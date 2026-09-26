Reaksi tajam pria Spanyol itu merujuk kembali ke musim-musim ketika United finis sebagai runner-up di belakang City, termasuk 2011-12 karena selisih gol, 2017-18 di bawah Jose Mourinho, dan 2020-21 dengan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih.

Menurut The Athletic, klub-klub papan atas termasuk United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur telah memerintahkan pengacara olahraga terkemuka untuk menelusuri klaim ganti rugi atas hadiah uang dan pendapatan komersial yang hilang.