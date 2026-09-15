Alaba mengakhiri masanya di Santiago Bernabeu pada akhir musim 2025-26 dengan membawa 11 gelar utama, termasuk dua trofi Liga Champions dan dua gelar La Liga dalam 131 penampilan. Meski terkendala masalah kebugaran dalam beberapa musim terakhir, mantan andalan Bayern Munich itu terus menjalani sesi latihan individu intensif di lapangan untuk menjaga kondisi fisik dan ketajamannya saat menguasai bola. Pengalaman elite yang sangat luas dimilikinya dipandang mampu memberikan mentalitas juara dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan Hamburg.



