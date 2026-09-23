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David Alaba menuju kepindahan mengejutkan ke Serie A setelah mantan bintang Real Madrid itu mencapai kesepakatan dengan Udinese
Alaba makin dekat dengan kepindahan ke Serie A
Bek berpengalaman Alaba kini benar-benar di ambang tantangan baru dalam sepak bola Italia. Menurut Fabrizio Romano, pemain berusia 34 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Serie A, Udinese.
Mantan bintang Madrid dan Bayern Munich itu saat ini tidak memiliki klub. Kontrak bernilai besar miliknya di Santiago Bernabeu berakhir pada akhir Juni, yang memungkinkannya menjajaki opsi dan bernegosiasi secara bebas dengan calon peminat di seluruh Eropa.
Kepindahan ke Udinese akan menjadi babak baru yang mengejutkan namun menarik dalam karier gemilang pemain Austria itu. Bek serbabisa tersebut memiliki segudang pengalaman di level elite dan akan langsung menambah kekuatan lini pertahanan tim.
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Romano mengonfirmasi langkah-langkah resmi sedang berlangsung
Romano mengabarkan transfer yang akan segera terjadi itu melalui X. Ia melaporkan bahwa Alaba sudah mencapai kesepakatan verbal dengan jajaran petinggi Udinese, yang memulai proses kepindahan tersebut.
Ia mencatat bahwa kedua pihak kini sangat dekat untuk sepenuhnya merampungkan kesepakatan itu. Setelah pembicaraan yang produktif, fokus dengan cepat beralih ke penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk menuntaskan transfer.
Romano menjelaskan bahwa Udinese dan Alaba kini akan melanjutkan "langkah-langkah formal" yang diperlukan sebelum menandatangani kontrak. Setelah detail kontrak terakhir ini dirampungkan, transfer bebas transfer itu akan diumumkan secara resmi kepada publik.
Menambah silsilah elite ke Udinese
Alaba membawa mentalitas juara yang luar biasa dan rekam jejak yang sangat mentereng ke klub barunya yang prospektif. Sepanjang karier gemilangnya, pemain veteran itu telah memenangi Liga Champions empat kali dan mengangkat trofi Bundesliga Jerman pada 10 kesempatan berbeda.
Penggawa timnas Austria itu menikmati periode yang sangat sukses bersama Real Madrid, dengan mencetak lima gol dan menyumbang sembilan assist dalam 132 penampilan di semua kompetisi. Namun, ia hanya tampil 16 kali untuk Real Madrid musim lalu sebelum resmi meninggalkan ibu kota Spanyol.
Sebelumnya pada musim panas ini, laporan yang beredar luas mengindikasikan bahwa agen bebas veteran itu telah ditawarkan kepada beberapa klub papan atas Italia. Raksasa-raksasa seperti Inter, Milan, dan Juventus semuanya tampaknya diberi kesempatan untuk merekrutnya sebelum Udinese dengan berani turun tangan.
- Getty Images
Mempersiapkan dampak langsung di Italia
Karena Alaba saat ini berstatus agen bebas, ia sama sekali tidak terikat oleh tenggat waktu standar bursa transfer. Faktor krusial ini berarti ia bisa langsung bergabung dengan Udinese dan didaftarkan untuk tampil di Serie A begitu kesepakatan ditandatangani.
Pendukung Udinese kini akan menantikan dengan antusias konfirmasi resmi atas transfer yang sangat mengejutkan ini. Setelah dokumen akhir resmi ditandatangani, Alaba akan mengenakan seragam hitam-putih yang ikonik dan memulai petualangannya di Italia.
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