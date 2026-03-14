Allegri Derby Milan InterGetty Images
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Dari tahun 1999 hingga 2026, laga Lazio vs Milan menjadi penentu perebutan Scudetto: Allegri harus mengejar selisih -5 poin, perbandingan dengan jadwal Inter

Preseden yang dapat membantu memahami nasib kompetisi ini: Milan dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga harapan dan ambisi meraih Scudetto tetap hidup.

Kesempatan yang sangat langka bagi Milan asuhan Massimiliano Allegri.

Hasil imbang 1-1 antara Inter dan Atalanta dalam laga yang penuh ketegangan dan kontroversi di San Siro membuka skenario yang sangat menarik bagi tim Rossoneri: sebuah kemenangan, dalam pertandingan besok malam di Stadion Olimpico melawan Lazio, akan membawa klub di Via Aldo Rossi mendekati selisih -5 poin dari tim Nerazzurri asuhan Cristian Chivu dan berpotensi membuka kembali peluang dalam perebutan gelar juara dan penentuan Scudetto untuk musim 2025/26.

Namun, lebih dari musim ini, pikiran kembali ke 27 tahun yang lalu, ke musim 1998/1999: kebetulan, pada kejuaraan itu pula, laga di Olimpico antara Lazio dan Milan memiliki implikasi penting, hampir menentukan, dalam perebutan gelar, sama seperti yang terjadi pada tahun 2026 ini.

Namun, mari kita urutkan kembali.

MILAN: APAKAH GELAR JUARA MASIH MUNGKIN?

  • KEMBALI MENANG PADA TAHUN 1999

    Pertama-tama, mengapa pikiran pertama kita langsung tertuju pada musim itu?
    Sejarah liga kita telah mencatat beberapa halaman yang tak terlupakan pada musim tersebut, dengan salah satu—jujur saja, salah satu dari sedikit—comeback yang pernah dilakukan oleh sebuah klub. Tapi mari kita bahas satu per satu.

    Asumsi pertama yang harus kita ambil: pada titik ini di Serie A, belum pernah ada tim yang berhasil mengejar ketertinggalan dua digit dari pemuncak klasemen dan kemudian memenangkan gelar juara pada akhir musim.

    Namun, seperti yang kita katakan, sejarah 30 tahun terakhir mengajarkan bahwa sesuatu yang sangat mirip sebenarnya pernah terjadi. Itu adalah musim 1998-1999 dengan Milan sebagai protagonisnya, tetapi di bangku cadangan ada Alberto Zaccheroni: tujuh putaran menjelang akhir, Rossoneri tertinggal 7 poin dari Lazio. Sejak saat itu, Lazio kalah dalam Derby melawan Roma dan pertandingan melawan Juventus, sebelum bermain imbang pada pekan terakhir melawan Fiorentina. Delapan poin hilang dan Milan memanfaatkannya: tujuh kemenangan beruntun, menyalip pada pekan terakhir, dan Scudetto dimenangkan pada pekan terakhir.

    • Iklan

  • MUSIM INI

    Sejujurnya, bagaimanapun juga, pertandingan antara Lazio dan Milan itu berakhir dengan skor 0-0, yang pada saat itu tidak mengubah apa pun dalam klasemen liga. Rossoneri tetap tertinggal 7 poin, tanpa mampu memperkecil jarak dengan Biancocelesti, tetapi sejak pertandingan itu, tim asuhan Zaccheroni mulai bangkit dan mampu memperkecil ketertinggalan, menyamakan kedudukan, serta mengungguli Lazio dan akhirnya memenangkan Scudetto.

    Namun pada 2026, situasinya mirip, meski dengan perbedaan-perbedaannya: Milan asuhan Massimiliano Allegri pun berada dalam posisi tertinggal di klasemen (setelah hasil imbang Inter, selisih poin antara kedua tim kini menjadi 8), namun Rossoneri masih memiliki satu pertandingan tersisa, yaitu laga di Olimpico melawan Lazio asuhan Maurizio Sarri.

    Hasil yang sama (atau bahkan lebih buruk) dari yang tercatat hampir 27 tahun lalu jelas tidak akan mengubah apa pun di klasemen saat ini, bahkan justru mempersulit rencana Milan untuk lolos ke edisi berikutnya Liga Champions. Skenario kemenangan melawan tim ibu kota di Roma akan membuka fase baru dalam kompetisi, dengan Milan yang akan memangkas setengah dari selisih poin yang terkumpul sejak kemenangan Inter di Derby, mengembalikan keadaan ke situasi sebelum pertandingan melawan Como dan Parma.

  • LAGA MELAWAN LAZIO

    Milan, oleh karena itu, hanya bisa fokus sepenuhnya pada Lazio.

    Pada bulan Desember, Rossoneri kalah di babak 16 besar Coppa Italia melawan Biancocelesti, namun pertandingan kali ini akan berbeda: perbedaan motivasi sangat besar, untuk tidak mengatakan lebih. Allegri sedang mempelajari susunan pemain terbaik yang akan diturunkan, mengingat absennya Rabiot karena skorsing: dalam sepekan terakhir, Jashari tampaknya telah mengungguli Ricci sebagai pilihan potensial sejak menit pertama, sementara di lini depan Leao dan Pulisic kembali mendapat tempat, dengan sisa pemain Derby yang diperkirakan akan dipertahankan.

    Jika meraih tiga poin, selisihnya akan menjadi -5 dan dari situ kita bisa mulai melihat jadwal pertandingan.

    Intinya, pertanyaan akhir yang ingin kami ajukan hari ini: apakah Milan benar-benar bisa percaya pada kebangkitan Scudetto?

  • PERKATAAN ALLEGRI

    Namun, bagaimana tanggapan pelatih Massimiliano Allegri mengenai seluruh situasi ini?

    Dalam konferensi pers hari ini, pelatih asal Livorno itu berbicara dengan jelas mengenai hal ini: "Ini bukan soal mencoba memenangkan Scudetto, kita harus berjuang sekuat tenaga dengan menyadari bahwa di depan ada tim yang unggul 7 poin dan hingga saat ini telah membuktikan diri sebagai yang terkuat. Kita harus memenangkan 5 pertandingan lagi untuk masuk ke empat besar klasemen, kita harus fokus pada diri sendiri tanpa memikirkan tim lain. Hanya ada satu cara untuk mengejar Inter: memenangkan pertandingan kami dan mereka kehilangan poin, lapangan yang akan menentukan. Saya ulangi: hanya ada satu cara agar kami bisa mengejar Inter. Mereka harus kalah dan kami harus menang. Semua omong kosong ini... setelah fakta terungkap, barulah akan diketahui apakah kami berhasil memenangkan banyak pertandingan dan mereka kehilangan poin."

  • JADWAL MILAN

    Jadi, sekarang giliran Lazio, lalu bagaimana jadwal Serie A Milan mulai saat ini hingga akhir musim?

    Selanjutnya, ada laga melawan Torino di San Siro dan laga tandang yang sulit di Napoli untuk mengamankan zona Liga Champions. Setelah itu, setelah menghadapi Udinese di Meazza dan Verona di Bentegodi, Milan akan menghadapi tiga lawan yang sangat sulit: laga kandang melawan Juventus dan Atalanta, diselingi dengan pertandingan melawan Sassuolo.

    Musim ditutup dengan perjalanan ke Marassi untuk menghadapi Genoa dan pertandingan terakhir musim ini, di kandang, melawan Cagliari.

    Untuk benar-benar percaya pada kebangkitan, resep Allegri jelas dan telah ia sampaikan: Milan harus mengumpulkan lebih banyak poin dan memenangkan sebanyak mungkin pertandingan.

  • KALENDER INTER

    Lalu, bagaimana dengan
    Inter
    ?

    Setelah hasil imbang di kandang melawan Atalanta, perhatian kini tertuju pada laga melawan Roma yang akan bertandang ke San Siro untuk memperebutkan tiket Liga Champions, namun sebelum itu mereka harus bertandang ke Florence untuk menghadapi Fiorentina yang sedang berjuang keras mencari poin demi menghindari degradasi. Selanjutnya, setelah laga tandang ke Como dan Torino serta pertandingan kandang melawan Cagliari dan Parma, pasukan Chivu akan menutup musim dengan perjalanan jauh dari San Siro untuk menghadapi Lazio, pertandingan di San Siro melawan Verona, dan laga terakhir melawan Bologna.

    Titik balik kompetisi bisa terjadi besok malam, namun kegagalan Nerazzurri ini bisa mulai membuka secercah harapan di kalangan Rossoneri untuk mencoba mendapatkan kesempatan kembali memperebutkan Scudetto.

