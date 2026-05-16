David de Gea 'menunjukkan jari tengah' kepada Bruno Fernandes setelah mengetahui bahwa bintang Man Utd itu mendahului kiper asal Spanyol itu dan Cristiano Ronaldo

Kiper asal Spanyol itu bereaksi dengan cara yang lucu menanggapi kabar bahwa Fernandes telah memecahkan rekornya sebagai pemegang gelar Sir Matt Busby Player of the Year terbanyak. Setelah Manchester United membagikan sebuah gambar di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, De Gea menulis komentar dengan bercanda memberikan emoji "jari tengah" kepada mantan kaptennya itu, disertai pesan: "Bruno".

Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan para pendukung memuji candaan lucu yang ditunjukkan oleh keduanya. Meskipun De Gea tidak lagi menjadi bagian dari Old Trafford, jelas bahwa ia masih sangat memperhatikan perkembangan di klub lamanya dan mempertahankan ikatan yang kuat dengan para pemain yang ditinggalkannya.



