David Beckham menanggapi kegagalan Trent Alexander-Arnold masuk skuad Inggris terbaru & mengungkapkan apakah ia akan membawa bintang Real Madrid itu ke Piala Dunia

Menjelang Piala Dunia, Tuchel berada di bawah tekanan untuk menyusun skuad yang mampu memenangkan turnamen tersebut. Absennya Alexander-Arnold dari skuad terbaru, yang menandai kembalinya Ben White, telah memunculkan pertanyaan mengenai perannya dalam rencana Tuchel. Namun, Beckham yakin pintu belum tertutup sepenuhnya. "Soal Trent, apakah saya akan memanggilnya? Saya akan merasa sangat sulit untuk tidak memanggil seseorang seperti Trent," akunya. "Tapi kemudian Thomas, dia sudah mengatakan, saya pikir saya membacanya pagi ini, bahwa ada pemain lain yang saat ini berada di depannya. Tapi dia mengatakan 'saat ini', jadi itu bisa berubah. Saya pikir Anda sudah mengatakannya, malam ini [Jumat] mungkin akan membuktikan bahwa pemain lain yang bermain mungkin tidak masuk skuad, jadi Anda tidak tahu. Ini sudah sangat dekat dengan pemilihan skuad final, tapi saya masih berpikir bahwa Thomas mungkin masih mempertimbangkan Trent juga."