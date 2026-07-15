Kepada Sport Bild, mantan pemain profesional klub juara terbanyak Jerman itu menegaskan bahwa gelandang berusia 20 tahun tersebut sangat sesuai dengan kriteria yang dicari klub asal Munich tersebut, dan oleh karena itu pihak FCB seharusnya mempertimbangkan untuk merekrutnya.
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"Dari segi karakter, dia sangat mirip dengan FCB": FC Bayern München dikabarkan akan merekrut seorang bintang PSG
"Saya penggemar berat Warren Zaire-Emery. Dari segi gaya bermain, dia sangat mirip dengan pemain Bayern," jelas Sagnol. "Dia memiliki karakter yang luar biasa, pekerja keras, dan telah berkembang pesat dalam hal permainan."
Di lini tengah Paris Saint-Germain yang dipenuhi bintang-bintang seperti Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz, Zaire-Emery sering kali kesulitan dan harus puas duduk di bangku cadangan. Sagnol menduga hal ini mungkin juga memicu keinginan sang pemain untuk pindah klub.
“Jika dia terlalu sering duduk di bangku cadangan di Paris, mungkin dia ingin pindah klub,” kata pelatih tim nasional Georgia saat ini, yang namun menambahkan bahwa transfer tersebut akan menjadi usaha yang mahal: “Namun, harganya akan sangat mahal.”
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Transfer Zaire-Emery kemungkinan besar akan memakan biaya besar bagi FC Bayern
Menurut transfermarkt.de, nilai pasar Zaire-Emery mencapai 80 juta euro; selain itu, kontraknya dengan Paris Saint-Germain masih berlaku dalam jangka panjang (hingga 2029). Dengan demikian, PSG berada dalam posisi tawar yang menguntungkan.
Namun, menurut Sagnol, salah satu alasan bagi pemain berusia 20 tahun itu untuk pindah ke Munich adalah prospek bermain bersama rekan-rekan setimnya di tim nasional, Michael Olise dan Dayot Upamecano.
Terutama mengenai pemain serang yang sedang diincar oleh Real Madrid ini, pria berusia 49 tahun itu tak henti-hentinya memuji: "Olise masih muda dan masih bisa bergabung dengan Real dalam beberapa tahun ke depan. Dia tahu apa yang dimilikinya di Munich: lingkungan yang luar biasa, rekan setim yang hebat, serta pelatih yang luar biasa. Olise terlihat sangat bahagia di FC Bayern."
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