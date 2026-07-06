David Beckham bertemu dengan seorang ‘teman lama’ yang pernah menghadirkan kenangan pahit seputar Piala Dunia bagi mantan kapten timnas Inggris tersebut

Dalam momen yang mungkin tampak mustahil 28 tahun lalu, Beckham dan Simeone tertangkap kamera sedang saling berpelukan hangat. Mantan kapten timnas Inggris itu membagikan momen tersebut di media sosial, mengunggah foto bersama manajer Atletico Madrid saat ini dengan keterangan: "Bertemu teman lama di Miami..."

Pertemuan tersebut terjadi saat Argentina bertanding melawan Cape Verde di Miami, kota yang telah menjadi markas profesional Beckham sejak diluncurkannya klub MLS miliknya, Inter Miami. Meskipun keduanya kini menjalin hubungan yang sangat baik, pemandangan mereka berdua bersama tak terelakkan membangkitkan kenangan akan Piala Dunia 1998 dan momen yang menjadi penentu awal karier Beckham.



