Berbicara setelah kemenangan bersejarah itu, salah satu pemilik Inter Miami, Beckham, tak butuh waktu lama untuk melontarkan pujian kepada pemain bintangnya. Mantan kapten Inggris itu menegaskan bahwa umur panjang Messi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kecemerlangan yang terus terjaga membuatnya menjadi favorit mutlak untuk Ballon d'Or tahun ini.

"Saat Anda melihatnya melakukan hal-hal seperti ini, saat Anda melihat Piala Dunia yang ia jalani, tidak ada seorang pun pada usia 39 tahun yang melakukan itu, dan melakukannya pada level tersebut," kata Beckham. "Dia pantas dipertimbangkan untuk Ballon d'Or. Menurut saya, dia harus memenanginya."

Casemiro, yang memanfaatkan umpan presisi Messi untuk memastikan kemenangan, menyuarakan sentimen yang sama seperti Beckham. Mantan gelandang Real Madrid dan Manchester United itu meminta para suporter untuk menikmati senja karier sang penyerang yang luar biasa.

"Kita harus menikmati ini karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan memilikinya," ujar Casemiro. "Apa yang telah dia lakukan dan terus lakukan untuk sepakbola sungguh luar biasa. Dia tetap yang terbaik. Dia membuktikannya di Piala Dunia dan terus membuktikannya di MLS."



