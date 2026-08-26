Ini adalah jam-jam penentuan bagi masa depan Rafael Leao. Penyerang Portugal itu, yang kembali berlatih bersama seluruh skuad menjelang laga kandang liga melawan Venezia, yang dijadwalkan pada Jumat pukul 20.45, terus masuk dalam daftar pemain yang akan pergi. Ada dua klub yang berada di barisan terdepan untuk merekrutnya, Galatasaray dan Aston Villa, dengan Tottenham sedikit di belakang. Kabar terbaru hari ini - menurut laporan jurnalis Turki yang ahli transfer Yağız Sabuncuoğlu - adalah proposal baru dari klub Istanbul tersebut, yang telah menawarkan kepada Milan 45 juta euro plus bonus untuk biaya transfer mantan pemain Lille itu.
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Dari Turki - Galatasaray, tawaran baru kepada Milan untuk Rafael Leao: 45 juta euro plus bonus
Menunggu persetujuan AC Milan
AC Milan untuk saat ini belum mengonfirmasi tawaran tersebut, tetapi yang pasti negosiasi memang sedang berjalan. Galatasaray mengetahui posisi AC Milan, tahu bahwa permintaannya tetap 50 juta euro dan sedang mencoba mendekati angka itu dengan memasukkan bonus yang mudah dicapai ke dalam kesepakatan. Klub Turki itu berharap menerima jawaban ya: dengan Leao tidak ada masalah, sudah ada kesepakatan dengan sang pemain untuk kontrak 4 tahun senilai 12 juta euro per musim.
ASTON VILLA MASIH BERSAING
Apa yang dilakukan Aston Villa? Untuk saat ini mereka belum keluar dari persaingan. Setelah kehilangan Konsa, yang menjadi bek Arsenal, Tielemans, yang dibeli Manchester United, dan Rogers, yang memilih Chelsea, dalam beberapa jam ke depan klub Inggris itu akan melepas Watkins, yang sudah mengatakan ya kepada Arab Saudi (Al Hilal asuhan Simone Inzaghi berada di posisi terdepan). Artinya, mereka punya uang untuk mendatangkan Leao, demi menjalani akhir bursa transfer sebagai salah satu protagonis. Yang pasti, Emery menginginkan setidaknya dua pemain ofensif: dalam catatannya ada Mateta dari Crystal Palace, Nicolas Jackson dari Chelsea, dan sang pemain Portugal itu sendiri. Namun mereka tidak bisa terlalu lama menunda, waktunya hampir tiba untuk memilih.
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