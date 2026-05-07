David Beckham mengungkapkan bahwa Luis Enrique tidur di tempat latihan PSG 'setiap malam' pada tahun pertamanya di klub tersebut
Dedikasi yang tak kenal lelah dari Luis Enrique bagi tim Paris
Dalam wawancara di acara CBS "Beckham and Friends Live", Beckham menceritakan percakapannya dengan petinggi PSG yang mengungkap pendekatan tanpa henti yang diterapkan Enrique. Mantan pelatih Barcelona itu telah mengubah budaya di ibu kota Prancis, beralih dari era bintang-bintang individu menuju tim yang lebih kompak dan pekerja keras.
"Saya berbicara dengan presiden Nasser [Al-Khelaifi] di PSG dan dia mengatakan bahwa selama tahun pertama Luis Enrique bergabung, dia hampir setiap malam tidur di fasilitas latihan baru, merancang bagaimana dia ingin tim ini tampil, bagaimana dia ingin tim ini bermain, siapa yang dia inginkan, ke mana kita akan pergi, dan seperti apa masa depan ini," jelas Beckham. "Presiden Nasser hanya mengatakan bahwa dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya."
Membangun tim di luar era Galacticos
Selama bertahun-tahun, PSG berusaha menaklukkan Eropa dengan mengumpulkan para bintang, termasuk lini depan yang diperkuat Neymar, Kylian Mbappé, dan Lionel Messi, namun klub tersebut sering kali gagal melaju melewati babak 16 besar Liga Champions. Di bawah arahan Luis Enrique, fokus telah bergeser ke arah semangat kebersamaan dan disiplin taktis yang kini telah membawa mereka mencapai dua final Liga Champions berturut-turut.
Beckham mencatat bahwa perubahan budaya ini disengaja dan diperoleh dengan susah payah oleh sang manajer. "Begitulah cara Luis Enrique membangun mereka selama beberapa tahun terakhir dan dia telah membangun tim yang sangat kompak ini," tambah Beckham. "Etos kerjanya dan apa yang dia harapkan dari timnya, dia ingin mereka semua berada di level yang sama, semua menginginkan hal yang sama, mengembangkan para pemain muda ini. Namun, dia juga menginginkan pemain yang akan terus berlari tanpa henti, dan itulah yang dia miliki, itulah yang dia bangun."
Penampilan yang matang untuk mengalahkan Bayern Munich
Hasil kerja keras Luis Enrique terlihat jelas pada Rabu malam saat PSG memastikan tempat mereka di final berkat kemenangan agregat 6-5 atas Bayern Munich di babak semifinal. Meskipun sempat dibuat ketar-ketir oleh gol Harry Kane di masa tambahan waktu, gol cepat dari Ousmane Dembele memastikan tim asal Paris itu meraih hasil imbang 1-1 pada leg kedua di Allianz Arena, setelah sebelumnya menang 5-4 di leg pertama di kandang sendiri.
Alih-alih mengandalkan kehebatan individu, tim ini berhasil menetralkan raksasa Jerman tersebut, membuktikan sekali lagi bahwa mereka mampu menghadapi tekanan tinggi di ajang Eropa dengan tingkat kecanggihan taktis yang sebelumnya kurang mereka miliki.
Berusaha meraih gelar juara Eropa dua kali berturut-turut
Setelah akhirnya berhasil meraih trofi Liga Champions pertama mereka dengan mengalahkan Inter 5-0 di final musim lalu, PSG kini berada di ambang bergabung dengan jajaran klub-klub elit. Jika mereka berhasil mengalahkan Arsenal di final musim 2025-26 mendatang, mereka akan menjadi klub kedua dalam era Liga Champions, setelah Real Madrid, yang berhasil mempertahankan gelar juara mereka.