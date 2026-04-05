David Beckham mendapat pujian dari Ronaldo karena 'kembali mengubah wajah sepak bola di AS', saat mantan bintang LA Galaxy itu membawa Lionel Messi dan juara MLS Cup, Inter Miami, memasuki era baru
Pertemuan legendaris di Florida Selatan
Segala sesuatunya berjalan lancar di Florida saat Inter Miami meresmikan 'Nu Stadium' mereka, menandai titik balik yang signifikan bagi klub yang telah mendominasi pemberitaan sejak didirikan. Di antara para tamu kehormatan yang hadir adalah mantan bintang 'Galactico' Real Madrid, Ronaldo, yang terlihat berbagi momen hangat bersama mantan rekan setimnya, Beckham.
Kehadiran "O Fenomeno" menegaskan betapa pentingnya proyek Inter Miami di kancah global. Sebagai juara bertahan MLS Cup, klub ini telah bertransisi dari sebuah proyek ekspansi yang ambisius menjadi pusat tak terbantahkan dari sepak bola Amerika Utara.
Apa yang Dikatakan Ronaldo
Ronaldo tampak terkesan dengan infrastruktur dan suasana yang diciptakan oleh para penggemar setia Miami, sambil mencatat bahwa temannya itu telah berhasil mengubah wajah sepak bola di AS sekali lagi melalui pembangunan stadion baru tersebut.
Legenda Brasil ini mengunggah foto bersama Beckham, disertai keterangan: "20 tahun yang lalu, kamu berani bermimpi lebih besar dari sekadar permainan. Hari ini, kamu membuka pintu menuju era baru.
"Bangga menyaksikanmu mengubah visi menjadi warisan dan mengubah permainan di AS sekali lagi. Selamat, saudaraku, aku bangga padamu!".
Messi menjadi sorotan utama
Sementara para petinggi dan legenda menyaksikan dari tribun VIP, Lionel Messi memastikan aksi di lapangan tak kalah memukau dari kemeriahan di tribun penonton. Layaknya dongeng, sang maestro asal Argentina itu tampil gemilang dalam pertandingan pembuka di stadion baru tersebut. Stadion pun bergemuruh saat Messi menciptakan momen ikoniknya, mencetak gol penyama kedudukan untuk Miami dan memastikan pertandingan perdana di kandang baru mereka diwarnai oleh kehebatannya.
Visi Beckham menjadi kenyataan
Bagi Beckham, peresmian Nu Stadium menandai puncak dari perjalanan selama satu dekade yang dipenuhi rintangan politik dan logistik. Mantan kapten timnas Inggris ini selalu menegaskan bahwa tujuannya adalah menciptakan merek global yang mampu bersaing dengan para elit sepak bola dunia. Dengan berhasil mendatangkan Messi, pemain terbaik sepanjang masa asal Argentina, serta membangun fasilitas kelas dunia, Beckham telah menepati janji yang ia buat saat pertama kali menggunakan haknya untuk memiliki waralaba MLS.