Upaya Everton untuk mendatangkan penyerang bintang baru berakhir dengan frustrasi total setelah kepindahan Balogun dari Monaco batal, meski sang pemain sempat menjalani tes medis di Finch Farm. Penyerang tim nasional Amerika Serikat berusia 25 tahun itu muncul sebagai target utama Moyes menyusul kepergian Beto ke Fiorentina, tetapi kesepakatan itu lepas kendali setelah muncul kekhawatiran saat pemeriksaan fisik.

Laporan menyebutkan bahwa kepindahan ke Everton gagal terwujud setelah klub Merseyside itu mencoba merestrukturisasi syarat finansial usai hasil tes medis, yang membuat sang penyerang sepenuhnya membatalkan kepindahan tersebut.

"Saya kecewa karena kami tidak melakukan lebih banyak bisnis dan pada akhirnya semuanya tidak berjalan sesuai keinginan kami," jelas Moyes saat berbicara kepada media. "Terkadang dalam sepakbola Anda harus menerima kekecewaan dan melanjutkan langkah, dan kami akan melakukannya. Ini bukan salah siapa pun dan pada akhirnya hal seperti ini memang terjadi dalam sepakbola karena sang pemain punya masalah dalam tes medisnya dan hanya itu. Tidak ada cerita lain di balik itu. Itulah tepatnya yang terjadi."