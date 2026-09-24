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David Alaba kian dekat merapat ke Serie A saat bek legendaris mantan Real Madrid itu menuntaskan tes medis bersama Udinese
Alaba menuntaskan tes medis jelang kepindahan ke Udinese
Mantan bek Madrid Alaba hampir menyelesaikan transfer gratis yang mengejutkan ke klub Serie A, Udinese. Pemain berusia 34 tahun itu tiba di Roma pada Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan medis rutin.
Alaba menjalani tes di klinik terkenal Villa Stuart, pusat medis olahraga ternama di Italia yang digunakan banyak klub top. Laporan dari Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah yang ditemukan selama pemeriksaan. Setelah mendapat lampu hijau, pemain internasional Austria itu diizinkan melakukan perjalanan ke utara menuju Udine untuk merampungkan kepindahan ini.
- Getty Images
Menolak minat dari seluruh dunia untuk Serie A
Alaba berstatus tanpa klub sejak 30 Juni, ketika kontraknya dengan Real Madrid resmi berakhir. Ketersediaannya dengan status bebas transfer tak terhindarkan memicu minat luas dari sejumlah liga di seluruh dunia.
Bek berpengalaman itu dikaitkan dengan beberapa klub Serie A bersama klub Bundesliga Union Berlin. Minat kuat juga muncul dari luar Eropa, termasuk klub Meksiko Club America, waralaba MLS Inter Miami, dan klub Qatar Al-Sadd.
Meski memiliki opsi menggiurkan di luar Eropa, veteran Austria itu memilih tujuan yang tak terduga. Bergabung dengan Udinese pada tahap kariernya saat ini menjadi salah satu transfer paling mengejutkan.
Karier penuh prestasi di level elite Eropa
Kepindahan ke Udinese membuat Alaba memulai tantangan baru setelah menghabiskan sebagian besar kariernya di dua raksasa terbesar sepakbola. Sebelumnya, ia menikmati periode dominan bersama Bayern dan Real Madrid.
Selama masa gemilangnya di Jerman dan Spanyol, bek tersebut membangun lemari trofi yang luar biasa. Koleksi impresifnya mencakup empat gelar Liga Champions, sepuluh trofi Bundesliga, dan dua gelar LaLiga.
Selain kejayaan domestik, Alaba juga meraih tiga Piala Super Eropa dan tiga Piala Dunia Antarklub. Udinese kini akan berupaya memanfaatkan pengalaman juara beruntun itu saat mengintegrasikannya ke dalam skuad mereka.
Menyelesaikan kesepakatan di Udine
Setelah berhasil menjalani tes medisnya di Roma, Alaba kini sedang melakukan perjalanan ke utara untuk menuntaskan detail administratif terakhir. Ia diperkirakan akan menandatangani kontrak barunya setibanya di Udine.
Laporan menyebut bek tersebut akan menandatangani kesepakatan jangka pendek dengan klub Serie A itu. Setelah kontrak ditandatangani dan resmi didaftarkan, Alaba akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya. Para pendukung Udinese tentu berharap bisa segera melihat rekrutan marquee mereka menjalani debut di Serie A dalam beberapa pekan ke depan.
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