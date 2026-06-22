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France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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"David membicarakan hal itu denganku" - Bintang Real Madrid dan Prancis, Kylian Mbappé, mengungkapkan bahwa Beckham telah membujuknya untuk pindah ke MLS bersama Inter Miami

Transfers
France
Inter Miami CF
France vs Iraq
Iraq
World Cup
K. Mbappe
D. Beckham
L. Messi

Bintang Prancis dan Real Madrid, Kylian Mbappé, membuka peluang untuk pindah ke Major League Soccer di masa depan, sambil mengakui bahwa ia telah lama mengagumi budaya Amerika dan semangat ambisi tanpa batas yang dimilikinya. Pemain berusia 27 tahun itu juga bercanda bahwa salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham, sudah mulai berusaha merekrutnya ke Amerika Serikat.

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    'Di mana ambisi tak mengenal batas'

    Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan kedua Prancis di Piala Dunia melawan Irak di Stadion Philadelphia, Mbappé menyinggung masa depannya dan apakah ia terbuka terhadap kemungkinan bermain di AS.

    "Mungkin, saya tidak tahu... Amerika Serikat memiliki budaya yang berbeda dari kita. Saya selalu menyukai budaya ini di mana ambisi tidak mengenal batas. Apakah saya akan datang ke sini sebelum karier saya berakhir? Mungkin, saya tidak tahu," katanya sebelum menambahkan sambil tersenyum. "David [Beckham] pernah membicarakan hal ini dengan saya"



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    Bangau-Bangau yang Ambisius

    Status global Beckham telah membuat Inter Miami menarik perhatian beberapa bintang terbesar dunia. Pemain timnas Inggris, Marcus Rashford, berlatih di fasilitas latihan Inter Miami sebelum bergabung dengan Three Lions untuk kampanye Piala Dunia mereka. Klub tersebut juga dilaporkan telah menyetujui perekrutan pemain timnas Brasil, Casemiro, yang akan bergabung dengan tim MLS yang sudah kuat ini, yang menampilkan Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Germán Berterame sebagai Pemain Terpilih.

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    Mbappe memburu kejayaan di Piala Dunia

    Mbappe sudah mencetak dua gol di awal penampilannya di Piala Dunia dan berpotensi menambah catatan golnya yang mengesankan. Di usia 27 tahun, ia sudah menjadi salah satu pemain dengan jumlah gol terbanyak ketiga sepanjang sejarah turnamen tersebut, dengan 14 gol.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Prancis sedang bersaing dengan Norwegia untuk memperebutkan posisi teratas di Grup I. Jika keduanya meraih kemenangan pada hari Senin, hal itu berpotensi menciptakan skenario seru di mana pemenangnya akan menjadi juara grup pada hari Jumat, saat kedua tim saling berhadapan.

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