"Saya penggemar berat Warren Zaire-Emery. Dari segi gaya bermain, dia sangat mirip dengan pemain Bayern," jelas Sagnol. "Dia memiliki karakter yang luar biasa, pekerja keras, dan telah berkembang pesat dalam hal permainan."

Di lini tengah Paris Saint-Germain yang dipenuhi bintang-bintang seperti Vitinha, Joao Neves, dan Fabian Ruiz, Zaire-Emery sering kali kesulitan dan harus puas duduk di bangku cadangan. Sagnol menduga hal ini mungkin juga memicu keinginan sang pemain untuk pindah klub.

“Jika dia terlalu sering duduk di bangku cadangan di Paris, mungkin dia ingin pindah klub,” kata pelatih tim nasional Georgia saat ini, yang namun menambahkan bahwa transfer tersebut akan menjadi usaha yang mahal: “Namun, harganya akan sangat mahal.”