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David Beckham & Gary Neville mengambil tindakan tegas! Salford City memecat manajernya meski klub tersebut baru saja mencatatkan musim terbaiknya sepanjang sejarah
Masa jabatan Robinson berakhir setelah kekalahan di Wembley
Dalam langkah yang menggemparkan EFL, Salford City telah mengonfirmasi kepergian Robinson. Pelatih berusia 45 tahun itu tak mampu menahan dampak dari kekalahan telak 3-0 di tangan Notts County pada final play-off League Two di Wembley, yang membuat para pemilik klub yang terkenal itu tampak frustrasi di tribun penonton.
Klub mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial, dengan pernyataan: “Karl Robinson telah meninggalkan jabatannya sebagai Pelatih Kepala Salford City dengan segera. Selama masa jabatannya di Salford City, Karl telah bertindak dengan profesionalisme dan integritas. Ia telah bekerja tanpa lelah demi kepentingan Klub dan sepenuhnya berkomitmen untuk membantu kami mewujudkan ambisi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami mengucapkan selamat dan semoga sukses di masa depan kepada Karl.”
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Musim yang memecahkan rekor saja tidak cukup
Pemecatan Robinson cukup mengejutkan banyak pihak mengingat keberhasilan yang relatif dicapai musim ini. Di bawah kepemimpinannya, Salford mencatatkan posisi akhir terbaik sepanjang sejarah mereka di piramida sepak bola Inggris, dengan finis di peringkat keempat Liga Dua. Namun, klub ini gagal meraih promosi otomatis dengan selisih satu poin dari Cambridge United, sebuah kegagalan yang memaksa mereka mengikuti babak play-off yang penuh ketidakpastian, di mana mereka akhirnya harus tersingkir.
Selama masa jabatannya selama dua setengah tahun, Robinson memimpin 132 pertandingan dan meraih 60 kemenangan. Meskipun awalnya ia mewarisi tim yang terpuruk di peringkat ke-20 klasemen, ia berhasil menstabilkan tim dan mengubahnya menjadi penantang promosi. Namun demikian, rentetan lima kekalahan dalam enam pertandingan selama bulan Januari terbukti merugikan dalam perhitungan akhir untuk memperebutkan tempat promosi otomatis.
Kata-kata perpisahan sang manajer
Robinson sendiri mengkritik penampilan timnya setelah kekalahan di ibu kota. Merenungkan kekalahan tersebut, ia mengakui: “Saya merasa kami telah mengecewakan para pendukung. Saya tidak berpikir kami telah mengecewakan mereka selama 10 bulan terakhir; kami tampil luar biasa, tetapi hari ini terlalu banyak pemain yang tidak tampil maksimal. Anda bisa saja mencari berbagai alasan, tetapi kami dikalahkan oleh tim yang lebih baik.”
Upaya "luar biasa" sang manajer selama 10 bulan tidak cukup untuk menyelamatkan posisinya. Beckham dan Neville tampaknya bertekad untuk mempercepat kenaikan klub ke League One, dan kekecewaan atas hasil imbang di hari terakhir melawan Crawley yang berada di peringkat ke-22 tampaknya masih membayangi ruang rapat direksi.
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Apa langkah selanjutnya bagi para Ammies?
Salford kini harus mulai mencari pelatih kepala baru yang mampu menjembatani kesenjangan antara menjadi tim yang bersaing di babak play-off dan menjadi juara. Setelah bertahun-tahun menetap di papan tengah Liga Dua pasca promosi mereka dari Liga Nasional pada 2019, para pemilik klub jelas merasa bahwa perubahan kepemimpinan diperlukan untuk melangkah ke tahap akhir.
Dengan pramusim yang semakin dekat, tekanan kini ada pada Class of '92 untuk menemukan pengganti yang mampu menangani sorotan media yang intens yang mengiringi klub ini. Kepergian Robinson menandai berakhirnya sebuah babak yang stabil, namun bagi Beckham dan Neville, hanya promosi yang akan memuaskan ambisi jangka panjang mereka untuk tim Moor Lane.