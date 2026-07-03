Dari Yamagucci hingga Godfrey - Lima acara yang tak boleh Anda lewatkan di pekan pembukaan House of GOAL

NEW YORK -- House of GOAL adalah tempat yang wajib dikunjungi. Belum pernah ada tempat di Amerika Utara yang menyuguhkan pengalaman imersif sepenuhnya seperti ini. Sepak bola selalu lebih dari sekadar apa yang terjadi di lapangan: mode, musik, budaya, film, TV, kuliner, dan percakapan yang menyatukan para penggemar.

Hingga saat ini, hanya sedikit yang benar-benar mengangkat hal tersebut dan menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas.

House of GOAL mencakup segalanya: mode, seni, gaya, film, kuliner, komedi, dan budaya di sekitar “olahraga yang indah” ini. Berlangsung dari 3 Juli hingga hari final Piala Dunia, 19 Juli, festival sepak bola yang diselenggarakan di Industry City—jantung kota Brooklyn—ini merupakan perwujudan sempurna dari esensi Piala Dunia—dan sepak bola secara umum. Oh ya, dan tiket masuk untuk acara siang hari sepenuhnya gratis.

Jadwal lengkap acara House of GOAL dapat dilihat di sini. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dilewatkan pada Minggu Pertama acara ini....







