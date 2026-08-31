Kantor berita Reuters menerbitkan sebuah laporan yang menyoroti perjalanan gemilang Messi, seraya menyebutkan bahwa pemegang rekor kemenangan Ballon d'Or (delapan kali) itu kini pensiun sebagai juara Piala Dunia dan dua kali juara Copa America, serta sosok yang keluar dari bayang-bayang besar Diego Maradona untuk menciptakan warisan khas Argentina yang sepenuhnya menjadi miliknya sendiri.

Kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026 merampas dari Messi perpisahan yang sempurna dan peluang untuk dinobatkan sebagai juara dunia untuk kali kedua. Namun setelah perjalanan karier yang mengubah Barcelona, Argentina, dan sepak bola modern itu sendiri, hanya tersisa sedikit sekali yang harus ia buktikan.

Empat tahun lalu di Qatar, ia mengangkat trofi yang telah ia kejar sepanjang kariernya, setelah mencetak tujuh gol di turnamen tersebut dan dua gol di final melawan Prancis, sebelum Argentina menang melalui adu penalti. Itu adalah momen puncak dari sebuah perjalanan karier yang luar biasa, sekaligus puncak dari salah satu kisah ketekunan paling meyakinkan dalam sepak bola. Sebab, meski dengan segala keberhasilannya bersama Barcelona, di mana kejeniusannya memberinya seluruh gelar individu dan kolektif terbesar yang tersedia, hubungan Messi dengan kostum Argentina selama bertahun-tahun justru didefinisikan oleh apa yang belum ia raih sebanyak ia didefinisikan oleh apa yang telah ia capai: ia mencapai final Piala Dunia 2014 di Brasil, sebelum Argentina kalah dari Jerman setelah perpanjangan waktu, kemudian dua kekalahan beruntun di final Copa America pada 2015 dan 2016 memperdalam perasaan bahwa kejayaan internasional mungkin akan lolos dari genggamannya.

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