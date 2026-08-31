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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dari perbandingan yang kejam hingga kedudukan para legenda: Messi berpisah dari Argentina tanpa akhir yang sempurna

FEATURES
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Scaloni
D. Maradona
Spanyol
Argentina
AS

Lari dari Bayang-Bayang Maradona dan Menciptakan Warisan Abadi

Lionel Messi menutup tirai perjalanan internasionalnya yang luar biasa pada hari Senin ini, dengan mengumumkan pensiun tak lama setelah mengilhami timnas Argentina mencapai final Piala Dunia untuk kali kedua secara beruntun.

Pada usia tiga puluh sembilan tahun, dan setelah dua dekade sejak penampilan perdananya di panggung sepak bola terbesar, Messi memutuskan menuliskan kata akhir, setelah sekian lama memperbaiki hubungan rumit dengan La Albiceleste yang sempat mengancam kariernya pada suatu waktu.

  • Bayang-bayang Maradona dan Warisan Utuh: Perpisahan Ideal yang Terenggut

    Kantor berita Reuters menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti perjalanan gemilang Messi, seraya menyebutkan bahwa pemegang rekor kemenangan Ballon d'Or (delapan kali) itu kini pensiun sebagai juara Piala Dunia dan dua kali juara Copa America, serta sosok yang keluar dari bayang-bayang besar Diego Maradona untuk menciptakan warisan khas Argentina yang sepenuhnya menjadi miliknya sendiri.

    Kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 merampas dari Messi perpisahan yang sempurna dan peluang untuk dinobatkan sebagai juara dunia untuk kali kedua. Namun setelah perjalanan karier yang mengubah Barcelona, Argentina, dan sepak bola modern itu sendiri, hanya tersisa sedikit sekali yang harus ia buktikan.

    Empat tahun lalu di Qatar, ia mengangkat trofi yang telah ia kejar sepanjang kariernya, setelah mencetak tujuh gol di turnamen tersebut dan dua gol di final melawan Prancis, sebelum Argentina menang melalui adu penalti. Itu adalah momen puncak dari sebuah perjalanan karier yang luar biasa, sekaligus puncak dari salah satu kisah ketekunan paling meyakinkan dalam sepak bola. Sebab, meski dengan segala keberhasilannya bersama Barcelona, di mana kejeniusannya memberinya seluruh gelar individu dan kolektif terbesar yang tersedia, hubungan Messi dengan kostum Argentina selama bertahun-tahun justru didefinisikan oleh apa yang belum ia raih sebanyak ia didefinisikan oleh apa yang telah ia capai: ia mencapai final Piala Dunia 2014 di Brasil, sebelum Argentina kalah dari Jerman setelah perpanjangan waktu, kemudian dua kekalahan beruntun di final Copa America pada 2015 dan 2016 memperdalam perasaan bahwa kejayaan internasional mungkin akan lolos dari genggamannya.

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  • Messi yang Terpuruk: Timnas Scaloni Mengubah Cerita

    Setelah kekalahan kedua dari rangkaian kegagalan itu, dari Chile lewat adu penalti, Messi sempat pensiun untuk waktu yang singkat dalam keadaan hancur. Ia berkata: "Timnas sudah berakhir bagi saya." Namun sebenarnya belum berakhir saat itu, sebab Messi kembali, dan kisahnya berubah sedikit demi sedikit.

    Di bawah kepemimpinan Lionel Scaloni, Argentina membangun sebuah tim di sekeliling kaptennya tanpa menjadi sepenuhnya bergantung padanya. Mereka mengelilingi pemilik jersey nomor 10 yang mulai menua itu dengan energi, semangat, dan komitmen kolektif, faktor-faktor yang memungkinkan kejeniusannya bersinar.

    Titik balik datang pada Copa America 2021, ketika Argentina mengalahkan Brasil di Stadion Maracana, memberikan Messi gelar internasional besar pertamanya bersama timnas senior.

    Laporan itu melanjutkan: "Kemudian datang Piala Dunia 18 bulan setelahnya. Messi tampil luar biasa di Qatar, mempersembahkan gol, assist, serta momen-momen inspiratif, sementara Argentina bangkit dari kekalahan mengejutkan di pertandingan pembuka melawan Arab Saudi untuk mencapai final. Ia mencetak dua gol ke gawang Prancis, sebelum kembali mencetak gol dalam adu penalti, hingga akhirnya mengangkat trofi yang menjadi kepingan hilang dalam argumen untuk menyejajarkannya dengan para pemain sepak bola terhebat, atau bahkan di atas mereka. Dan bagi Argentina, penobatan ini juga melengkapi transformasi Messi."

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  • Remaja pemalu: Perbandingan dengan Maradona tak pernah hilang, tetapi!

    Remaja pemalu yang meninggalkan Rosario menuju Barcelona pada usia tiga belas tahun, yang terkadang digambarkan di negaranya sebagai lebih Catalan daripada Argentina, kini menjadi kapten tak terbantahkan bagi tim nasional.

    Air mata dan kekecewaan atas kegagalan-kegagalan sebelumnya berubah menjadi lagu, mural, dan perayaan. Perbandingan dengan Maradona pun tak lenyap, tetapi tak lagi membawa beban tuduhan yang sama. Messi menjadi Messi milik Argentina. Ia bisa saja berhenti saat itu. Namun, ia terus bermain, pindah dari Paris Saint-Germain ke Inter Miami, dan membantu Argentina mempertahankan gelar Copa America pada 2024, sebelum menjalani upaya terakhir di Piala Dunia.

    Menjelang 2026, kecepatan eksplosifnya yang dahulu membuat para bek tak berdaya sudah pasti menurun, tetapi ia beradaptasi. Ia lebih banyak berjalan, lebih banyak menunggu, dan memilih momen-momennya, menjaga energinya sementara kaki-kaki yang lebih muda bekerja di sekelilingnya. Meski demikian, kualitas-kualitas utamanya tetap ada: kepekaan membaca ruang, ketepatan umpan, dan kemampuan mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Sebaliknya, Argentina pun berubah bersamanya.

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  • Tim veteran: matang dalam pertarungan

    Tim yang mencapai final 19 Juli itu tidak lagi sekadar sekumpulan pemain yang menggantungkan harapan pada Messi untuk menyelamatkan mereka. Mereka telah menjelma menjadi tim berpengalaman yang ditempa oleh berbagai pertempuran, terbiasa menang, dan terbentuk melalui bertahun-tahun bermain berdampingan dengan sang kapten.

    Perkembangan ini memungkinkan Messi memperpanjang karier internasionalnya jauh melampaui apa yang pernah tampak mustahil pada suatu masa, dan meninggalkan permainan dengan syaratnya sendiri. Angka-angkanya menempatkannya di antara raksasa sepak bola internasional, tetapi statistik semata tidak mampu menceritakan kisah perjalanannya dari ekspektasi menuju penolakan, lalu dari kepedihan menuju kecintaan. Selama bertahun-tahun, setiap kekalahan disodorkan sebagai bukti tentang apa yang memisahkannya dari Maradona.

    Namun pada akhirnya, perdebatan itu menjadi sebagian besar tidak lagi relevan. Yang satu membawa Argentina ke Piala Dunia pada 1986. Dan yang lain, setelah bertahun-tahun berusaha, melakukannya pada 2022, kemudian kembali empat tahun berselang untuk membawa negaranya ke jarak yang begitu tipis dari gelar lain. Ia meninggalkan tim nasional sebagai sosok yang memainkan peran menentukan dalam sejarah sepak bola Argentina.