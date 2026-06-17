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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

"Dari segi kecerdasan bermain, dia memang berada di level yang berbeda": Harry Kane memukau Jürgen Klopp dengan trik tendangan penalti yang sangat istimewa

World Cup
FEATURES
England vs Croatia
England
Croatia
H. Kane
Bayern Munich

Berkat dua golnya dalam pertandingan pembuka Piala Dunia Inggris melawan Kroasia, Harry Kane kini menjadi pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, yang paling menjadi bahan pembicaraan adalah gol Kane yang membuat skor menjadi 1-0—karena awalnya ia gagal mengeksekusi tendangan penalti. Baru pada percobaan kedua tendangannya berhasil. Namun, ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Kane memang telah merencanakannya seperti itu.

Tak sedikit penonton di Stadion Dallas yang megah dan di depan layar televisi di seluruh dunia yang mungkin menggosok mata mereka dengan heran, ketika Harry Kane gagal mengeksekusi tendangan penalti pertamanya melawan Dominik Livakovic dan Kroasia pada menit kesepuluh saat skor masih 0-0.

Padahal, bintang Bayern Munich ini dikenal sebagai salah satu penendang penalti paling andal yang pernah ada. Namun, tendangan penalti ini relatif lemah; karena Kane terlambat memulai lari dan arah pandangannya saat menendang yang kurang tepat, Livakovic relatif mudah menebak arah bola dan menepisnya.


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    Namun, sementara para penggemar di Inggris mungkin merasa deg-degan, Kane justru menanggapi tendangan yang meleset itu dengan sangat tenang—dan ada alasannya: Livakovic berdiri hanya beberapa sentimeter di depan garis gawang saat Kane menendang, VAR membatalkan gol tersebut, dan Kane diizinkan mengulang tendangan penalti. Tendangan keduanya pun ia lepaskan dengan sangat mantap. Kane menendang ke sudut yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini tanpa jeda saat mengambil ancang-ancang, dengan kekuatan penuh, dan presisi yang sangat tinggi.


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  • Harry Kane (hampir selalu) hanya sengaja gagal mengeksekusi tendangan penalti

    Dan inilah intinya: Bagaimana jika Kane sengaja meleset saat mengeksekusi penalti pada percobaan pertama? Meskipun terdengar tidak masuk akal, hal ini sebenarnya pernah terjadi pada musim Liga Champions lalu: Dalam leg kedua babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo, ia mengambil tendangan penalti pada menit ke-25, menunda tendangannya—dan gagal mencetak gol.

    Namun, karena kiper Atalanta, Marco Sportiello, berdiri di depan garis gawang saat Kane menendang, Kane diizinkan menendang lagi. Dan seperti yang terjadi sekarang melawan Kroasia dan Livakovic, ia mencetak gol pada tendangan kedua dengan tenang. Setelah kemenangan atas Bergamo, Kane menceritakan bahwa kegagalan pada percobaan pertama itu merupakan bagian dari rencananya. “Sebelum pertandingan, saya melihat bahwa dia suka berdiri di tepi garis gawang. Jadi, saya tahu dia akan maju ke depan jika saya menunda tendangan,” kata Kane saat itu di Mixed Zone. “Itulah yang kemudian terjadi. Pada percobaan kedua, ini soal permainan psikologis – dan saya sudah mempersiapkan diri untuk itu.”

    Lalu bagaimana kali ini? Dalam tayangan ulang tendangan penalti tersebut, terlihat Livakovic melompat sebentar saat Kane menunda tendangannya. Saat Livakovic kembali menginjak rumput yang kokoh di bawah sepatu bolanya, dia berdiri tepat beberapa sentimeter di depan garis gawang. “Dari segi kecerdasan bermain, dia berada di level yang berbeda; dia sudah memperhitungkan hal itu,” puji Jürgen Klopp di MagentaTV kepada sang penyerang, yang kemudian juga mencetak gol sundulan yang memukau untuk mengubah skor menjadi 2-1.

    Perlu dicatat: Kane hanya gagal dari titik penalti jika dia memang menginginkannya — atau jika, seperti dalam pertandingan Bundesliga di Wolfsburg, titik penalti telah dimanipulasi sebelumnya.

    Baiklah, hampir: Dalam pertandingan DFB-Pokal melawan Wehen Wiesbaden, ia gagal mencetak gol tanpa perlu tendangan ulang. Dan juga di perempat final Piala Dunia 2022 di Qatar, saat skor 1:2 melawan Prancis, Kane melepaskan tendangan penalti pada menit ke-84 yang melambung tinggi ke langit. Inggris tersingkir. Namun, tahun 2022 sudah lama berlalu dan tendangan yang meleset itu tetap menjadi salah satu dari dua pengecualian yang mengukuhkan aturan tersebut.

  • Harry Kane menyamai rekor Gary Lineker dan kini menjadi pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia

    Dengan dua golnya di laga pembuka, Kane juga menyamai rekor pencetak gol terbanyak Inggris di Piala Dunia, Gary Lineker. Seperti sang legenda, Kane kini telah mencetak sepuluh gol di ajang Piala Dunia.

    Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Kane menjadi raja pencetak gol dengan enam gol, sedangkan pada 2022 di Qatar, ia hanya mencetak dua gol—salah satunya dalam pertandingan perempat final melawan Prancis yang berakhir dengan kekalahan, sebagian karena ia gagal mengeksekusi tendangan penalti.