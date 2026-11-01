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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Dari pencetak gol menjadi tertuduh: Eks bintang Liverpool sebut pemain ini jadi beban bagi Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
D. Murphy
L. Martinez
Inggris
Argentina

Masa depan bintang Manchester United dipertaruhkan!

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Keadaan dengan cepat berbalik bagi Lisandro Martinez di Manchester United. Setelah beberapa pekan lalu ia melontarkan kritik kepada manajemen klub dan menyalahkan mereka karena dianggap tidak memperkuat tim secara memadai, bahkan mengisyaratkan bahwa Manchester United tidak mampu bersaing dengan tim-tim elite Liga Champions, kini giliran bek asal Argentina itu sendiri yang menjadi sasaran kritik usai kartu merah yang diterimanya menghadapi Chelsea.

Martinez menempatkan Manchester United dalam situasi sulit dan turut andil atas kekalahan baru yang diderita (2-0), yang semakin memperumit krisis mereka.

Manchester United yang tidak meraih satu kemenangan pun dalam 9 pertandingan terakhir di seluruh ajang, merosot ke peringkat ketujuh belas setelah koleksi poinnya berhenti di angka 7, dengan catatan bahwa mereka hanya meraih satu kemenangan di Premier League sejak musim ini bergulir.

  • Dari kritik terhadap manajemen hingga penampilan terburuk

    Sebelumnya, Martinez melancarkan serangan terhadap para petinggi Manchester United usai kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions, mengkritik lemahnya pergerakan di bursa transfer, serta menuntut manajemen, yang dipimpin direktur olahraga Jason Wilcox, untuk menghadirkan elemen-elemen tambahan yang mampu bersaing.

    Bek asal Argentina itu saat itu mengatakan bahwa ia menantikan dukungan yang lebih besar dari manajemen setelah musim lalu, seraya menegaskan bahwa pergantian pelatih secara terus-menerus tidak menyelesaikan masalah klub, dan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada para pemain dan staf kepelatihan saja.

    Namun pernyataannya memicu kontroversi luas di dalam maupun di luar klub, sebelum ia kemudian meminta maaf atas waktu dan cara penyampaiannya, sambil menegaskan bahwa ia telah bertemu dengan para petinggi klub dan pelatih Michael Carrick serta bertukar pandangan dengan mereka mengenai apa yang terjadi.

    Beberapa pekan kemudian, Martinez mendapati dirinya dalam situasi yang sama sekali berbeda, setelah menjelma menjadi salah satu penyebab utama tumbangnya Manchester United dari Chelsea dengan skor 2-0.

    Bek asal Argentina itu menyulitkan tugas timnya setelah menerima dua kartu dalam waktu singkat, hingga ia harus meninggalkan lapangan karena diusir pada menit ke-63, menyusul pelanggaran terhadap Wesley Fofana di dalam kotak penalti, yang membuat wasit menunjuk titik putih dan Cole Palmer mencetak gol kedua dari sana. Masalah Martinez tidak berhenti pada pengusiran, karena ia termasuk salah satu pemain yang bertanggung jawab atas gol pertama, setelah membiarkan Morgan Rogers menembus pertahanan United sebelum mencetak gol di awal babak kedua.

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  • Martinez jadi beban: apakah dia ingin pergi?

    Danny Murphy, mantan pemain Liverpool dan Tottenham, menjadi salah satu kritikus paling tajam terhadap bek asal Argentina itu, karena ia menilai bahwa tingkah lakunya belakangan ini membuatnya perlahan berubah menjadi "beban" bagi Manchester United, sembari meragukan kemampuannya untuk mengembalikan kepercayaan tim pelatih.

    Murphy berkata, saat tampil dalam program "Match of the Day" sebagaimana dikutip situs Metro: "Segalanya mengarah ke sana. Seorang pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas seperti ini seharusnya tahu apa yang dilakukannya. Jelas ada sesuatu yang tidak beres dengannya saat ini, karena Anda tidak mengharapkan penampilan buruk seperti ini dari pemain dengan potensi seperti itu".

    Murphy mengaitkan antara kartu merah Martinez dan krisis-krisis yang mendahuluinya, dengan menunjuk insiden perselisihannya dengan Dominic Solanke saat laga melawan Tottenham, lalu wawancara di mana ia mengkritik manajemen klub, sebelum ia menampilkan permainan yang ia gambarkan sama sekali jauh dari levelnya saat melawan Chelsea.

    Ia menambahkan: "Saya tidak tahu apakah ia sedang memikirkan untuk pergi, atau merasa kesal dengan semua yang terjadi di sekitar klub, tetapi ia telah menempatkan Carrick dalam dilema besar sekarang".

    Murphy pergi lebih jauh dari itu, dengan menyingkirkan kemungkinan kembalinya bek asal Argentina itu ke susunan pemain inti setelah masa hukumannya berakhir, seraya berkata: "Saya rasa tidak mungkin Michael mengembalikannya ke tim, jika ia masih menjadi pelatih saat itu".

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  • Krisis United lebih besar dari pemain mana pun

    Meski kritiknya tajam terhadap bek asal Argentina itu, Murphy tidak membebaskan Carrick dari tanggung jawab atas awal musim yang tersendat bagi Manchester United. Namun, ia menilai bahwa masalah yang lebih mendalam melampaui kekurangan kualitas di sejumlah posisi, dan meluas hingga ke aspek fisik dan mental.

    Ia berkata: "Masalah terbesar yang saya lihat di Manchester United saat ini bukan hanya kekurangan kualitas. Selama dua bulan terakhir, tim tampak jauh secara fisik dari level yang kita saksikan di akhir musim lalu."

    Ia menambahkan bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh lemahnya persiapan fisik atau hilangnya fokus para pemain secara mental serta ketidakpatuhan mereka terhadap pesan-pesan pelatih, seraya menduga bahwa masalahnya merupakan gabungan dari kedua faktor tersebut tergantung masing-masing pemain.

    Murphy meragukan kemampuan Carrick untuk mengembalikan keselarasan, semangat juang, dan kapasitas fisik tim, di tengah kondisi skuad saat ini, sementara sang pelatih menghadapi tekanan yang kian meningkat seiring berlanjutnya hasil-hasil negatif.

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