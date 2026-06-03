Dalam langkah yang menggemparkan EFL, Salford City telah mengonfirmasi kepergian Robinson. Pelatih berusia 45 tahun itu tak mampu menahan dampak dari kekalahan telak 3-0 di tangan Notts County pada final play-off League Two di Wembley, yang membuat para pemilik klub yang terkenal itu tampak frustrasi di tribun penonton.

Klub mengumumkan keputusan tersebut melalui media sosial, dengan pernyataan: “Karl Robinson telah meninggalkan jabatannya sebagai Pelatih Kepala Salford City dengan segera. Selama masa jabatannya di Salford City, Karl telah bertindak dengan profesionalisme dan integritas. Ia telah bekerja tanpa lelah demi kepentingan Klub dan sepenuhnya berkomitmen untuk membantu kami mewujudkan ambisi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami mengucapkan selamat dan semoga sukses di masa depan kepada Karl.”