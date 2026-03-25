Dari Spanyol - Real Madrid, Nico Paz adalah kembalinya yang 'tak terelakkan': semua alasannya, minat Inter, dan posisi Como

Namun, sebelum kita lanjut, mari kita jelaskan dulu.

Hak kepemilikan Nico Paz - yang kini bermain untuk Como - dipegang oleh Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali (recompra) atas gelandang serang berusia 21 tahun tersebut untuk membawanya kembali ke klub pada musim panas: klausul ini akan berlaku pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai sebesar 9 juta euro, sementara nilainya akan naik menjadi 11 juta euro pada bursa transfer musim panas 2027.

Dengan harga yang begitu terjangkau untuk seorang pemain yang kini dinilai antara 60 hingga 70 juta euro, kecil kemungkinan Los Blancos akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali talenta sekelas itu.

Pihak AC Milan juga telah mencoba menghapus klausul-klausul tersebut, dengan usulan untuk menyerahkan 50% dari hasil penjualan kembali kepada Real Madrid, namun tanggapan yang diterima selalu negatif.