David de Gea menyampaikan pesan dukungan kepada Antonin Kinsky setelah kiper Tottenham mengalami kekalahan memalukan di Liga Champions melawan Atletico Madrid
Malam yang tak terlupakan di Madrid
Taruhan taktis Igor Tudor berbalik menjadi bencana besar saat Kinsky mengalami periode awal yang kacau balau, yang kemungkinan besar akan menghantui kariernya selama bertahun-tahun ke depan. Dalam 15 menit pertama pertandingan, Kinsky melakukan dua kesalahan fatal yang memungkinkan raksasa Spanyol itu melesat ke keunggulan tiga gol. Saat pertandingan mulai lepas kendali, Tudor mengambil keputusan tegas untuk mengganti kiper sebelum menit ke-15, meninggalkan Kinsky yang terkejut berlari ke arah terowongan sambil menangis, sementara Vicario bersiap menggantikannya.
Kinsky, yang baru tampil untuk ketiga kalinya musim ini, menjadi sorotan media sosial saat para penggemar dan pakar bereaksi terhadap salah satu pergantian pemain paling brutal dalam sejarah sepak bola Eropa baru-baru ini.
De Gea membela Kinsky
Namun, di tengah keributan dan kritik, muncul suara pengalaman yang menawarkan perspektif yang sangat dibutuhkan. Kiper Fiorentina dan mantan bintang Manchester United, David de Gea, menggunakan media sosial untuk membela rekan sesama profesionalnya. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah sorotan tajam Liga Premier dan sepak bola internasional, De Gea tidak asing dengan tekanan unik yang datang dengan menjadi kiper, dan ia dengan cepat memposting pesan solidaritas untuk kiper Spurs yang sedang terpuruk.
Menulis di akun X-nya, pemain Spanyol itu dengan jelas mengungkapkan perasaannya tentang kesulitan peran tersebut dan ketahanan yang diperlukan untuk bangkit kembali dari kegagalan publik semacam itu. De Gea menulis: “Tidak ada yang belum pernah menjadi kiper yang bisa memahami betapa sulitnya bermain di posisi ini. ❣️ Tetaplah tegar dan kamu akan bangkit lagi.”
Tudor merenungkan 'permainan aneh'
Manajer Spurs, Tudor, enggan membahas penampilan Kinsky saat ditanya setelah pertandingan, tetapi ia mengatakan bahwa ia menarik kiper tersebut untuk melindunginya.
"Kami tidak perlu berkomentar. Ini bukan saat yang tepat untuk bicara terlalu banyak. Ini adalah pertandingan yang aneh, sangat aneh. Kami memberi mereka tiga gol. Kami bahkan memulai dengan baik, lalu masalah-masalah itu menghancurkan kami dalam tiga situasi. Sangat, sangat aneh. Sangat tidak biasa. Itu menghilangkan kepercayaan diri kami. Kami memiliki kesempatan untuk membuat skor menjadi 4-2, lalu kami kebobolan gol menjadi 5-1. … Kami meminta maaf kepada para penggemar dan semua orang. Ini adalah momen yang sulit. Segala sesuatu tampak berjalan salah. Kesalahan kecil, kami bayar harganya. Segala sesuatu, tak terbayangkan. Bahkan situasi di akhir pertandingan, dua pemain [Cristian Romero dan Joao Palhinha bertabrakan] — rasanya segala sesuatu berjalan melawan kami."
Dia menambahkan: "Ini sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun dan belum pernah melakukan ini. Ini perlu dilakukan untuk melindungi pemain dan tim. Situasi yang luar biasa. Sebelum pertandingan, itu pilihan yang tepat, tapi dalam situasi ini, tekanan pada Vicario. Tony [Kinsky] adalah kiper yang bagus."
Krisis di Tottenham: Tudor di ambang pemecatan
Sementara fokus pada kesejahteraan pemain, pertanyaan akan mengemuka seputar manajemen Tudor. Memulai Kinsky yang kurang berpengalaman daripada Vicario adalah taruhan yang gagal, meninggalkan staf pelatih dengan tugas untuk membangun kembali kepercayaan diri kiper muda tersebut setelah malam yang memalukan di Madrid.
Tudor kini dihadapkan pada krisis besar, dengan para pendukung Spurs menuntut pemecatannya. Setelah kekalahan telak 5-2 dari Atlético dan tim yang terpuruk di peringkat ke-16 Liga Premier, masa jabatannya di Tottenham tampaknya mendekati akhir.
