Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP
Diterjemahkan oleh

Dari penderitaan ke kejayaan: penyerang pekerja keras yang membangkitkan antusiasme Zidane saat Mbappe absen

France vs Italy
France
Italy
UEFA Nations League A
E. Lepaul
K. Mbappe
Z. Zidane
Prancis
Italia

Timnas Prancis, yang dipimpin oleh Zinedine Zidane, akan menjamu tamunya dari Italia pada Jumat malam ini, dengan tujuan melanjutkan rentetan hasil positif mereka.

Perjalanan Zidane di pucuk pimpinan tim pelatih timnas Prancis berawal dengan baik, setelah ia meraih dua kemenangan dalam dua pertandingan perdananya, melawan Turki dan Belgia.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa penampilan Les Bleus mungkin belum berada di level terbaiknya, tetapi timnas Prancis menunjukkan tingkat ketangguhan yang tinggi, dan yang lebih penting dari itu, efektivitas yang diperlukan untuk meraih kemenangan.

Setelah absennya Kylian Mbappe, yang mengalami cedera saat melawan Turki, timnas Prancis akan mendapatkan kesempatan baru pada Jumat ini untuk terus menyajikan indikasi positif dan mempertahankan catatan tanpa kekalahannya sejak kedatangan Zidane.

Tentu saja, Zidane memiliki sekumpulan besar bintang untuk dipilih guna menyusun skuad utamanya, tetapi ia juga mendapati dirinya dihadapkan pada kejutan menyenangkan, yaitu Esteban Lepaul, penyerang Rennes sekaligus pencetak gol terbanyak Liga Prancis musim lalu dengan koleksi 21 gol dalam 34 pertandingan.

Namun di balik angka-angkanya, ada kisah perjuangan di belakang penyerang Prancis ini, yang sebagian besar menjelaskan lonjakan roketnya ke puncak sepak bola.


  • FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP

    Juara yang tak terduga

    Sebelum menjelma menjadi salah satu penyerang paling menonjol dalam sepak bola Prancis, Le Paul harus melewati salah satu momen tersulit yang bisa dialami seorang manusia.

    Pada tahun 2020, ketika ia masih berada di akademi Lyon, klub memutuskan untuk melepasnya. Kabar ini menjadi pukulan telak bagi sang pemain, bahkan membuatnya sampai berpikir untuk mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kariernya di sepak bola sama sekali.

    Keadaan semakin memburuk karena sebuah tragedi keluarga. Pada tahun yang sama, sang ayah, Fabrice Le Paul, mantan pemain Auxerre dan mantan pemain internasional Prancis U-21, mengalami kecelakaan lalu lintas yang serius.

    Sang pemain terpaksa menghadapi keputusan untuk mencabut alat bantu hidup yang menjaga ayahnya tetap bertahan, bersama anggota keluarganya yang lain.

    Alih-alih menyerah pada keadaan, Le Paul menemukan dalam sepak bola sebuah cara untuk terus melangkah maju. Perkembangannya pun berlangsung sangat cepat.

    Pada musim 2023-2024, ia pindah ke Angers dari Épinal, dan berperan dalam membawa tim promosi ke Liga Prancis.

    Setelah tampil di divisi pertama, ia mencetak 9 gol pada musim perdananya, dan menarik perhatian Rennes, yang memasang taruhan besar padanya serta membayar sekitar 13,5 juta euro untuk mendatangkannya.

  • FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERAFP

    Meledak bersama Rennes

    Bersama Rennes, ledakan sesungguhnya dalam karier Le Boul terjadi. Sang penyerang membalas kepercayaan yang didapatnya dengan musim yang luar biasa, setelah mencetak 21 gol dan menyumbang 5 assist di Liga Prancis, angka-angka yang memungkinkannya mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi.

    Pada akhirnya, penampilan istimewa ini mengantarkannya mengetuk pintu timnas Prancis.

    Zidane tak ragu memanggilnya ke dalam skuad pertamanya, dan Le Boul membalasnya dengan tampil untuk kali pertama mengenakan seragam timnas melawan Turki pada 25 September lalu.

    Hanya 3 hari berselang, menghadapi Belgia, sang penyerang tampil sebagai starter dalam laga kedua di era Zidane.

    Dan kini, melawan Italia, ia akan mendapatkan kesempatan baru untuk membuktikan bahwa kehadirannya di timnas Prancis bukan sekadar hadiah atas kisah perjuangannya, melainkan merupakan langkah berikutnya dalam sebuah perjalanan yang tampaknya masih memiliki ruang besar untuk berkembang.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italy crest
Italy
ITA