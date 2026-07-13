Lens kembali mencoba merekrut Lois Openda, yang pernah membela klub Prancis tersebut pada musim 2022-23. Menurut laporan Footmercato, Jean-Louis Leca, direktur olahraga Lens, saat ini sedang berupaya meyakinkan Juventus terkait pemain asal Belgia kelahiran tahun 2000 tersebut, yang dikabarkan tertarik dengan peluang bermain di Liga Champions bersama klub yang menempati posisi kedua di Ligue 1 musim 2025-26.
Diterjemahkan oleh
Dari Prancis: Juventus, Lens mencoba merekrut Openda: Liga Champions jadi faktor kunci
FORMULANYA
Hambatan terbesar bagi keberhasilan transfer ini tetaplah biaya transfer Openda, sebesar 4 juta euro. Mengenai skemanya, kemungkinan besar akan diambil solusi berupa peminjaman murni, atau peminjaman dengan opsi pembelian. Namun, jika kita mempertimbangkan kemungkinan peminjaman dengan kewajiban pembelian, atau bahkan skenario penjualan langsung secara permanen, situasinya menjadi lebih rumit. Mari kita hitung-hitung. Juventus telah mengeluarkan 40,6 juta euro untuk kewajiban pembelian dari RB Leipzig, yang akan diamortisasi selama empat tahun, dengan tahun pertama amortisasi jatuh pada musim 2026-27. Dengan kata lain, jika Juventus menjual Openda secara permanen pada musim panas ini, untuk menghindari kerugian, mereka harus menjualnya setidaknya seharga 40 juta euro, sedangkan pada musim panas 2027, 'hanya' 30 juta euro sudah cukup.
PINJAMAN KE LENS?
Mengingat performa Openda sepanjang musim 2025-26 dan berbagai kesulitan yang dihadapinya, menjualnya seharga 40 juta tampaknya merupakan hal yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil. Namun, jika ia mampu menampilkan performa yang baik pada musim 2026-27 saat dipinjamkan—mungkin justru ke Lens—maka menjualnya seharga 30 juta dalam satu tahun ke depan mungkin bukanlah hal yang tidak masuk akal.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami