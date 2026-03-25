Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Dari Spanyol - Real Madrid, Nico Paz adalah kembalinya yang 'tak terelakkan': semua alasannya, minat Inter, dan posisi Como

Alasan-alasan yang mendorong Real Madrid untuk mendatangkan kembali pemain bernomor punggung 10 dari Como.

Sebuah pembelian yang 'tak terelakkan'.

Begitulah cara rekan-rekan kami dari Marca di Spanyol menggambarkan kembalinya Nico Paz ke Real Madrid. Sebuah misi yang pasti harus diselesaikan, sebuah tujuan yang harus dicapai, dan sebuah target yang harus diraih untuk kembali menguasai sepenuhnya seorang pemain yang telah menunjukkan ruang untuk berkembang yang sangat besar dan potensi yang belum terungkap di level tertinggi, serta aset yang berpotensi menghasilkan puluhan juta euro bagi Los Blancos pada bursa transfer musim panas mendatang.

Faktor-faktor yang mendasari keputusan ini pada dasarnya ada dua: kepentingan olahraga dan aspek ekonomi.

  • KLAUSUL TENTANG COMO

    Namun, sebelum kita lanjut, mari kita jelaskan dulu.

    Hak kepemilikan Nico Paz - yang kini bermain untuk Como - dipegang oleh Real Madrid, yang memiliki klausul pembelian kembali (recompra) atas gelandang serang berusia 21 tahun tersebut untuk membawanya kembali ke klub pada musim panas: klausul ini akan berlaku pada bursa transfer musim panas 2026 dengan nilai sebesar 9 juta euro, sementara nilainya akan naik menjadi 11 juta euro pada bursa transfer musim panas 2027.

    Dengan harga yang begitu terjangkau untuk seorang pemain yang kini dinilai antara 60 hingga 70 juta euro, kecil kemungkinan Los Blancos akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali talenta sekelas itu.

    Pihak AC Milan juga telah mencoba menghapus klausul-klausul tersebut, dengan usulan untuk menyerahkan 50% dari hasil penjualan kembali kepada Real Madrid, namun tanggapan yang diterima selalu negatif.

    • Iklan

  • MASALAH EKONOMI

    Mengapa? Anda mungkin bertanya-tanya.

    Alasannya diungkap oleh Marca yang menyatakan bahwa Nico Paz dianggap sebagai pemain yang wajib kembali ke Real Madrid. Jumlah 9 juta euro itu terlalu menggiurkan untuk dilewatkan demi seorang pemain muda dan berbakat, yang pada musim panas nanti bisa saja menerima tawaran sebesar atau bahkan melebihi 60 juta euro, demikian kabar dari Spanyol.

    Angka tersebut memaksa Los Blancos untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas sang pemain jika terjadi transfer, sehingga mereka dapat memastikan mendapatkan seluruh nilai dari kemungkinan penjualan tersebut.

  • SISI OLAHRAGA

    Nico Paz, oleh karena itu, dipastikan akan kembali ke ibu kota Spanyol dan baru setelah itu masa depannya akan dievaluasi, termasuk jika ada minat dari klub maupun sang pemain sendiri, yang memiliki semua potensi untuk menjadi salah satu bintang utama Real Madrid di masa depan.

    Terlebih lagi - menurut Marca - Los Blancos tidak dapat langsung menjual pemain tersebut pada bursa transfer yang sama, begitu opsi pembelian kembali dieksekusi.

    Nico Paz akan bersaing untuk setiap peluang yang dimilikinya dengan pemain sekelas Bellingham, ArdaGüler, dan Brahim Diaz, yang menempati posisi serupa dengan pemain asal Argentina tersebut di lapangan.

    Bagaimanapun, semuanya akan bergantung pada siapa pelatih yang akan memimpin tim pada musim depan dan keinginan sang pemain sendiri.


  • POSISI INTER DAN COMO

    Intinya, masa depan sang pemain akan bersama Real Madrid, sehingga memupus harapan Como untuk mempertahankan pemain berusia 21 tahun itu selama satu tahun lagi jika mereka lolos ke kompetisi Eropa (saat ini mereka sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions), serta harapan Inter untuk bisa membelinya pada musim panas nanti.