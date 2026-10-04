Getty Images Sport
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Dari tim U-21 ke timnas Inggris! Rico Lewis dari Manchester City akhiri pengasingan dua tahun dari Inggris saat Thomas Tuchel memanggil pemain pelapis
Tuchel beralih ke bintang serbabisa Manchester City
Tuchel secara resmi menambah opsi di lini pertahanannya dengan mempromosikan youngster Manchester City, Lewis, ke skuad senior Inggris. Keputusan itu diambil menjelang laga internasional hari Selasa melawan Republik Ceko, dengan Lewis naik dari level U-21 untuk memberikan pelapis yang sangat dibutuhkan.
Pemanggilan ini menjadi respons langsung terhadap masalah kebugaran di dalam skuad yang melibatkan talenta City lainnya. Awalnya, Tuchel dan staf pelatih Inggris memilih untuk tidak memanggil pengganti bagi O'Reilly menjelang kemenangan telak 7-0 atas Kroasia pada Sabtu. Namun, kebutuhan taktis untuk pertandingan mendatang melawan Republik Ceko mendorong perubahan keputusan. Lewis kini bergabung dengan pemusatan latihan tim senior dengan modal telah membantu tim U-21 mengamankan tempat mereka di Kejuaraan Eropa 2027 selama jeda internasional kali ini.
- Getty Images Sport
Akhir dari penantian panjang bagi Lewis
Bagi Lewis, pemanggilan ini menandai berakhirnya jeda panjang dari level internasional senior. Meski ia sudah menjadi sosok yang familiar di St George's Park dengan torehan lima caps senior, ia belum tampil untuk Inggris sejak November 2024. Penampilan terakhirnya terjadi dalam kemenangan meyakinkan 3-0 atas Yunani, ketika ia memperlihatkan kemampuan adaptasinya dengan bermain di posisi bek kiri, sebuah performa yang tetap menjadi kontribusi terbarunya untuk tim senior sebelum kedatangan Tuchel.
Di level klub, kesempatan Lewis musim ini sulit didapat karena sejauh ini ia baru mencatatkan tiga penampilan untuk Manchester City. Satu-satunya laga penuh 90 menit yang ia jalani datang dalam pertandingan Carabao Cup melawan Norwich City, sementara aksinya di Premier League hanya terbatas pada penampilan 57 menit kontra Bournemouth pada pekan pembuka. Sisa menit bermainnya datang di Community Shield, ketika ia tampil selama 30 menit melawan Arsenal.
O'Reilly kembali ke Manchester
Kekosongan di skuad tercipta akibat absennya O'Reilly, yang terpaksa mundur sebelum kemenangan telak 7-0 atas Kroasia. Meski Tuchel sebelumnya berjanji akan "mencoba segalanya" untuk memulihkan sang pemain agar fit untuk pertandingan itu, staf medis pada akhirnya memutuskan bahwa ia tidak bisa ambil bagian. Cedera tersebut, yang digambarkan sebagai benturan, membuatnya harus kembali ke Manchester City untuk pemeriksaan lebih lanjut demi memastikan masalah itu tidak berkembang menjadi absen jangka panjang.
Keterlibatan O'Reilly bersama tim nasional pada jeda kali ini terbatas pada kekalahan Inggris 3-2 melawan Spanyol. Terlepas dari hasil itu, gelandang muda tersebut telah menjadi sosok menonjol untuk Manchester City musim ini, mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi dan membantu tim asuhan Enzo Maresca mempertahankan rekor sempurna di puncak klasemen Premier League dengan raihan maksimal 15 poin.
- AFP
Klasemen England di Nations League dan performa terkini
England saat ini berada di peringkat kedua grup UEFA Nations League mereka dengan enam poin, tertinggal dari pemuncak klasemen Spanyol, yang mempertahankan rekor sempurna dengan sembilan poin. England masih berada di atas Kroasia yang menempati peringkat ketiga (tiga poin) dan Republik Ceko di posisi juru kunci, yang belum meraih satu poin pun. Tim asuhan Tuchel sebelumnya meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko pada pertemuan sebelumnya di Praha pada 29 September, berkat gol-gol Anthony Gordon dan Harry Kane.
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