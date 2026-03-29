David Beckham berpendapat bahwa Michael Carrick adalah manajer terbaik yang pernah dimiliki Manchester United dalam sepuluh tahun terakhir
Carrick mengubah musim Manchester United
Carrick telah memimpin kebangkitan yang luar biasa sejak menggantikan Ruben Amorim pada 13 Januari. Selama 75 hari menjabat, pelatih berusia 44 tahun ini telah memimpin 10 pertandingan Liga Premier, dengan catatan tujuh kemenangan, dua hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Klub ini rata-rata mengumpulkan 2,30 poin per pertandingan di bawah kepemimpinannya. Performa ini sangat kontras dengan masa jabatan Amorim; pelatih asal Portugal itu memimpin 20 pertandingan liga musim ini sebelum dipecat, dengan catatan delapan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan enam kekalahan sehingga hanya mengumpulkan 31 poin.
Beckham memuji pengaruh menenangkan di Old Trafford
Dalam wawancara dengan talkSPORT, Beckham menilai manajer sementara tersebut telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ketika ditanya mengenai perbaikan performa tim, ia mengatakan: "Ya, saya harus akui, beberapa bulan terakhir ini jauh lebih nyaman dibandingkan 10 tahun terakhir, sejujurnya. Masa-masa itu memang sulit. Tapi menurut saya, Michael punya pengalaman. Saya pikir dia memiliki ketenangan yang dia bawa ke dalam klub. Dia mengenal klub ini. Dia mengenal para pemain. Dia tahu cara bermain Man United dan cara yang seharusnya dimainkan oleh Man United."
Legenda United, yang kini menjadi salah satu pemilik klub MLS Inter Miami, menambahkan: "Saya selalu menyukai Michael sebagai pelatih. Saat Anda melihatnya, ada ketenangan. Ada, di pinggir lapangan, ada, saya tidak ingin menyebutnya keanggunan karena saya tidak yakin itu kata yang tepat, tapi ada keanggunan dalam cara dia bersikap, baik itu cara dia merayakan, maupun cara dia marah. Anda tahu, semua hal itu penting bagi seorang manajer. Dan menurut saya, cara dia mengelola tim dan menyatukan tim ini sungguh luar biasa. Dan sebagai penggemar United, saya rasa itulah yang kami butuhkan."
Rooney menuntut kontrak manajer permanen
Wayne Rooney juga yakin bahwa pencarian manajer baru harus segera diakhiri. Mantan penyerang legendaris United itu merasa tidak boleh ada keraguan lagi mengenai apakah mantan rekan setimnya itu akan mendapatkan posisi tersebut secara permanen. Rooney mengatakan kepada BBC: "100% dia harus [mendapatkan posisi itu]. Saya sudah mengatakan ini. Saya tahu hal ini akan terjadi pada Michael Carrick. Saya mengenalnya dengan sangat baik. Saya tahu karakternya, kepribadiannya. Diperlukan kepala yang tenang, tetapi seseorang yang mengenal tempat ini dan para pemain membutuhkan kasih sayang, dan dia telah memberikannya kepada mereka. Kita telah melihat para pemain bermain dengan kualitas yang lebih baik, lebih kompak sebagai tim, dan mereka terlihat seperti tim yang sangat kuat. Bagi saya, mengapa harus menggantinya?"
Pertandingan-pertandingan penting menanti Manchester United
Manchester United masih memiliki tujuh laga krusial di Liga Premier yang tersisa dalam upayanya untuk mengamankan tiket ke Liga Champions. Setan Merah akan kembali beraksi pada 13 April saat menjamu Leeds United, sebelum bertandang ke markas Chelsea pada 18 April. Pertandingan kandang melawan Brentford pada 27 April akan dilanjutkan dengan laga besar melawan Liverpool yang berada di peringkat kelima di Old Trafford pada 3 Mei. Carrick kemudian akan memimpin timnya dalam lawatan ke Sunderland pada 9 Mei dan pertandingan kandang melawan Nottingham Forest pada 17 Mei, sebelum menutup musim dengan laga tandang di Brighton pada 24 Mei.