AFP
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David Beckham mendukung Lionel Messi untuk Ballon d'Or kesembilan saat superstar Inter Miami itu menorehkan tonggak bersejarah dalam urusan mencetak gol pada kemenangan di Campeones Cup
Messi capai torehan 100 untuk Inter Miami
Messi kembali mengukir namanya dalam buku sejarah Inter Miami pada Rabu malam, dengan mencetak gol ke-100-nya untuk Herons dalam kemenangan 2-0 di Campeones Cup atas Cruz Azul. Maestro asal Argentina itu membuka skor pada menit ke-24 di Nu Stadium, dengan menanduk masuk umpan silang akurat dari Luis Suarez.
Penyerang berusia 39 tahun itu belum selesai sampai di situ, beralih menjadi pemberi assist pada fase akhir pertandingan antara pemenang piala Amerika Serikat dan Meksiko. Messi melepaskan sepak pojok pada menit ke-81 yang disambar Casemiro ke gawang, memastikan gelar Campeones Cup pertama sepanjang sejarah Miami.
Penampilan kelas master terbarunya itu hadir tak lama setelah musim panas yang pahit-manis di panggung internasional, ketika ia membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026, dengan kontribusi delapan gol dan empat assist sebelum kalah menyakitkan dari Spanyol.
- Getty Images Sport
Beckham ajukan permohonan terkait Ballon d'Or
Berbicara setelah kemenangan bersejarah itu, salah satu pemilik Inter Miami, Beckham, tak butuh waktu lama untuk melontarkan pujian kepada pemain bintangnya. Mantan kapten Inggris itu menegaskan bahwa umur panjang Messi yang belum pernah terjadi sebelumnya serta kecemerlangan yang terus terjaga membuatnya menjadi favorit mutlak untuk Ballon d'Or tahun ini.
"Saat Anda melihatnya melakukan hal-hal seperti ini, saat Anda melihat Piala Dunia yang ia jalani, tidak ada seorang pun pada usia 39 tahun yang melakukan itu, dan melakukannya pada level tersebut," kata Beckham. "Dia pantas dipertimbangkan untuk Ballon d'Or. Menurut saya, dia harus memenanginya."
Casemiro, yang memanfaatkan umpan presisi Messi untuk memastikan kemenangan, menyuarakan sentimen yang sama seperti Beckham. Mantan gelandang Real Madrid dan Manchester United itu meminta para suporter untuk menikmati senja karier sang penyerang yang luar biasa.
"Kita harus menikmati ini karena kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan memilikinya," ujar Casemiro. "Apa yang telah dia lakukan dan terus lakukan untuk sepakbola sungguh luar biasa. Dia tetap yang terbaik. Dia membuktikannya di Piala Dunia dan terus membuktikannya di MLS."
Persaingan sengit untuk penghargaan bergengsi
Ballon d'Or kesembilan yang potensial akan semakin mengukuhkan warisan Messi sebagai pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah penghargaan tersebut, yang dibuat oleh France Football pada 1956. Daftar 30 nominasi untuk penghargaan 2026 menampilkan sederet talenta elite, termasuk bintang Piala Dunia Inggris Harry Kane dan Jude Bellingham, bersama penyerang Real Madrid Kylian Mbappe dan Vinicius Jr.
Meski menghadapi persaingan sengit dari para bintang utama Eropa, termasuk enam pemenang Piala Dunia dari Spanyol dan sembilan nominasi Paris Saint-Germain, laju emas Messi di turnamen itu membuatnya tetap diperhitungkan. Playmaker veteran itu kini mengoleksi 21 gol Piala Dunia, berada di posisi kedua dalam daftar sepanjang masa di belakang Mbappe, sekaligus memegang rekor mutlak untuk assist.
Performa domestik pemain Argentina itu juga sama menghancurkannya, memastikan Inter Miami tetap menjadi kekuatan dominan. Torehan 100 golnya menegaskan dampak transformasional sejak tiba di Amerika Serikat.
- Getty Images Sport
Fokus domestik untuk Argentina
Messi kini akan kembali mengalihkan perhatiannya ke tugas domestik saat Inter Miami berupaya membangun momentum setelah keberhasilan mereka di Campeones Cup. Dengan penyerang veteran itu mengakui bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya di sepak bola setelah ayahnya, Jorge, baru-baru ini meninggal dunia, setiap penampilannya memiliki arti tambahan bagi klub MLS tersebut.
Sementara dunia sepak bola menantikan seremoni Ballon d'Or edisi ulang tahun ke-70 di London pada 26 Oktober, fokus langsung Messi tetap tertuju pada upayanya mempertahankan performa klubnya yang luar biasa. Setelah pensiun dari sepak bola internasional pada Agustus, pemenang Ballon d'Or delapan kali itu kini dapat mencurahkan fokus sepenuhnya untuk menutup musim dengan kuat.
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