Bek berpengalaman Alaba kini benar-benar di ambang tantangan baru dalam sepak bola Italia. Menurut Fabrizio Romano, pemain berusia 34 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub Serie A, Udinese.

Mantan bintang Madrid dan Bayern Munich itu saat ini tidak memiliki klub. Kontrak bernilai besar miliknya di Santiago Bernabeu berakhir pada akhir Juni, yang memungkinkannya menjajaki opsi dan bernegosiasi secara bebas dengan calon peminat di seluruh Eropa.

Kepindahan ke Udinese akan menjadi babak baru yang mengejutkan namun menarik dalam karier gemilang pemain Austria itu. Bek serbabisa tersebut memiliki segudang pengalaman di level elite dan akan langsung menambah kekuatan lini pertahanan tim.