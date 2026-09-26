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David de Gea sindir Manchester City soal dakwaan Premier League saat mantan bintang Manchester United itu mengincar gelar tambahan
Panel independen menegakkan pelanggaran finansial
Sepak bola Inggris terguncang hingga ke akar-akarnya setelah sebuah komisi independen menyatakan City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial yang diajukan terhadap mereka antara 2009 dan 2018. Putusan monumental itu membuka jalan bagi sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari degradasi dan pengurangan poin dalam jumlah besar hingga denda besar serta pencabutan gelar-gelar bersejarah. Putusan tersebut langsung memicu gelombang keterkejutan luas di kalangan rival domestik yang kalah tipis dalam perebutan trofi-trofi utama pada era tersebut.
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Mantan kiper mempertanyakan jumlah medali
Mantan kiper utama Manchester United De Gea, yang mencatatkan lebih dari 500 penampilan sebagai penjaga gawang pilihan pertama di Old Trafford hingga kepergiannya pada 2023, termasuk di antara figur-figur terkemuka pertama yang melontarkan sindiran terbuka menyusul putusan bersejarah tersebut. Menanggapi kemungkinan gelar juara masa lalu didistribusikan ulang melalui akun resminya di X, De Gea menulis: "Jadi...... Mari bicara. Berapa banyak gelar Premier League yang sudah saya menangkan?"
Klub-klub rival menjajaki klaim kompensasi
Reaksi tajam pria Spanyol itu merujuk kembali ke musim-musim ketika United finis sebagai runner-up di belakang City, termasuk 2011-12 karena selisih gol, 2017-18 di bawah Jose Mourinho, dan 2020-21 dengan Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih.
Menurut The Athletic, klub-klub papan atas termasuk United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur telah memerintahkan pengacara olahraga terkemuka untuk menelusuri klaim ganti rugi atas hadiah uang dan pendapatan komersial yang hilang.
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Dampak hukum berkepanjangan menanti para rival
Manchester City diperkirakan akan menempuh setiap jalur hukum yang tersedia untuk menggugat sanksi olahraga apa pun dan tuntutan ganti rugi yang akan datang dari para rival domestik. Sementara itu, Premier League menghadapi tugas rumit untuk menegakkan hukuman tanpa sepenuhnya menulis ulang buku sejarah kompetisi. Pertarungan hukum yang sengit ini kemungkinan akan berlanjut selama berbulan-bulan sebelum mencapai penyelesaian akhir.
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