktunya sungguh tidak menguntungkan bagi Branthwaite, yang musim ini hanya tampil dalam enam pertandingan dan bermain selama 681 menit di Liga Premier, dengan catatan satu gol dan satu assist. Sebelumnya, ia absen dalam 23 pertandingan antara Agustus dan Januari. Mantan pelatih tendangan bebas Everton, Charlie Adam, mencatat tanda-tanda yang mengkhawatirkan tersebut. "Saya pikir itu mungkin yang ada di benaknya," kata Adam kepada talkSPORT. "Sepertinya itu otot paha belakang kanannya lagi, di mana dia menjalani operasi sebelumnya di awal musim, [dia] baru saja pulih dari itu. Jadi, ya, jika itu otot paha belakang lagi, itu pukulan berat baginya karena dia talenta muda berbakat dan dia sedang berusaha kembali ke kondisi fisiknya dengan itu. Semoga dia beruntung karena saya tahu saat masih di klub sepak bola itu, otot paha belakangnya memang menjadi masalah baginya dan semoga tidak terlalu serius. Namun, jika dia pernah menjalani operasi di bagian itu sebelumnya, dia akan membutuhkan waktu lama untuk pulih."