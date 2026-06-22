Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan kedua Prancis di Piala Dunia melawan Irak di Stadion Philadelphia, Mbappé menyinggung masa depannya dan apakah ia terbuka terhadap kemungkinan bermain di AS.

"Mungkin, saya tidak tahu... Amerika Serikat memiliki budaya yang berbeda dari kita. Saya selalu menyukai budaya ini di mana ambisi tidak mengenal batas. Apakah saya akan datang ke sini sebelum karier saya berakhir? Mungkin, saya tidak tahu," katanya sebelum menambahkan sambil tersenyum. "David [Beckham] pernah membicarakan hal ini dengan saya"







