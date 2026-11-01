Sebelumnya, Martinez melancarkan serangan terhadap para petinggi Manchester United usai kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, mengkritik lemahnya pergerakan di bursa transfer, serta menuntut manajemen, yang dipimpin direktur olahraga Jason Wilcox, untuk menghadirkan elemen-elemen tambahan yang mampu bersaing.

Bek asal Argentina itu saat itu mengatakan bahwa ia menantikan dukungan yang lebih besar dari manajemen setelah musim lalu, seraya menegaskan bahwa pergantian pelatih secara terus-menerus tidak menyelesaikan masalah klub, dan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada para pemain dan staf kepelatihan saja.

Namun pernyataannya memicu kontroversi luas di dalam maupun di luar klub, sebelum ia kemudian meminta maaf atas waktu dan cara penyampaiannya, sambil menegaskan bahwa ia telah bertemu dengan para petinggi klub dan pelatih Michael Carrick serta bertukar pandangan dengan mereka mengenai apa yang terjadi.

Beberapa pekan kemudian, Martinez mendapati dirinya dalam situasi yang sama sekali berbeda, setelah menjelma menjadi salah satu penyebab utama tumbangnya Manchester United dari Chelsea dengan skor 2-0.

Bek asal Argentina itu menyulitkan tugas timnya setelah menerima dua kartu dalam waktu singkat, hingga ia harus meninggalkan lapangan karena diusir pada menit ke-63, menyusul pelanggaran terhadap Wesley Fofana di dalam kotak penalti, yang membuat wasit menunjuk titik putih dan Cole Palmer mencetak gol kedua dari sana. Masalah Martinez tidak berhenti pada pengusiran, karena ia termasuk salah satu pemain yang bertanggung jawab atas gol pertama, setelah membiarkan Morgan Rogers menembus pertahanan United sebelum mencetak gol di awal babak kedua.

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