Kasus Senegal berada di urutan teratas, setelah Pengadilan Arbitrase Olahraga hari ini, 24 November 2026, mengeluarkan putusan yang menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal dan membatalkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Keputusan itu sebelumnya menyatakan Senegal kalah di final Piala Afrika 2025 dari Maroko dengan skor administratif 3-0 dan memberikan gelar juara kepada timnas Maroko.

Akar krisis ini bermula dari laga final yang mempertemukan kedua tim pada 18 Januari 2026 di ibu kota Maroko, Rabat, ketika wasit memberikan penalti untuk Maroko pada menit-menit akhir waktu normal. Keputusan itu memicu kemarahan para pemain dan staf pelatih Senegal, serta membuat sejumlah pemain meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes.

Setelah laga terhenti sekitar 14 menit, para pemain Senegal kembali untuk melanjutkan pertandingan. Brahim Diaz kemudian gagal mengeksekusi penalti tersebut, sehingga laga berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Di babak tambahan itu, Pape Gueye mencetak gol kemenangan, dan pertandingan berakhir dengan kemenangan 1-0 bagi Senegal yang sekaligus memastikan gelar juara.

Namun, krisis tidak berhenti di situ. Federasi Sepak Bola Maroko mengajukan protes, dan Komite Banding CAF pada 17 Maret 2026 memutuskan Senegal dianggap mundur dari pertandingan, menerapkan Pasal 84 regulasi turnamen, serta menyatakan Maroko menang 3-0.

Federasi Senegal menolak keputusan tersebut dan membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga di Lausanne, dengan tuntutan agar keputusan itu dibatalkan dan hasil yang diraih di lapangan disahkan kembali.

Putusan pada 24 November pun membalikkan keadaan. Pengadilan membatalkan keputusan CAF dan kembali mengesahkan kemenangan Senegal di final, sehingga Senegal merebut kembali gelar yang sempat resmi berpindah ke tangan Maroko.

Arti penting putusan ini terletak pada sifat sengketanya sendiri. Kasus ini bukan soal pengurangan hukuman seorang pemain atau pembatalan denda, melainkan soal siapa juara sebuah turnamen kontinental, setelah federasi penyelenggara menyatakan satu tim kalah dan memberikan gelar kepada lawannya, sebelum pengadilan turun tangan dan membatalkan keputusan itu.

Pertimbangan hukumnya juga penting terkait persoalan dilanjutkannya pertandingan, karena putusan ini berkaitan dengan wewenang wasit dalam memimpin laga dan melanjutkan permainan setelah terhenti, serta tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pengunduran diri definitif sebagaimana tafsiran yang dianut CAF.