David de Gea berpeluang pindah secara mengejutkan karena klub raksasa Serie A mengincar mantan kiper Manchester United itu sebagai alternatif Alisson

Menurut laporan dari Italia, Juventus tengah memantau De Gea dengan cermat karena mereka berupaya memperkuat opsi penjaga gawang menjelang musim baru. Kiper veteran asal Spanyol ini baru-baru ini menghidupkan kembali kariernya di Serie A bersama Fiorentina, dan penampilannya tidak luput dari perhatian petinggi klub di Turin. Menjelang dibukanya jendela transfer, De Gea muncul sebagai kandidat serius untuk menggantikan posisi kiper utama di Allianz Stadium.

Ketertarikan ini muncul di saat De Gea memicu spekulasi mengenai masa depannya di Tuscany. Setelah memainkan peran penting bagi Viola, kiper tersebut menulis di media sosial untuk merefleksikan musim yang menantang. Saat Juventus mencari pemain yang terbukti mampu meraih kemenangan dan memiliki pengalaman internasional, pemain berusia 35 tahun ini sesuai dengan profil pemain berpengalaman yang dikenal sering diburu Bianconeri di bursa transfer.