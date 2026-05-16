David de Gea 'menunjukkan jari tengah' kepada Bruno Fernandes setelah mengetahui bahwa bintang Man Utd itu mendahului kiper asal Spanyol itu dan Cristiano Ronaldo
Reaksi heboh atas kemenangan yang memecahkan rekor
Kiper asal Spanyol itu bereaksi dengan cara yang lucu menanggapi kabar bahwa Fernandes telah memecahkan rekornya sebagai pemegang gelar Sir Matt Busby Player of the Year terbanyak. Setelah Manchester United membagikan sebuah gambar di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, De Gea menulis komentar dengan bercanda memberikan emoji "jari tengah" kepada mantan kaptennya itu, disertai pesan: "Bruno".
Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, dengan para pendukung memuji candaan lucu yang ditunjukkan oleh keduanya. Meskipun De Gea tidak lagi menjadi bagian dari Old Trafford, jelas bahwa ia masih sangat memperhatikan perkembangan di klub lamanya dan mempertahankan ikatan yang kuat dengan para pemain yang ditinggalkannya.
Fernandes mengungguli para legenda Manchester United
Fernandes berhasil meraih trofi bergengsi untuk musim 2025-26 setelah keluar sebagai pemenang telak dalam pemungutan suara yang diprakarsai para penggemar. Prestasi terbaru ini menandai kemenangan kelimanya sejak bergabung dengan Old Trafford pada 2020, yang secara resmi membuatnya unggul satu gelar dari De Gea dan Cristiano Ronaldo, yang masing-masing telah mengoleksi empat penghargaan.
Pemain berusia 31 tahun ini tampil sensasional musim ini, mengukuhkan warisannya sebagai salah satu kreator terbaik yang pernah mengenakan seragam United. Konsistensi elitnya terbukti sangat krusial selama musim yang penuh gejolak ketika Setan Merah memicu kebangkitan dramatis di pertengahan musim setelah penunjukan Michael Carrick sebagai manajer sementara. Ia tetap menjadi fondasi kebangkitan tim, tampil sebagai motor penggerak di lapangan saat United berhasil melewati era transisi yang krusial.
Mengejar rekor sejarah Liga Premier
Meskipun gelar individu sudah di tangan, Fernandes masih membidik satu target besar lainnya sebelum musim ini berakhir. Kapten United ini hanya membutuhkan satu assist lagi untuk menyamai rekor 20 assist dalam satu musim Liga Premier, sebuah rekor yang saat ini dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Dengan 19 assist liga yang sudah dikantongi, dan dua pertandingan domestik tersisa melawan Nottingham Forest dan Brighton, peluang berpihak pada pemain internasional Portugal ini untuk menciptakan sejarah baru. Kemampuannya dalam menciptakan peluang tak tertandingi musim ini, dengan memberikan 124 peluang bagi rekan-rekan setimnya sepanjang musim.
Warisan Old Trafford telah terjamin
Kemenangan ini menjadikan Fernandes sebagai pemain kedua dalam sejarah klub, setelah De Gea sendiri, yang berhasil meraih tiga gelar Pemain Terbaik Tahun Ini secara berturut-turut. Setelah pertama kali memenangkan penghargaan tersebut di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer, ia kini telah membuktikan diri sebagai pemain paling andal di klub ini di bawah berbagai kepelatihan. Meskipun nama-nama besar seperti Ronaldo dan De Gea telah hengkang dalam beberapa tahun terakhir, Fernandes tetap menjadi titik fokus tim. Penghargaan terbarunya ini semakin mengukuhkan statusnya di antara para legenda United, meskipun hal itu membuatnya mendapat beberapa ejekan lucu dari mantan rekan setimnya.