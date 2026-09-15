AFP
Diterjemahkan oleh
David Alaba ke Hamburg SV? Mantan bintang Real Madrid itu dikaitkan dengan kepulangan mengejutkan ke Bundesliga untuk menyelamatkan raksasa yang sedang terpuruk
Bek asal Austria bidik comeback
Menurut Sport BILD, bek veteran berusia 34 tahun itu bisa membuat comeback sensasional ke Jerman untuk memperkuat lini pertahanan Hamburg yang sedang terpuruk di bawah asuhan manajer Merlin Polzin. Tersedia dengan status bebas transfer setelah mengakhiri masa lima tahunnya bersama Madrid, Alaba bisa langsung didaftarkan meski jendela transfer telah ditutup. Situasi darurat ini muncul setelah rangkaian performa buruk yang membuat klub dari kawasan Hanseatic itu terpuruk di dasar klasemen.
- GEPA pictures
Kendala finansial mempersulit kesepakatan
Meski spekulasi kian memanas, keterbatasan finansial dan riwayat cedera sang pemain tetap menjadi pertimbangan serius bagi petinggi di Volksparkstadion. Sport BILD melaporkan bahwa tuntutan gaji pemain internasional Austria itu bisa melampaui anggaran klub, dengan bek tengah berpengalaman Jannik Vestergaard muncul sebagai alternatif yang lebih realistis. Di luar Hamburg, klub Serie A Lazio dikabarkan memantau situasinya, sementara raksasa Meksiko Club America juga telah ikut dalam perburuan bek serbabisa tersebut.
Sang veteran tetap berada dalam kondisi fisik puncak
Alaba mengakhiri masanya di Santiago Bernabeu pada akhir musim 2025-26 dengan membawa 11 gelar utama, termasuk dua trofi Liga Champions dan dua gelar La Liga dalam 131 penampilan. Meski terkendala masalah kebugaran dalam beberapa musim terakhir, mantan andalan Bayern Munich itu terus menjalani sesi latihan individu intensif di lapangan untuk menjaga kondisi fisik dan ketajamannya saat menguasai bola. Pengalaman elite yang sangat luas dimilikinya dipandang mampu memberikan mentalitas juara dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan Hamburg.
- Picture Point LE
Tuan rumah yang sedang kesulitan menghadapi ujian
Hamburg menjamu FC Koln pada pekan keempat Bundesliga pada Sabtu, 19 September, sebelum liga jeda untuk pertandingan internasional. Setelah menelan kekalahan beruntun tanpa mencetak gol, termasuk dibantai 5-0 oleh Mainz dan Leipzig, tim asuhan Polzin harus segera bangkit. Rangkaian pertandingan berat menanti setelah jeda, diawali dengan lawatan untuk menghadapi Hoffenheim pada 10 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami