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Darwin Nunez berpotensi kembali ke Liverpool secara mengejutkan setelah The Reds ditawari pemain asal Uruguay itu secara gratis
Nunez muncul sebagai pilihan yang tak terduga bagi Liverpool
Nunez dilaporkan tersedia sebagai pemain bebas transfer setelah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya dengan Al-Hilal. Pemain internasional Uruguay ini baru bergabung dengan klub Liga Profesional Saudi pada musim panas lalu, namun masa baktinya di Timur Tengah berakhir lebih awal. Situasinya berubah setelah kedatangan Karim Benzema, di mana pembatasan pendaftaran skuad dilaporkan membuat Nunez tidak dapat bermain di Liga Profesional Saudi.
Menurut TEAMtalk, Liverpool termasuk di antara klub-klub yang ditawari kesempatan untuk merekrut pemain berusia 26 tahun tersebut. Kembalinya ke Anfield akan menjadi kejutan yang luar biasa, dengan The Reds berpotensi bisa mendatangkan kembali mantan pemainnya tanpa harus membayar biaya transfer.
- Getty Images
Minat semakin meningkat seiring dengan upaya klub-klub dalam mengevaluasi peluang tersebut
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Liverpool mendapat kesempatan untuk kembali merekrut striker tersebut saat mereka mencari cara untuk memperkuat lini serang mereka. Klub ini menghadapi potensi kekurangan pemain di lini depan setelah Hugo Ekitike mengalami cedera Achilles yang serius, yang diperkirakan akan membuatnya absen selama sebagian besar musim mendatang.
Ketersediaan penyerang berpengalaman di Liga Premier tanpa biaya transfer juga menarik perhatian klub lain. Chelsea dan Newcastle sama-sama dikaitkan dengan pemain asal Uruguay tersebut saat mereka mengevaluasi opsi perkuatan lini serang.
Mengapa kesepakatan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak
Masalah cedera yang dialami Liverpool semakin memperkuat daya tarik untuk mendatangkan Nunez. Setelah menghabiskan beberapa musim di Anfield, ia akan datang dengan pemahaman mendalam tentang klub, kota, dan tuntutan sepak bola Liga Premier.
Ada juga pertimbangan taktis yang mendukung kembalinya Nunez. Kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan menekan Nunez dianggap sebagai karakteristik yang cocok dengan gaya permainan agresif dan intensitas tinggi yang diusung manajer baru Andoni Iraola. Striker tersebut juga dilaporkan tertarik untuk kembali. Selama masa baktinya sebelumnya di Inggris, ia mencetak 25 gol dan memberikan 16 assist di Liga Premier.
- Sky Sports
Liverpool harus memutuskan apakah akan bertindak
Liverpool kini harus memutuskan apakah akan mengejar kesepakatan tersebut atau melanjutkan rencana perekrutan yang sudah ada. Tidak adanya biaya transfer menjadikan Nunez sebagai solusi jangka pendek yang menarik, terutama mengingat kebutuhan klub akan kedalaman skuad di lini serang.
Namun, persaingan dari klub-klub Premier League lainnya bisa memperumit situasi. Jika minat semakin meningkat, Liverpool perlu menentukan apakah reuni ini sesuai dengan strategi jangka panjang mereka serta kebutuhan mendesak mereka.