‘Datanglah ke Brasil’ - Cole Palmer disebut-sebut akan menjadi penerus Neymar di Amerika Selatan, sementara João Pedro bereaksi setelah melihat rekan setimnya di Chelsea tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia

Dalam wawancara yang jujur di podcast "Rio Ferdinand Presents", Pedro mengungkapkan bahwa ia awalnya meremehkan bakat Palmer sebelum menyaksikannya secara langsung di Stamford Bridge. Penyerang asal Brasil itu, yang telah menjalani musim debut yang gemilang di London Barat, meyakini bahwa Palmer memiliki "keajaiban" yang dibutuhkan untuk mengendalikan permainan tim juara dunia lima kali tersebut.

“Dia sangat cerdas. Dia ajaib,” jelas pemain berusia 24 tahun itu. “Saya pernah berkata kepadanya, ‘Saya tidak menyangka kamu sebagus itu. Dan dia menatapku. Aku berkata, ‘Ya, tapi sekarang karena aku bermain dengannya, ya, dia berbeda. Aku berkata kepadanya, ‘Kenapa kamu tidak datang ke Brasil? Nomor 10 di sana, kawan. Tidak masalah.’ Karena di Brasil, kami tidak punya pemain seperti ini. Jika kamu menonton kami, kami bermain dengan formasi 4-2-4. Kami tidak punya nomor 10.”



