David de Gea berpeluang pindah secara mengejutkan karena klub raksasa Serie A mengincar mantan kiper Manchester United itu sebagai alternatif Alisson
Menurut laporan dari Italia, Juventus tengah memantau De Gea dengan cermat karena mereka berupaya memperkuat opsi penjaga gawang menjelang musim baru. Kiper veteran asal Spanyol ini baru-baru ini menghidupkan kembali kariernya di Serie A bersama Fiorentina, dan penampilannya tidak luput dari perhatian petinggi klub di Turin. Menjelang dibukanya jendela transfer, De Gea muncul sebagai kandidat serius untuk menggantikan posisi kiper utama di Allianz Stadium.
Ketertarikan ini muncul di saat De Gea memicu spekulasi mengenai masa depannya di Tuscany. Setelah memainkan peran penting bagi Viola, kiper tersebut menulis di media sosial untuk merefleksikan musim yang menantang. Saat Juventus mencari pemain yang terbukti mampu meraih kemenangan dan memiliki pengalaman internasional, pemain berusia 35 tahun ini sesuai dengan profil pemain berpengalaman yang dikenal sering diburu Bianconeri di bursa transfer.
Pesan penuh emosi De Gea untuk Fiorentina
Dalam sambutannya kepada para pendukung Fiorentina, De Gea menyampaikan pesan yang penuh emosi, yang oleh banyak orang ditafsirkan sebagai ucapan perpisahan. Ia berkata: "Musim yang penuh tantangan bagi kita semua, namun di musim ini kita telah menunjukkan apa yang diwakili oleh klub ini: semangat, perjuangan, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas kita. Sebagai kapten klub yang luar biasa ini, saya merasakan tanggung jawab tersebut. Saya bersyukur atas setiap momen di tahun ini, mulai dari semua orang di klub hingga rekan-rekan setim, klub, dan staf. Sekarang saatnya untuk beristirahat dan memulihkan diri."
Meskipun pesan tersebut penuh dengan rasa syukur, namun tidak secara tegas mengonfirmasi kehadirannya di klub untuk musim depan. Ketidakjelasan ini telah membuka peluang lebar bagi Juventus untuk mengambil langkah.
Alisson masih belum bisa dijangkau
Upaya untuk mendatangkan De Gea semakin menguat seiring dengan hambatan yang dihadapi Juventus dalam upaya mereka merekrut kiper utama Liverpool, Alisson Becker. Meskipun ada minat yang besar dari Italia, Liverpool bertekad untuk mempertahankan Alisson di Anfield dan dilaporkan telah memberi tahu kiper asal Brasil tersebut mengenai rencana mereka untuk mempertahankannya setidaknya selama satu tahun lagi. Sikap ini memaksa jajaran direksi Juventus untuk mencari pemain baru berkualitas di tempat lain.
Sikap tegas klub Liga Premier ini berarti bahwa kecuali sang pemain sendiri yang mendesak untuk hengkang, kesepakatan untuk Alisson tetap tidak mungkin terwujud. Dengan sang pemain Brasil yang akan fokus pada Piala Dunia mendatang, Juventus telah mengalihkan fokus mereka ke target yang lebih mudah dijangkau yang sudah memiliki pengalaman di liga utama Italia, yang membawa mereka langsung ke pintu De Gea sebagai alternatif utama.
- AFP
Pertarungan bursa transfer musim panas yang akan datang
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan De Gea diperkirakan akan menjadi salah satu alur cerita sampingan yang paling menarik di musim panas Italia. Juventus sedang mempertimbangkan aspek logistik dan finansial dari kesepakatan tersebut, menyadari bahwa mendatangkan pemain sekelasnya akan langsung meningkatkan stabilitas pertahanan mereka.
Sementara itu, Fiorentina sedang memasuki masa refleksi mendalam setelah musim di mana mereka berjuang keras untuk mempertahankan status mereka. Dengan kontrak De Gea di Artemio Franchi yang berlaku hingga musim panas 2028, masih harus dilihat apakah mereka dapat memanfaatkan stabilitas tersebut untuk meyakinkan kiper andalan mereka agar tetap bertahan di tengah minat dari Si Nyonya Tua.