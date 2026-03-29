David Beckham berpendapat bahwa Michael Carrick adalah manajer terbaik yang pernah dimiliki Manchester United dalam sepuluh tahun terakhir

Dalam wawancara dengan talkSPORT, Beckham menilai manajer sementara tersebut telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Ketika ditanya mengenai perbaikan performa tim, ia mengatakan: "Ya, saya harus akui, beberapa bulan terakhir ini jauh lebih nyaman dibandingkan 10 tahun terakhir, sejujurnya. Masa-masa itu memang sulit. Tapi menurut saya, Michael punya pengalaman. Saya pikir dia memiliki ketenangan yang dia bawa ke dalam klub. Dia mengenal klub ini. Dia mengenal para pemain. Dia tahu cara bermain Man United dan cara yang seharusnya dimainkan oleh Man United."

Legenda United, yang kini menjadi salah satu pemilik klub MLS Inter Miami, menambahkan: "Saya selalu menyukai Michael sebagai pelatih. Saat Anda melihatnya, ada ketenangan. Ada, di pinggir lapangan, ada, saya tidak ingin menyebutnya keanggunan karena saya tidak yakin itu kata yang tepat, tapi ada keanggunan dalam cara dia bersikap, baik itu cara dia merayakan, maupun cara dia marah. Anda tahu, semua hal itu penting bagi seorang manajer. Dan menurut saya, cara dia mengelola tim dan menyatukan tim ini sungguh luar biasa. Dan sebagai penggemar United, saya rasa itulah yang kami butuhkan."