Tuchel secara resmi menambah opsi di lini pertahanannya dengan mempromosikan youngster Manchester City, Lewis, ke skuad senior Inggris. Keputusan itu diambil menjelang laga internasional hari Selasa melawan Republik Ceko, dengan Lewis naik dari level U-21 untuk memberikan pelapis yang sangat dibutuhkan.

Pemanggilan ini menjadi respons langsung terhadap masalah kebugaran di dalam skuad yang melibatkan talenta City lainnya. Awalnya, Tuchel dan staf pelatih Inggris memilih untuk tidak memanggil pengganti bagi O'Reilly menjelang kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada Sabtu. Namun, kebutuhan taktis untuk pertandingan mendatang melawan Republik Ceko mendorong perubahan keputusan. Lewis kini bergabung dengan pemusatan latihan tim senior dengan modal telah membantu tim U-21 mengamankan tempat mereka di Kejuaraan Eropa 2027 selama jeda internasional kali ini.







