CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Dari Spanyol - Barcelona, pembicaraan telah dimulai terkait Bastoni: Inter sudah mencari penggantinya, nama Buongiorno pun muncul

Para pemain Catalan semakin gencar menekan bek tengah Inter, sementara Inter sedang mencari calon pengganti di lini belakang.

Barcelona terus gencar memburu Alessandro Bastoni, bek kiri Inter, untuk didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal Catalunya ini yakin dan menyadari bahwa proyek olahraga mereka menjelang musim depan dapat ditingkatkan melalui perekrutan seorang bek tengah kidal kelas dunia, dan pilihan utama manajemen tetaplah pemain timnas Italia tersebut. Menurut sumber-sumber Spanyol, sebuah kesepakatan besar dari segi olahraga dan ekonomi sedang disusun untuk merekrutnya.

  • KONTAK

    Situs berita online Sport melaporkan bahwa Barcelona telah menjalin kontak sejak awal musim ini dengan pihak Bastoni untuk memahami dan mengetahui rencana masa depan sang pemain.

    Menurut sumber dari Spanyol tersebut, Inter sedang mempertimbangkan bagaimana kemungkinan penjualan bek tengah tersebut dapat membiayai pembelian pemain baru pada bursa transfer musim panas mendatang.

  • HARGA

    Selama beberapa pekan terakhir, Barcelona telah mengambil langkah konkret terkait Bastoni dan Inter. Berdasarkan bocoran dari klub di Viale della Liberazione - seperti dilaporkan oleh Sport - angka yang mungkin untuk menjual bek Inter tersebut diperkirakan sekitar 70 juta euro, namun pihak Barcelona yakin bahwa harga jual tersebut dapat diturunkan melalui beberapa solusi yang sedang dipertimbangkan oleh manajemen klub Catalan.

  • PENCARIAN PENGGANTI

    Sebuah detail yang tidak boleh diabaikan — demikian ditekankan oleh Sport — adalah bahwa Inter sudah mulai mencari calon pengganti Bastoni, dengan daftar pemain yang dimulai dari Alessandro Buongiorno dari Napoli dan Evan Ndicka dari Roma, hingga Jhon Lucumì dari Bologna.

    Barcelona siap untuk mengintensifkan kontak mulai April dan sedang mempelajari opsi terbaik - seperti memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan - untuk mencoba menurunkan tuntutan finansial yang mungkin diajukan oleh Inter.

