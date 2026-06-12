Dari penampilan gemilang Julian Quiñones hingga kartu merah yang ceroboh dari Cesar Montes - Pemenang dan pecundang dalam kemenangan 2-0 Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia

Ini baru pertandingan pertama dari 104 pertandingan, namun Meksiko memastikan Piala Dunia terasa nyata sejak peluit pertama dibunyikan.

Di dalam Estadio Azteca, keramaian, warna-warni, dan harapan sebagai tuan rumah membanjiri sore itu dan meresap ke layar jutaan penonton di seluruh dunia. Setelah tujuh penampilan sebelumnya di pertandingan pembuka Piala Dunia tanpa kemenangan—lima kekalahan dan dua hasil imbang, termasuk satu melawan Afrika Selatan pada 2010—El Tri akhirnya meraih kemenangan pertamanya.

Gol pada menit kesembilan dari Julian Quiñones dan sundulan di babak kedua dari Raul Jimenez memberi Meksiko kemenangan 2-0 atas Bafana Bafana, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di tahun 2026 dan memberikan tim asuhan Javier “Vasco” Aguirre awal yang mereka butuhkan.

Kini Meksiko mengalihkan perhatian mereka ke Korea Selatan di Guadalajara, meskipun mereka harus melakukannya tanpa Cesar Montes, yang menerima kartu merah yang tidak perlu pada masa tambahan waktu saat pertandingan sudah ditentukan.

Mexico City merespons layaknya tuan rumah Piala Dunia yang sesungguhnya. Penonton mendorong, bernyanyi, dan mengantarkan El Tri melalui sore yang bersejarah. Namun, ada saat-saat di mana Meksiko bisa saja berbuat lebih banyak untuk mengubah dominasi mereka menjadi skor yang lebih besar, terutama melawan tim Afrika Selatan yang berakhir dengan sembilan pemain.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari kemenangan pembuka Piala Dunia Meksiko atas Afrika Selatan.