Dari pertarungan menghindari degradasi hingga perebutan empat besar: Bisakah Tottenham meniru kebangkitan Man Utd? Mantan bintang Spurs menganalisis peluang mereka sambil mengkritik habis-habisan kebijakan transfer klub
Tottenham masih terlibat dalam pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Spurs terus membelanjakan dana besar-besaran di bursa transfer belakangan ini, namun belum melihat hasil yang sepadan dengan investasi besar tersebut. Terlalu banyak pemain dalam skuad mereka yang mengalami penurunan performa dan kebugaran, yang mengakibatkan tim ini terpuruk di papan klasemen Liga Premier.
Ange Postecoglou memang berhasil membawa trofi yang telah lama dinantikan pada tahun 2025, saat kemenangan di Liga Europa mengakhiri puasa gelar selama 17 tahun, namun kesuksesan tersebut hanya berfungsi sebagai penutup sementara atas beberapa masalah serius yang mengkhawatirkan.
Setelah finis di peringkat ke-17 musim lalu, ada kemungkinan nyata bahwa Tottenham bisa tergelincir lebih jauh musim ini dan terjebak di zona degradasi yang mengarah ke Championship. Nasib mereka, menjelang laga penentuan melawan Everton di hari terakhir, masih berada di tangan mereka sendiri, dan untuk saat ini, mereka masih bertahan di atas garis degradasi.
Jika Roberto De Zerbi berhasil menyelamatkan tim dari degradasi, maka rencana untuk pertumbuhan di masa depan dapat mulai disusun. Rival domestik mereka, United, telah menunjukkan apa yang dapat dicapai ketika melesat dari peringkat ke-15 ke peringkat ketiga dalam kurun waktu 12 bulan - dengan sepak bola Liga Champions kembali menjadi agenda di Old Trafford.
Bisakah Tottenham meniru kebangkitan Man Utd?
Apakah Tottenham bisa bangkit kembali pada musim 2026-27? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Hutton, mantan bek Spurs tersebut—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Uudet Kasinot—mengatakan: “Dari apa yang saya lihat musim ini, saya tidak melihat hal itu.
“Mungkin saya akan mengatakan hal yang sama saat melawan Manchester United, tapi mereka tampaknya benar-benar bersemangat dan bersatu di bawah Michael Carrick.
“Ini akan menjadi musim panas yang menarik bagi mereka [Spurs]. Saya pikir cedera-cedera yang dialami musim ini dan segala hal yang terjadi tidak membantu. Mereka kesulitan di kandang, tapi jujur saja, saya tidak melihat mereka bersaing untuk empat besar musim depan.”
Bisnis transfer di London Utara menuai kecaman
Setelah berganti tiga manajer sejak berpisah dengan Postecoglou—yakni Thomas Frank, Igor Tudor, dan De Zerbi—kini perubahan di lapangan sangat dibutuhkan jika Spurs ingin melepaskan label "pencari gelar" dan kembali menjadi pesaing yang sesungguhnya.
Berbicara itu mudah, tetapi perekrutan pemain ambisius tidaklah mudah. Diperlukan dana yang sangat besar untuk membuat Tottenham kompetitif di papan atas klasemen Liga Premier, dan dana tersebut mungkin terbatas.
Ketika ditanya apakah pengeluaran besar-besaran diperlukan untuk membalikkan keadaan Tottenham, Hutton menambahkan: “Uang yang sangat besar, benar-benar sangat besar. Saya pikir ini telah menjadi titik lemah mereka selama beberapa tahun, di mana mereka telah menghabiskan sejumlah uang yang cukup besar tetapi saya rasa mereka belum melakukannya dengan benar.
“Angka-angka yang mereka keluarkan, £50-60 juta, untuk pemain yang mungkin tidak benar-benar mencapai performa terbaik atau tidak langsung beradaptasi dengan baik, jelas menghambat mereka musim ini.
“Lagi pula, cedera-cedera itu tidak membantu, tapi menurut saya, jika melihat skuad secara keseluruhan, mereka belum mencapai performa terbaik. Apakah itu karena tekanan? Apakah masalah mentalitas? Saya tidak begitu yakin, tapi ini sudah dua musim berturut-turut di mana hasil di liga mengecewakan dan para penggemar menuntut lebih, jadi ini soal memiliki skuad yang bisa mengatasinya.”
Tottenham akan berhadapan dengan Everton dalam laga penentu di pekan terakhir
Spurs akan menjamu Everton di London Utara pada hari Minggu, saat ini berada satu peringkat dan dua poin di atas zona degradasi. Dengan memperhitungkan selisih gol, satu poin melawan The Toffees seharusnya cukup untuk memastikan mereka terhindar dari degradasi.
Namun, kekalahan akan membuka peluang bagi tetangga mereka di ibu kota, West Ham - yang akan menjamu Leeds - dan itu berarti ketegangan akan memuncak sebelum Tottenham menentukan di divisi mana mereka akan bermain musim depan.