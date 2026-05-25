David Beckham dan Gary Neville kecewa saat Notts County menghancurkan Salford City di Wembley dan memastikan promosi ke League One
Magpies melesat di tengah teriknya Wembley
Di tengah cuaca yang sangat panas hingga mencapai 37 derajat, Notts County terbukti jauh lebih tangguh daripada lawan mereka, mendominasi penguasaan bola dan menunjukkan penyelesaian akhir yang tajam. Setelah awal pertandingan yang berjalan hati-hati, The Magpies memecah kebuntuan pada menit ke-32 melalui Jatta.
Serangan balik cepat yang dipicu oleh kiper James Belshaw memungkinkan Jones memberikan umpan terobosan yang luar biasa yang menembus pertahanan Salford, sehingga Jatta dapat mencetak gol ke-17nya musim ini dengan tendangan samping.
Lebih dari 20.000 penggemar County yang hadir bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk bersorak sebelum jeda. Menyusul pelanggaran ceroboh yang dilakukan Haji Mnonga terhadap Jones, Notts County menggandakan keunggulan mereka dari tendangan bebas yang dihasilkan. Kapten Rod McDonald mengontrol bola yang dikirim ke depan gawang, di mana Lucas Ness melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke gawang, membuat Salford harus berjuang keras di babak kedua.
Salford kesulitan menemukan cara untuk membalas
Salford City, yang dimiliki bersama oleh legenda Manchester United David Beckham dan Gary Neville, kesulitan menunjukkan dominasi mereka dalam pertandingan ini meskipun telah mengalahkan County dua kali selama musim reguler.
Salford merasa seharusnya mereka mendapat penalti ketika umpan silang dari pemain pengganti Ben Woodburn tampak mengenai siku Jacob Bedeau, namun wasit Tom Reeves tidak terpengaruh. Tanpa keberuntungan di momen-momen krusial tersebut, Salford terpaksa harus menghadapi musim lain di divisi keempat sepak bola Inggris.
Jones memastikan kemenangan
Pemain terbaik dalam pertandingan ini, Jones, mengakhiri penampilan individu yang gemilang dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-70. Conor Grant melakukan kerja keras di sayap kanan sebelum mengoper bola ke arah Jones. Pemain sayap tersebut menunjukkan kemampuan antisipasi yang luar biasa untuk tiba lebih dulu daripada Graydon dan menyarangkan bola ke gawang, yang secara efektif mengakhiri pertandingan ini sebagai sebuah tontonan.
Kemenangan ini menandai momen bersejarah bagi County, klub sepak bola profesional tertua di dunia dan salah satu pendiri Football League. Setelah absen selama 11 tahun di divisi ketiga, The Magpies akhirnya merebut kembali tempat mereka di League One, sementara Salford harus menunggu untuk melanjutkan perjalanan mereka naik ke divisi yang lebih tinggi.
Kekecewaan bagi Beckham dan Neville
Di tribun Wembley, kamera sering mengarah ke Beckham dan Neville, yang keduanya tampak jelas frustrasi dengan penampilan tim mereka. Bagi Beckham, ini merupakan kembalinya yang tidak menyenangkan ke stadion nasional tempat ia mengumpulkan sebagian besar dari 115 penampilannya bersama timnas Inggris. Di sampingnya ada mantan rekan setimnya, Nicky Butt dan Neville, yang menyaksikan proyek mereka kandas di rintangan terakhir.
Meskipun Salford telah menikmati kenaikan pesat melalui sirkuit non-liga selama dekade terakhir, kekalahan ini menjadi pengingat akan sifat kompetitif Liga Dua. Bagi Notts County, perayaan akan berlanjut hingga larut malam saat mereka menanti babak baru di Liga Satu.