David de Gea menyampaikan pesan dukungan kepada Antonin Kinsky setelah kiper Tottenham mengalami kekalahan memalukan di Liga Champions melawan Atletico Madrid

Manajer Spurs, Tudor, enggan membahas penampilan Kinsky saat ditanya setelah pertandingan, tetapi ia mengatakan bahwa ia menarik kiper tersebut untuk melindunginya.

"Kami tidak perlu berkomentar. Ini bukan saat yang tepat untuk bicara terlalu banyak. Ini adalah pertandingan yang aneh, sangat aneh. Kami memberi mereka tiga gol. Kami bahkan memulai dengan baik, lalu masalah-masalah itu menghancurkan kami dalam tiga situasi. Sangat, sangat aneh. Sangat tidak biasa. Itu menghilangkan kepercayaan diri kami. Kami memiliki kesempatan untuk membuat skor menjadi 4-2, lalu kami kebobolan gol menjadi 5-1. … Kami meminta maaf kepada para penggemar dan semua orang. Ini adalah momen yang sulit. Segala sesuatu tampak berjalan salah. Kesalahan kecil, kami bayar harganya. Segala sesuatu, tak terbayangkan. Bahkan situasi di akhir pertandingan, dua pemain [Cristian Romero dan Joao Palhinha bertabrakan] — rasanya segala sesuatu berjalan melawan kami."

Dia menambahkan: "Ini sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun dan belum pernah melakukan ini. Ini perlu dilakukan untuk melindungi pemain dan tim. Situasi yang luar biasa. Sebelum pertandingan, itu pilihan yang tepat, tapi dalam situasi ini, tekanan pada Vicario. Tony [Kinsky] adalah kiper yang bagus."