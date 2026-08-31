Setelah kekalahan kedua dari rangkaian kegagalan itu, dari Chile lewat adu penalti, Messi sempat pensiun untuk waktu yang singkat dalam keadaan hancur. Ia berkata: "Timnas sudah berakhir bagi saya." Namun sebenarnya belum berakhir saat itu, sebab Messi kembali, dan kisahnya berubah sedikit demi sedikit.
Di bawah kepemimpinan Lionel Scaloni, Argentina membangun sebuah tim di sekeliling kaptennya tanpa menjadi sepenuhnya bergantung padanya. Mereka mengelilingi pemilik jersey nomor 10 yang mulai menua itu dengan energi, semangat, dan komitmen kolektif, faktor-faktor yang memungkinkan kejeniusannya bersinar.
Titik balik datang pada Copa America 2021, ketika Argentina mengalahkan Brasil di Stadion Maracana, memberikan Messi gelar internasional besar pertamanya bersama timnas senior.
Laporan itu melanjutkan: "Kemudian datang Piala Dunia 18 bulan setelahnya. Messi tampil luar biasa di Qatar, mempersembahkan gol, assist, serta momen-momen inspiratif, sementara Argentina bangkit dari kekalahan mengejutkan di pertandingan pembuka melawan Arab Saudi untuk mencapai final. Ia mencetak dua gol ke gawang Prancis, sebelum kembali mencetak gol dalam adu penalti, hingga akhirnya mengangkat trofi yang menjadi kepingan hilang dalam argumen untuk menyejajarkannya dengan para pemain sepak bola terhebat, atau bahkan di atas mereka. Dan bagi Argentina, penobatan ini juga melengkapi transformasi Messi."
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