Dari Prancis: Juventus, Lens mencoba merekrut Openda: Liga Champions jadi faktor kunci

Hambatan terbesar bagi keberhasilan transfer ini tetaplah biaya transfer Openda, sebesar 4 juta euro. Mengenai skemanya, kemungkinan besar akan diambil solusi berupa peminjaman murni, atau peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, jika kita mempertimbangkan kemungkinan peminjaman dengan kewajiban pembelian, atau bahkan skenario penjualan langsung secara permanen, situasinya menjadi lebih rumit. Mari kita hitung-hitung. Juventus telah mengeluarkan 40,6 juta euro untuk kewajiban pembelian dari RB Leipzig, yang akan diamortisasi selama empat tahun, dengan tahun pertama amortisasi jatuh pada musim 2026-27. Dengan kata lain, jika Juventus menjual Openda secara permanen pada musim panas ini, untuk menghindari kerugian, mereka harus menjualnya setidaknya seharga 40 juta euro, sedangkan pada musim panas 2027, 'hanya' 30 juta euro sudah cukup.







