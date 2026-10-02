Timnas Prancis, yang dipimpin oleh Zinedine Zidane, akan menjamu tamunya dari Italia pada Jumat malam ini, dengan tujuan melanjutkan rentetan hasil positif mereka.

Perjalanan Zidane di pucuk pimpinan tim pelatih timnas Prancis berawal dengan baik, setelah ia meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan perdananya, melawan Turki dan Belgia.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa penampilan Les Bleus mungkin belum berada di level terbaiknya, tetapi timnas Prancis menunjukkan tingkat ketangguhan yang tinggi, dan yang lebih penting dari itu, efektivitas yang diperlukan untuk meraih kemenangan.

Setelah absennya Kylian Mbappe, yang mengalami cedera saat melawan Turki, timnas Prancis akan mendapatkan kesempatan baru pada Jumat ini untuk terus menyajikan indikasi positif dan mempertahankan catatan tanpa kekalahannya sejak kedatangan Zidane.

Tentu saja, Zidane memiliki sekumpulan besar bintang untuk dipilih guna menyusun skuad utamanya, tetapi ia juga mendapati dirinya dihadapkan pada kejutan menyenangkan, yaitu Esteban Lepaul, penyerang Rennes sekaligus pencetak gol terbanyak Liga Prancis musim lalu dengan koleksi 21 gol dalam 34 pertandingan.

Namun di balik angka-angkanya, ada kisah perjuangan di belakang penyerang Prancis ini, yang sebagian besar menjelaskan lonjakan roketnya ke puncak sepak bola.



