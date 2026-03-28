David Beckham menanggapi kegagalan Trent Alexander-Arnold masuk skuad Inggris terbaru & mengungkapkan apakah ia akan membawa bintang Real Madrid itu ke Piala Dunia
Alexander-Arnold tidak dipanggil ke skuad Inggris
Alexander-Arnold, yang bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu, dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia, sehingga ketidakhadirannya dalam skuad Three Lions yang begitu besar ini terasa sangat mencolok. Pemain berusia 27 tahun ini terus menjadi sosok yang kontroversial di skuad tim nasional karena adanya ketidakseimbangan antara kontribusinya dalam menyerang dan konsistensi pertahanannya. Beckham memberikan dukungannya kepada Alexander-Arnold, dengan menegaskan bahwa mantan pemain Liverpool itu tetaplah seorang talenta unik meskipun ia kesulitan meyakinkan Tuchel.
Beckham mendukung bintang Real Madrid
Dalam wawancara dengan talkSPORT, Beckham menegaskan posisinya dalam perdebatan ini, meski ia bersyukur keputusan akhir tidak berada di pundaknya. “Itulah mengapa saya bukan manajer Inggris, karena saya tidak perlu mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Tapi, saya penggemar berat Trent. Saya sudah berkali-kali mendengar, ‘Ya, dia tidak sehandal dalam bertahan seperti saat [menyerang]’. Ya, terkadang Anda harus menerima hal itu. Roberto Carlos adalah bek yang luar biasa, tapi juga luar biasa saat menyerang,” jelas mantan kapten Three Lions itu.
Dilema pemilihan skuad Piala Dunia bagi Tuchel
Menjelang Piala Dunia, Tuchel berada di bawah tekanan untuk menyusun skuad yang mampu memenangkan turnamen tersebut. Absennya Alexander-Arnold dari skuad terbaru, yang menandai kembalinya Ben White, telah memunculkan pertanyaan mengenai perannya dalam rencana Tuchel. Namun, Beckham yakin pintu belum tertutup sepenuhnya. "Soal Trent, apakah saya akan memanggilnya? Saya akan merasa sangat sulit untuk tidak memanggil seseorang seperti Trent," akunya. "Tapi kemudian Thomas, dia sudah mengatakan, saya pikir saya membacanya pagi ini, bahwa ada pemain lain yang saat ini berada di depannya. Tapi dia mengatakan 'saat ini', jadi itu bisa berubah. Saya pikir Anda sudah mengatakannya, malam ini [Jumat] mungkin akan membuktikan bahwa pemain lain yang bermain mungkin tidak masuk skuad, jadi Anda tidak tahu. Ini sudah sangat dekat dengan pemilihan skuad final, tapi saya masih berpikir bahwa Thomas mungkin masih mempertimbangkan Trent juga."
Keyakinan terhadap skuad Inggris saat ini
Di bawah asuhan Tuchel, Inggris termasuk salah satu favorit untuk mengangkat trofi musim panas ini. Beckham optimis dengan peluang The Three Lions, dengan mengutip keseimbangan antara pemain muda dan berpengalaman dalam skuad tersebut, yang dipimpin oleh kapten Harry Kane. "Sejujurnya, saya rasa kami berada dalam kondisi terbaik yang bisa kami capai. Saya rasa kami memiliki skuad yang sangat muda dan berbakat dengan kapten hebat yang memimpin kami dalam performa terbaiknya, mungkin, sepanjang hidupnya bersama Harry (Kane). Jelas, dia adalah pemimpin yang hebat, dan saya rasa Thomas sangat teliti dalam memilih skuad serta mengelola tim," jelas salah satu pemilik Inter Miami tersebut.