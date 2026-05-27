AFP
‘Datanglah ke Brasil’ - Cole Palmer disebut-sebut akan menjadi penerus Neymar di Amerika Selatan, sementara João Pedro bereaksi setelah melihat rekan setimnya di Chelsea tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia
Gaya Samba Palmer mendapat pujian
Dalam wawancara yang jujur di podcast "Rio Ferdinand Presents", Pedro mengungkapkan bahwa ia awalnya meremehkan bakat Palmer sebelum menyaksikannya secara langsung di Stamford Bridge. Penyerang asal Brasil itu, yang telah menjalani musim debut yang gemilang di London Barat, meyakini bahwa Palmer memiliki "keajaiban" yang dibutuhkan untuk mengendalikan permainan tim juara dunia lima kali tersebut.
“Dia sangat cerdas. Dia ajaib,” jelas pemain berusia 24 tahun itu. “Saya pernah berkata kepadanya, ‘Saya tidak menyangka kamu sebagus itu. Dan dia menatapku. Aku berkata, ‘Ya, tapi sekarang karena aku bermain dengannya, ya, dia berbeda. Aku berkata kepadanya, ‘Kenapa kamu tidak datang ke Brasil? Nomor 10 di sana, kawan. Tidak masalah.’ Karena di Brasil, kami tidak punya pemain seperti ini. Jika kamu menonton kami, kami bermain dengan formasi 4-2-4. Kami tidak punya nomor 10.”
Kekecewaan di Piala Dunia bagi dua pemain Chelsea
Terlepas dari penampilan gemilang mereka di level domestik, kedua pemain tersebut harus menonton turnamen ini dari rumah. Palmer secara mengejutkan tidak masuk dalam skuad Three Lions, dengan Thomas Tuchel menyatakan bahwa sang playmaker mengalami penurunan performa individu di level internasional. Pelatih asal Jerman itu lebih mengutamakan disiplin taktis daripada sentuhan kreatif yang dimiliki Palmer, dengan alasan kebutuhan akan konsistensi.
Pedro mengalami nasib serupa bersama Brasil, bahkan setelah dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Chelsea musim ini. Carlo Ancelotti secara pribadi menanggapi pengabaian tersebut, menjelaskan preferensinya terhadap opsi yang lebih berpengalaman dan kembalinya Neymar ke skuad, sambil mengungkapkan penyesalan yang tulus karena harus meninggalkan sang penyerang. Pukulan ini terasa sangat menyakitkan bagi Pedro, yang telah mencetak 20 gol dalam musim debutnya di liga utama bersama The Blues.
Visi taktis Ancelotti untuk Selecao
Meskipun tidak dipanggil, Pedro tidak menyimpan dendam dan dengan cepat memuji pendekatan Ancelotti. Sejak memimpin tim nasional Brasil, pelatih asal Italia itu telah membangun filosofi yang mengutamakan kekuatan kolektif daripada kehebatan individu. Namun, seperti yang disinggung sang penyerang, Ancelotti tetap memberikan kebebasan kepada para pemain berbakat kelas dunia untuk mengekspresikan diri mereka dalam sistem tersebut.
“Dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan satu orang saja. Dia menginginkan kelompok. Karena menurutnya, kelompok memiliki kekuatan yang lebih besar daripada satu orang,” tambah Pedro. “Dan menurut saya, dengan kehadirannya, ketika dia berbicara, orang-orang mendengarkan. Karena dia memenangkan segalanya. Dan dengan para pemain, dia berusaha membangun hubungan dengan semua orang. Dia memberi tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi juga memberi kebebasan bagi Anda untuk bermain sepak bola sesuai gaya Anda, untuk menikmati permainan. Jadi, menurut saya, dia sangat baik untuk tim.”
Prediksi berani untuk babak gugur
Menjelang turnamen di Amerika Utara, Pedro yakin Brasil mampu mengakhiri puasa gelar Piala Dunia selama 24 tahun. Ia menyebut Vinícius Junior dan Raphinha sebagai tokoh kunci yang akan diuntungkan oleh budaya tanggung jawab bersama yang ditanamkan Ancelotti, asalkan skuad tetap bersatu dalam upaya meraih kejayaan.
“Tentu saja, Vinícius akan menjadi pemain kunci. Namun, agar Vinícius bisa menjadi pemain kunci, ia membutuhkan tim. Jadi, ia tidak ingin mengatakan, jika kalian tidak menang, itu adalah kesalahan kalian. Tidak, tidak, tidak,” tambahnya. “Kelompok ini harus memiliki pandangan yang sama, berpikir dengan cara yang sama. Dan kemudian kalian akan melihat Vinícius, kalian akan melihat Raphinha.”
Penyerang Chelsea itu bahkan melontarkan sindiran nakal kepada negara asal rekan setimnya, dengan memprediksi pertarungan antara dua tim raksasa di babak-babak akhir kompetisi. Brasil akan menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di babak penyisihan grup, tetapi Pedro sudah melihat lebih jauh ke depan, dengan menyimpulkan: “Kami akan mengalahkan Inggris di perempat final.”