David Beckham mendapat pujian dari Ronaldo karena 'kembali mengubah wajah sepak bola di AS', saat mantan bintang LA Galaxy itu membawa Lionel Messi dan juara MLS Cup, Inter Miami, memasuki era baru

Segala sesuatunya berjalan lancar di Florida saat Inter Miami meresmikan 'Nu Stadium' mereka, menandai titik balik yang signifikan bagi klub yang telah mendominasi pemberitaan sejak didirikan. Di antara para tamu kehormatan yang hadir adalah mantan bintang 'Galactico' Real Madrid, Ronaldo, yang terlihat berbagi momen hangat bersama mantan rekan setimnya, Beckham.

Kehadiran "O Fenomeno" menegaskan betapa pentingnya proyek Inter Miami di kancah global. Sebagai juara bertahan MLS Cup, klub ini telah bertransisi dari sebuah proyek ekspansi yang ambisius menjadi pusat tak terbantahkan dari sepak bola Amerika Utara.