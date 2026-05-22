Dari pertarungan menghindari degradasi hingga perebutan empat besar: Bisakah Tottenham meniru kebangkitan Man Utd? Mantan bintang Spurs menganalisis peluang mereka sambil mengkritik habis-habisan kebijakan transfer klub

Spurs terus membelanjakan dana besar-besaran di bursa transfer belakangan ini, namun belum melihat hasil yang sepadan dengan investasi besar tersebut. Terlalu banyak pemain dalam skuad mereka yang mengalami penurunan performa dan kebugaran, yang mengakibatkan tim ini terpuruk di papan klasemen Liga Premier.

Ange Postecoglou memang berhasil membawa trofi yang telah lama dinantikan pada tahun 2025, saat kemenangan di Liga Europa mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun, namun kesuksesan tersebut hanya berfungsi sebagai penutup sementara atas beberapa masalah serius yang mengkhawatirkan.

Setelah finis di peringkat ke-17 musim lalu, ada kemungkinan nyata bahwa Tottenham bisa tergelincir lebih jauh musim ini dan terjebak di zona degradasi yang mengarah ke Championship. Nasib mereka, menjelang laga penentuan melawan Everton di hari terakhir, masih berada di tangan mereka sendiri, dan untuk saat ini, mereka masih bertahan di atas garis degradasi.

Jika Roberto De Zerbi berhasil menyelamatkan tim dari degradasi, maka rencana untuk pertumbuhan di masa depan dapat mulai disusun. Rival domestik mereka, United, telah menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika melesat dari peringkat ke-15 ke peringkat ketiga dalam kurun waktu 12 bulan - dengan sepak bola Liga Champions kembali menjadi agenda di Old Trafford.