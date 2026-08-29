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David Beckham Inter Miami 2025Getty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

David Beckham akan membeli klub lain? Pemilik Inter Miami dikaitkan dengan akuisisi mengejutkan raksasa bersejarah Prancis

Inter Miami CF
D. Beckham
Nantes
Ligue 2
Major League Soccer

Salah satu pemilik Inter Miami, David Beckham, bisa jadi akan memperluas portofolio klub sepak bolanya setelah muncul laporan yang mengaitkannya dengan tawaran pengambilalihan FC Nantes. Klub bersejarah asal Prancis itu saat ini sedang terpuruk secara olahraga di dasar klasemen Ligue 2 setelah terdegradasi dari kasta tertinggi.

  • Beckham dikaitkan dengan pengambilalihan Nantes

    Beckham bisa saja memperluas kerajaan sepak bolanya setelah muncul sebagai calon pembeli klub bersejarah Prancis, Nantes. Ouest-France mengklaim bahwa mantan bintang Manchester United itu terlibat dalam sebuah konsorsium yang bertujuan mengakuisisi klub yang sedang kesulitan tersebut. Nantes telah menerima setidaknya tiga tawaran pengambilalihan, dengan dua tawaran berasal dari dana investasi yang berbasis di Inggris. Diskusi tingkat tinggi dilaporkan beberapa kali menampilkan nama salah satu pemilik Inter Miami itu ketika pemilik saat ini, Waldemar Kita, berupaya menjual klub tersebut.

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    Raksasa bersejarah Prancis dalam gejolak olahraga

    Nantes merupakan prospek yang menarik meski sedang berada dalam situasi sulit di lapangan. Juara Ligue 1 delapan kali itu memiliki sejarah yang kaya dalam sepakbola Prancis, menawarkan proyek yang berpotensi mengembalikan kejayaan masa lalu.

    Namun, klub itu saat ini berada dalam kekacauan besar setelah terdegradasi dari Ligue 1. Nantes kini terpuruk di dasar klasemen Ligue 2 setelah kalah dalam tiga pertandingan liga pembuka mereka musim ini.

    Para suporter semakin frustrasi di bawah kepemimpinan pengusaha Polandia, Kita, yang membeli klub tersebut pada 2007. Bersama putranya dan CEO klub Franck, Kita telah memimpin dua kali degradasi dan 24 pelatih kepala dalam 19 tahun.

  • Membangun portofolio sepakbola global yang mengesankan

    Langkah untuk Nantes akan menjadi perkembangan terbaru dalam portofolio kepemilikan Beckham yang terus berkembang. Mantan kapten Inggris itu sudah memiliki saham signifikan di dua klub berbeda di Amerika Utara dan Inggris.

    Beckham memulai perjalanan kepemilikannya dengan menggunakan opsi untuk mengakuisisi tim ekspansi MLS pada Februari 2014. Hak itu awalnya didapat sebagai bagian dari kontraknya yang diteken bersama LA Galaxy pada 2007.

    Inter Miami kemudian menjalani debut resmi mereka di MLS pada Maret 2020. Beckham juga mengakuisisi 10 persen saham di Salford City bersama rekan-rekan setim Class of '92 pada Januari 2019, sebelum memimpin konsorsium pengambilalihan baru bersama Gary Neville pada Mei 2025.

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    Langkah selanjutnya untuk usulan pengambilalihan Nantes

    Dengan Kita yang secara aktif terbuka untuk menjual, negosiasi diperkirakan akan terus berlanjut seiring para penawar yang bersaing mengajukan proposal final mereka. Beckham dan grup investasinya akan berupaya merampungkan detail untuk mengamankan kendali atas klub Prancis tersebut. Jika kesepakatan terwujud, prioritas langsung akan tertuju pada menstabilkan performa di lapangan di Ligue 2. Calon pemilik baru itu menghadapi tugas untuk membalikkan performa awal musim dan membangun kembali struktur jangka panjang klub.

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