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David Beckham bertemu dengan seorang ‘teman lama’ yang pernah menghadirkan kenangan pahit seputar Piala Dunia bagi mantan kapten timnas Inggris tersebut
Persaingan legendaris yang kembali memanas di Miami
Dalam momen yang mungkin tampak mustahil 28 tahun lalu, Beckham dan Simeone tertangkap kamera sedang saling berpelukan hangat. Mantan kapten timnas Inggris itu membagikan momen tersebut di media sosial, mengunggah foto bersama manajer Atletico Madrid saat ini dengan keterangan: "Bertemu teman lama di Miami..."
Pertemuan tersebut terjadi saat Argentina bertanding melawan Cape Verde di Miami, kota yang telah menjadi markas profesional Beckham sejak diluncurkannya klub MLS miliknya, Inter Miami. Meskipun keduanya kini menjalin hubungan yang sangat baik, pemandangan mereka berdua bersama tak terelakkan membangkitkan kenangan akan Piala Dunia 1998 dan momen yang menjadi penentu awal karier Beckham.
- AFP
Malam yang terkenal itu di Saint-Étienne
Sejarah antara kedua ikon ini bermula dari babak perempat final Piala Dunia Prancis '98, di mana Inggris berhadapan dengan Argentina dalam laga yang sangat menentukan. Saat skor imbang 2-2, Beckham diusir dari lapangan karena menendang Simeone dengan emosi setelah dilanggar. Gelandang Argentina itu mengakui dalam dokumenter 'Beckham' terbaru di Netflix bahwa ia melebih-lebihkan kontak fisik tersebut agar wasit mengambil tindakan.
Inggris akhirnya tersingkir dari turnamen tersebut melalui adu penalti, dan Beckham kembali ke negaranya di mana sebagian besar masyarakat menyalahkannya atas kegagalan tersebut. Ia menghadapi sorotan tajam dan kecaman pedas dari para penggemar maupun media selama berbulan-bulan, meskipun pada akhirnya ia berhasil memulihkan reputasinya dengan membantu Manchester United meraih Treble bersejarah hanya setahun kemudian.
Penebusan dan rasa hormat
Meskipun insiden tahun 1998 sempat menjadikan Beckham sebagai sosok yang dibenci secara nasional untuk sementara waktu, ia berhasil membungkam para pengkritiknya melalui penampilannya di lapangan. Sir Alex Ferguson terkenal karena melindungi gelandang bintangnya itu, sekaligus menumbuhkan mentalitas bertahan di Old Trafford yang membuat United berhasil mengalahkan Inter Milan asuhan Simeone dalam perjalanan mereka meraih gelar Liga Champions pada tahun 1999.
Terlepas dari ketegangan kompetitif yang selalu mengiringi mereka sepanjang karier bermain mereka, kedua pria ini sering kali mengungkapkan rasa saling menghormati satu sama lain dalam beberapa tahun terakhir. Simeone telah bertransisi menjadi salah satu manajer paling sukses di dunia bersama Atletico, sementara Beckham telah beralih menjadi pemilik klub, dan baru-baru ini membawa Lionel Messi ke Amerika Serikat.
- AFP
Babak baru di Amerika Serikat
Pertemuan di Florida ini menjadi pengingat betapa lamanya waktu telah berlalu sejak malam dramatis di Saint-Etienne itu. Keduanya kini telah menjadi tokoh senior dalam dunia sepak bola, memengaruhi olahraga ini dari pinggir lapangan dan ruang rapat, bukan lagi dari lapangan. Foto keduanya menunjukkan bahwa rasa permusuhan yang mungkin masih tersisa dari masa-masa mereka sebagai pemain telah lama sirna.
Baik Beckham maupun Simeone saat ini sedang menikmati momen-momen yang lebih membahagiakan di Piala Dunia. Inggris memastikan tempat mereka di perempat final setelah meraih kemenangan menegangkan 3-2 atas Meksiko, salah satu dari tiga negara tuan rumah turnamen ini, sementara Argentina sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan sistem gugur yang sulit melawan tim Mesir yang ambisius, yang dipimpin oleh bintang veteran Mohamed Salah.
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