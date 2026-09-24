Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
David Alaba Real Madrid 2026Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

David Alaba kian dekat merapat ke Serie A saat bek legendaris mantan Real Madrid itu menuntaskan tes medis bersama Udinese

Transfers
D. Alaba
Udinese
Real Madrid
Serie A
LaLiga

Mantan bek Real Madrid David Alaba akan menuntaskan kepindahan mengejutkan dengan status bebas transfer ke klub Serie A, Udinese, setelah lolos tes medis di Roma. Pemain internasional Austria itu memilih klub Italia tersebut meski diminati Inter Miami dan Union Berlin setelah hengkang dari Santiao Bernabeu.

  • Alaba menuntaskan tes medis jelang kepindahan ke Udinese

    Mantan bek Madrid Alaba hampir menyelesaikan transfer gratis yang mengejutkan ke klub Serie A, Udinese. Pemain berusia 34 tahun itu tiba di Roma pada Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan medis rutin.

    Alaba menjalani tes di klinik terkenal Villa Stuart, pusat medis olahraga ternama di Italia yang digunakan banyak klub top. Laporan dari Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah yang ditemukan selama pemeriksaan. Setelah mendapat lampu hijau, pemain internasional Austria itu diizinkan melakukan perjalanan ke utara menuju Udine untuk merampungkan kepindahan ini.

    • Iklan
  • AlabaGetty Images

    Menolak minat dari seluruh dunia untuk Serie A

    Alaba berstatus tanpa klub sejak 30 Juni, ketika kontraknya dengan Real Madrid resmi berakhir. Ketersediaannya dengan status bebas transfer tak terhindarkan memicu minat luas dari sejumlah liga di seluruh dunia.

    Bek berpengalaman itu dikaitkan dengan beberapa klub Serie A bersama klub Bundesliga Union Berlin. Minat kuat juga muncul dari luar Eropa, termasuk klub Meksiko Club America, waralaba MLS Inter Miami, dan klub Qatar Al-Sadd.

    Meski memiliki opsi menggiurkan di luar Eropa, veteran Austria itu memilih tujuan yang tak terduga. Bergabung dengan Udinese pada tahap kariernya saat ini menjadi salah satu transfer paling mengejutkan.

  • Karier penuh prestasi di level elite Eropa

    Kepindahan ke Udinese membuat Alaba memulai tantangan baru setelah menghabiskan sebagian besar kariernya di dua raksasa terbesar sepakbola. Sebelumnya, ia menikmati periode dominan bersama Bayern dan Real Madrid.

    Selama masa gemilangnya di Jerman dan Spanyol, bek tersebut membangun lemari trofi yang luar biasa. Koleksi impresifnya mencakup empat gelar Liga Champions, sepuluh trofi Bundesliga, dan dua gelar LaLiga.

    Selain kejayaan domestik, Alaba juga meraih tiga Piala Super Eropa dan tiga Piala Dunia Antarklub. Udinese kini akan berupaya memanfaatkan pengalaman juara beruntun itu saat mengintegrasikannya ke dalam skuad mereka.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Menyelesaikan kesepakatan di Udine

    Setelah berhasil menjalani tes medisnya di Roma, Alaba kini sedang melakukan perjalanan ke utara untuk menuntaskan detail administratif terakhir. Ia diperkirakan akan menandatangani kontrak barunya setibanya di Udine.

    Laporan menyebut bek tersebut akan menandatangani kesepakatan jangka pendek dengan klub Serie A itu. Setelah kontrak ditandatangani dan resmi didaftarkan, Alaba akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Para pendukung Udinese tentu berharap bisa segera melihat rekrutan marquee mereka menjalani debut di Serie A dalam beberapa pekan ke depan.


LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Udinese crest
Udinese
UDI