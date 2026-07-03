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House of GOAL facadeFootballco
Staff Writer

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Dari Yamagucci hingga Godfrey - Lima acara yang tak boleh Anda lewatkan di pekan pembukaan House of GOAL

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Analysis

GOAL sedang menyelenggarakan festival sepak bola yang sempurna untuk Piala Dunia, dan Pekan Pertama dipenuhi dengan rangkaian acara yang ideal untuk menonjolkan keindahan olahraga ini

NEW YORK -- House of GOAL adalah tempat yang wajib dikunjungi. Belum pernah ada tempat di Amerika Utara yang menyuguhkan pengalaman imersif sepenuhnya seperti ini. Sepak bola selalu lebih dari sekadar apa yang terjadi di lapangan: mode, musik, budaya, film, TV, kuliner, dan percakapan yang menyatukan para penggemar.

Hingga saat ini, hanya sedikit yang benar-benar mengangkat hal tersebut dan menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas.

House of GOAL mencakup segalanya: mode, seni, gaya, film, kuliner, komedi, dan budaya di sekitar “olahraga yang indah” ini. Berlangsung dari 3 Juli hingga hari final Piala Dunia, 19 Juli, festival sepak bola yang diselenggarakan di Industry City—jantung kota Brooklyn—ini merupakan perwujudan sempurna dari esensi Piala Dunia—dan sepak bola secara umum. Oh ya, dan tiket masuk untuk acara siang hari sepenuhnya gratis.

Jadwal lengkap acara House of GOAL dapat dilihat di sini. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilewatkan pada Minggu Pertama acara ini....



  • Reggaeton crowdGetty

    Musik: Semangat rave memeriahkan pesta

    Apa cara yang lebih baik untuk memulai House of GOAL selain dengan malam penuh tarian? Empat DJ akan bersatu untuk menghadirkan pesta rave Latin terbaik di New York, menunjukkan kekuatan ikatan antara sepak bola dan musik. Lalu, keesokan harinya, kita akan berangkat ke Asia. Yamagucci, salah satu nama terpanas di dunia hiburan malam Jepang, akan menghadirkan irama deep house yang lebih keras untuk menutup perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli) dengan penuh gaya. Ia akan ditemani oleh Bontan, salah satu DJ baru terpanas di Inggris, yang telah menjual habis tiket turnya di Amerika Utara dan berkolaborasi dengan Major Lazer.

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  • GodfreyGetty

    Komedi: Para bintang ternama menghadirkan tawa

    Godfrey telah berkecimpung di dunia ini sejak tahun 1990-an. Sebagai seorang veteran di dunia komedi yang selalu menghadirkan tawa baru di setiap penampilannya, pria kelahiran Lincoln, Nebraska ini tetap menjadi sosok berpengaruh di bidangnya. Ia akan menampilkan gaya khasnya pada Rabu malam sebagai bagian dari jajaran komedian All-Star. Setelah Godfrey, giliran Caitlin Peluffo, seorang komedian yang blak-blakan dan tanpa basa-basi, yang acara spesial Netflix-nya berjudul "Proscuitto Rose" telah mendapat pujian luas dari para kritikus. Rachel Williams (SiriusXM, Don't Tell), Alexis Guerreros (The Cooligans), Christian Polanco (The Cooligans), dan Peter Murphy (GOAL, Oppenheimer) melengkapi jajaran komedi impian ini.


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  • Program OG: Para peserta GOAL memamerkan bakat mereka

    Di sela-sela acara tersebut, disuguhkan pula konten sepak bola buatan GOAL sendiri, yang menampilkan empat acara langsung dari podcast-podcast populer yang telah mengumpulkan jutaan penonton di YouTube. Yang memimpin adalah *The Rondo*, acara Piala Dunia GOAL yang dinamis dan selalu sarat opini, yang dibintangi oleh Raheemovic, Corbin Mills, dan Tom Hindle. Dengan dua acara langsung hanya dalam minggu pertama, kru ini akan menghadirkan perpaduan antara analisis tajam, kepribadian yang menonjol, dan energi yang mengutamakan penggemar ke Brooklyn, mengupas alur cerita terbesar turnamen ini dengan cara yang hanya bisa mereka lakukan. *Soccercito*, yang menampilkan Alexis Guerreros dan Christian Polanco, serta tamu Casey Settleman, akan menghadirkan energinya yang khas sebagai podcast sepak bola berbahasa Spanyol terkemuka di Amerika.



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  • maradonaChatGPT

    Film: "Kicking + Screening" menampilkan budaya sepak bola

    Selama bertahun-tahun, “Kicking + Screening” telah menampilkan yang terbaik di dunia film sepak bola. Mulai dari film dokumenter yang memikat hingga analisis mendalam yang tajam mengenai kisah-kisah terbesar dalam sepak bola, festival film ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari “olahraga yang indah” ini. Dan House of GOAL akan menjadi tuan rumah festival ini sebanyak dua kali hanya dalam minggu pertama saja. Pertama, pada 5 Juli, ada “The Home Game”, sebuah film tentang tim sepak bola Islandia yang gigih yang mengikuti Piala FA dengan impian meraih kejayaan meskipun secara kekuatan jauh tertinggal. Empat hari kemudian, ada “Maradona ’94: The Fall”, sebuah film yang mengupas tuntas Piala Dunia yang naas di mana karier Diego Maradona hancur berantakan. Film tersebut akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama sutradara Angus MacQueen, yang akan membagikan wawasan mengenai proses pembuatan film, inspirasi di baliknya, serta “El Diego” sendiri.

  • Podcast tamu: Fozcast, Soccernomics, Drafted

    Selain itu, ada juga talenta dari luar yang bisa menghadirkan konten mereka sendiri. The Fozcast, yang dipandu oleh legenda Liga Premier dan mantan pemain timnas Inggris Ben Foster, akan menghadirkan semangat dan wawasan tentang bagaimana rasanya menjadi pemain profesional di level tertinggi. Acara tersebut akan dilanjutkan dengan Latina Fútbol Club, yang menampilkan yang terbaik dari sepak bola wanita dan musik.