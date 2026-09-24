Mantan bek Madrid Alaba hampir menyelesaikan transfer gratis yang mengejutkan ke klub Serie A, Udinese. Pemain berusia 34 tahun itu tiba di Roma pada Kamis pagi untuk menjalani pemeriksaan medis rutin.

Alaba menjalani tes di klinik terkenal Villa Stuart, pusat medis olahraga ternama di Italia yang digunakan banyak klub top. Laporan dari Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa tidak ada masalah yang ditemukan selama pemeriksaan. Setelah mendapat lampu hijau, pemain internasional Austria itu diizinkan melakukan perjalanan ke utara menuju Udine untuk merampungkan kepindahan ini.