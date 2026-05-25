David Beckham dan Gary Neville kecewa saat Notts County menghancurkan Salford City di Wembley dan memastikan promosi ke League One

Di tengah cuaca yang sangat panas hingga mencapai 37 derajat, Notts County terbukti jauh lebih tangguh daripada lawan mereka, mendominasi penguasaan bola dan menunjukkan penyelesaian akhir yang tajam. Setelah awal pertandingan yang berjalan hati-hati, The Magpies memecah kebuntuan pada menit ke-32 melalui Jatta.

Serangan balik cepat yang dipicu oleh kiper James Belshaw memungkinkan Jones memberikan umpan terobosan yang luar biasa yang menembus pertahanan Salford, sehingga Jatta dapat mencetak gol ke-17nya musim ini dengan tendangan samping.

Lebih dari 20.000 penggemar County yang hadir bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk bersorak sebelum jeda. Menyusul pelanggaran ceroboh yang dilakukan Haji Mnonga terhadap Jones, Notts County menggandakan keunggulan mereka dari tendangan bebas yang dihasilkan. Kapten Rod McDonald mengontrol bola yang dikirim ke depan gawang, di mana Lucas Ness melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke gawang, membuat Salford harus berjuang keras di babak kedua.