Darwin Nunez berpotensi kembali ke Liverpool secara mengejutkan setelah The Reds ditawari pemain asal Uruguay itu secara gratis

Nunez dilaporkan tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al-Hilal. Pemain internasional Uruguay ini baru bergabung dengan klub Liga Profesional Saudi pada musim panas lalu, namun masa baktinya di Timur Tengah berakhir lebih awal. Situasinya berubah setelah kedatangan Karim Benzema, di mana pembatasan pendaftaran skuad dilaporkan membuat Nunez tidak dapat bermain di Liga Profesional Saudi.

Menurut TEAMtalk, Liverpool termasuk di antara klub-klub yang ditawari kesempatan untuk merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Kembalinya ke Anfield akan menjadi kejutan yang luar biasa, dengan The Reds berpotensi bisa mendatangkan kembali mantan pemainnya tanpa harus membayar biaya transfer.