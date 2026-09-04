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David Moyes frustrasi setelah hari terakhir bursa transfer! Bos Everton mengakui kekecewaannya setelah kesepakatan Folarin Balogun gagal dan Iliman Ndiaye bergabung dengan Manchester City
Drama tes medis Balogun berakhir dengan kegagalan transfer
Upaya Everton untuk mendatangkan penyerang bintang baru berakhir dengan frustrasi total setelah kepindahan Balogun dari Monaco batal, meski sang pemain sempat menjalani tes medis di Finch Farm. Penyerang tim nasional Amerika Serikat berusia 25 tahun itu muncul sebagai target utama Moyes menyusul kepergian Beto ke Fiorentina, tetapi kesepakatan itu lepas kendali setelah muncul kekhawatiran saat pemeriksaan fisik.
Laporan menyebutkan bahwa kepindahan ke Everton gagal terwujud setelah klub Merseyside itu mencoba merestrukturisasi syarat finansial usai hasil tes medis, yang membuat sang penyerang sepenuhnya membatalkan kepindahan tersebut.
"Saya kecewa karena kami tidak melakukan lebih banyak bisnis dan pada akhirnya semuanya tidak berjalan sesuai keinginan kami," jelas Moyes saat berbicara kepada media. "Terkadang dalam sepakbola Anda harus menerima kekecewaan dan melanjutkan langkah, dan kami akan melakukannya. Ini bukan salah siapa pun dan pada akhirnya hal seperti ini memang terjadi dalam sepakbola karena sang pemain punya masalah dalam tes medisnya dan hanya itu. Tidak ada cerita lain di balik itu. Itulah tepatnya yang terjadi."
- Getty
Ndiaye hengkang dalam transfer besar ke City
Kegagalan mendapatkan striker baru kian terasa pahit dengan hengkangnya Iliman Ndiaye dalam transfer besar. Penyerang timnas Senegal itu, yang menjadi favorit fans di Goodison, menuntaskan kesepakatan senilai £65 juta dengan Everton untuk bergabung dengan Manchester City, setelah raksasa Etihad itu berhasil menikung minat dari Tottenham Hotspur.
Moyes mengakui bahwa penjualan itu merupakan kebutuhan finansial, meski hal tersebut membuat skuad kehilangan pemain yang menyumbang 15 gol dan empat assist selama masa baktinya di Merseyside.
"Kami ingin mendapatkan pemasukan," tambah Moyes saat memberikan penilaian blak-blakan soal aktivitas klub. "Kami kehilangan Ndiaye, seseorang yang jelas tidak ingin kami lepas, tetapi terkadang hal seperti ini sulit ketika tim seperti Man City datang. Ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai harapan dan ada beberapa hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Pada akhirnya kami tidak ingin kehilangan banyak pemain yang berbeda, tetapi karena alasan tertentu itu harus terjadi."
Gagal memanfaatkan peluang dan masalah di lini pertahanan
Frustrasi Moyes meluas hingga di luar sepertiga akhir lapangan karena klub juga gagal memperkuat opsi pertahanannya. Upaya untuk mendatangkan bek Fulham Kenny Tete menemui jalan buntu ketika klub London itu tidak bisa mendapatkan pengganti yang cocok, sehingga Everton terpaksa mencari opsi lain.
Sang manajer telah mengidentifikasi kebutuhan akan tambahan pemain di lini belakang untuk menghadirkan persaingan dan kedalaman skuad, tetapi karena jendela transfer berlangsung pada saat-saat akhir, sejumlah pendekatan ditolak. Merefleksikan peluang yang terlewat, Moyes mengisyaratkan bahwa meski klub bekerja keras untuk mewujudkan transfer, sifat hari terakhir bursa transfer sering kali memunculkan kendala yang tak terduga.
- AFP
Menatap ke depan meski jendela transfer penuh kendala
Dengan musim Premier League yang sudah berjalan, Everton kini harus melewati periode sulit hingga jendela transfer Januari dibuka. Para suporter telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait aktivitas klub di penghujung bursa, khususnya drama seputar Balogun dan kepergian Ndiaye.
Namun, Moyes tetap realistis melihat situasi ini, dengan mengakui bahwa klub harus menyeimbangkan pembukuan sambil berusaha meningkatkan kualitas skuad. Kedatangan Maitland-Niles memberikan fleksibilitas di area pertahanan dan lini tengah, dan klub berharap Grealish bisa menemukan kembali performa terbaiknya selama masa peminjamannya di North West.
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