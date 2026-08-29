Nantes merupakan prospek yang menarik meski sedang berada dalam situasi sulit di lapangan. Juara Ligue 1 delapan kali itu memiliki sejarah yang kaya dalam sepakbola Prancis, menawarkan proyek yang berpotensi mengembalikan kejayaan masa lalu.

Namun, klub itu saat ini berada dalam kekacauan besar setelah terdegradasi dari Ligue 1. Nantes kini terpuruk di dasar klasemen Ligue 2 setelah kalah dalam tiga pertandingan liga pembuka mereka musim ini.

Para suporter semakin frustrasi di bawah kepemimpinan pengusaha Polandia, Kita, yang membeli klub tersebut pada 2007. Bersama putranya dan CEO klub Franck, Kita telah memimpin dua kali degradasi dan 24 pelatih kepala dalam 19 tahun.