Dari Turki - Galatasaray, tawaran baru kepada Milan untuk Rafael Leao: 45 juta euro plus bonus

Apa yang dilakukan Aston Villa? Untuk saat ini mereka belum keluar dari persaingan. Setelah kehilangan Konsa, yang menjadi bek Arsenal, Tielemans, yang dibeli Manchester United, dan Rogers, yang memilih Chelsea, dalam beberapa jam ke depan klub Inggris itu akan melepas Watkins, yang sudah mengatakan ya kepada Arab Saudi (Al Hilal asuhan Simone Inzaghi berada di posisi terdepan). Artinya, mereka punya uang untuk mendatangkan Leao, demi menjalani akhir bursa transfer sebagai salah satu protagonis. Yang pasti, Emery menginginkan setidaknya dua pemain ofensif: dalam catatannya ada Mateta dari Crystal Palace, Nicolas Jackson dari Chelsea, dan sang pemain Portugal itu sendiri. Namun mereka tidak bisa terlalu lama menunda, waktunya hampir tiba untuk memilih.