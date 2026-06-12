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Dari penampilan gemilang Julian Quiñones hingga kartu merah yang ceroboh dari Cesar Montes - Pemenang dan pecundang dalam kemenangan 2-0 Meksiko atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia

Winners & losers
Mexico vs South Africa
FEATURES
Mexico
South Africa
World Cup
R. Jimenez

Meksiko mencatat sejarah dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, namun kartu merah yang diterima Cesar Montes meninggalkan kesan yang kurang menyenangkan. GOAL mengulas pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan 2-0 El Tri.

Ini baru pertandingan pertama dari 104 pertandingan, namun Meksiko memastikan Piala Dunia terasa nyata sejak peluit pertama dibunyikan.

Di dalam Estadio Azteca, keramaian, warna-warni, dan harapan sebagai tuan rumah membanjiri sore itu dan meresap ke layar jutaan penonton di seluruh dunia. Setelah tujuh penampilan sebelumnya di pertandingan pembuka Piala Dunia tanpa kemenangan—lima kekalahan dan dua hasil imbang, termasuk satu melawan Afrika Selatan pada 2010—El Tri akhirnya meraih kemenangan pertamanya.

Gol pada menit kesembilan dari Julian Quiñones dan sundulan di babak kedua dari Raul Jimenez memberi Meksiko kemenangan 2-0 atas Bafana Bafana, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di tahun 2026 dan memberikan tim asuhan Javier “Vasco” Aguirre awal yang mereka butuhkan.

Kini Meksiko mengalihkan perhatian mereka ke Korea Selatan di Guadalajara, meskipun mereka harus melakukannya tanpa Cesar Montes, yang menerima kartu merah yang tidak perlu pada masa tambahan waktu saat pertandingan sudah ditentukan.

Mexico City merespons layaknya tuan rumah Piala Dunia yang sesungguhnya. Penonton mendorong, bernyanyi, dan mengantarkan El Tri melalui sore yang bersejarah. Namun, ada saat-saat di mana Meksiko bisa saja berbuat lebih banyak untuk mengubah dominasi mereka menjadi skor yang lebih besar, terutama melawan tim Afrika Selatan yang berakhir dengan sembilan pemain.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari kemenangan pembuka Piala Dunia Meksiko atas Afrika Selatan.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Penonton di Azteca

    Yang ini mudah dipilih.

    Banyak penggemar mengantre di luar Estadio Azteca sejak pukul 06.00. Yang lain berjalan bermil-mil hanya untuk mencapai tempat duduk mereka dan menyaksikan pertunjukan yang mungkin hanya akan dialami sekali seumur hidup. Pesta dimulai begitu awal sehingga, di dalam stadion, waktu terasa berlalu begitu cepat.

    Kemudian lagu kebangsaan pun dikumandangkan.

    Lagu kebangsaan Meksiko dinyanyikan dengan kekuatan yang mengubah stadion menjadi lebih dari sekadar beton dan kursi. Beberapa pemain muda - Mateo Chavez, Armando La Hormiga Gonzalez, Obed Vargas, dan Gilberto Mora - tampak terharu saat mereka bernyanyi sekeras-kerasnya. Bahkan lagu kebangsaan Afrika Selatan disambut dengan hormat, bergema indah di seluruh stadion sebelum bola bergulir.

    Meksiko memiliki pemain ke-12, dan ia berbentuk serta berwarna hijau. Ia takkan lelah setelah 90 menit. Ia takkan berhenti menekan dari tribun. El Tri harus memanfaatkan sesuatu yang sulit dijelaskan namun tak mungkin diabaikan.

    Afrika Selatan merasakannya. Korea Selatan dan Republik Ceko diperkirakan juga akan merasakannya. Tidak ada obat mudah melawan penonton Meksiko yang mengubah pertandingan Piala Dunia menjadi acara nasional.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PEMENANG: El Tri mulai melambat setelah mencetak gol di awal pertandingan

    Setelah Meksiko mencetak gol pada menit kesembilan, mereka gagal memanfaatkan kesempatan untuk semakin memperlebar keunggulan atas Afrika Selatan.

    Mungkin itu karena tekanan saat itu. Mungkin karena beban gol pembuka. Namun, alih-alih meningkatkan tempo dan mengubah pertandingan menjadi sore yang panjang dan tidak nyaman bagi Bafana Bafana, Meksiko memilih bermain aman.

    Itulah mungkin sisi pragmatis dari tim-tim Aguirre. Pertahankan gawang tetap bersih. Lindungi keunggulan. Kendalikan pertandingan sebelum mengejar pertunjukan.

    Namun, momen dan stadion saat itu menuntut lebih.

    Brian Gutierrez dan Quiñones sama-sama menciptakan momen berbahaya di babak pertama yang bisa menambah skor sebelum jeda, tetapi Meksiko masuk ke ruang ganti dengan keunggulan hanya 1-0. Melawan lawan yang lebih kuat, peluang yang terlewatkan seperti itu bisa menciptakan ketegangan yang tidak perlu.

    Meksiko menang, mencetak sejarah, dan mengendalikan sebagian besar pertandingan. Namun di Piala Dunia, terutama di kandang sendiri, dominasi mereka di lapangan harus diterjemahkan menjadi ketajaman.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PEMENANG: Roberto Alvarado

    Salah satu pemain yang paling sering dipilih Aguirre untuk masuk dalam susunan pemain inti adalah Roberto "El Piojo" Alvarado.

    Pada Kamis lalu, Afrika Selatan tak mampu menghentikannya.

    Umpan assistnya untuk gol Raul Jimenez menunjukkan ketepatan kaki kirinya dan kejelasan yang ia bawa di sepertiga akhir lapangan. Alvarado tidak mencoba memperumit pertandingan. Ia fokus pada memberikan umpan yang tepat, berkoordinasi dengan cepat bersama rekan setimnya, dan memberikan ritme bagi Meksiko di sisi kanan.

    Keterpaduannya dengan Gutierrez, rekan setimnya di Chivas, juga memberi El Tri salah satu jalur serangan yang lebih bersih. Setiap kali Meksiko membutuhkan sentuhan sederhana untuk maju atau keputusan yang lebih cerdas di dekat kotak penalti, Alvarado tampak selalu siap.

    Dia juga menunjukkan kecerdasan bertahan, beberapa kali mundur untuk mendukung bek kanan Israel Reyes dan membantu Meksiko mengontrol pemain sayap Afrika Selatan.

    Selama dia tetap sehat, Alvarado tampaknya tak tergantikan dalam susunan pemain inti Aguirre. Pada pertandingan pembuka, dengan visi, timing, dan kerja kerasnya tanpa bola, dia membungkam sebagian besar kritik yang mengikutinya hingga ke turnamen ini.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Kartu merah Afrika Selatan

    Bafana Bafana justru merugikan diri sendiri.

    Sphephelo Sithole dan Themba Zwane membuat tim asuhan Hugo Broos berada dalam posisi sulit, tidak hanya saat menghadapi Meksiko tetapi juga menjelang pertandingan fase grup berikutnya melawan Republik Ceko.

    Sebelum turnamen, Broos telah berbicara tentang pentingnya memenangkan setidaknya satu pertandingan dan menempatkan Afrika Selatan pada posisi terbaik untuk memperebutkan tiket peringkat ketiga. Jalur tersebut kini menjadi lebih rumit. Afrika Selatan meninggalkan Azteca tanpa poin, tanpa gol, dan dengan dua pemain yang diskors.

    Tidak semuanya buruk. Bek Chicago Fire FC, Mbekezeli Mbokazi, tampil mengesankan dengan ketenangannya, tendangan kaki kirinya, dan kemauannya untuk memimpin Afrika Selatan dari lini belakang. Ia tampak seperti salah satu dari sedikit pemain Bafana Bafana yang mampu memperlambat tempo pertandingan dan memberikan struktur bagi timnya.

    Namun, kartu merah mengaburkan segalanya.

    Meskipun Meksiko gagal menghukum mereka sepenuhnya, Broos bisa meninggalkan Estadio Azteca dengan sedikit lega karena skor akhir hanya 2-0. Seandainya El Tri lebih tajam dalam serangan, sore itu bisa berubah menjadi mimpi buruk.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PEMENANG: Julian Quiñones

    Setelah pertandingan, Quiñones tampak seolah-olah masih bisa bermain selama 90 menit lagi.

    Hal itu menunjukkan betapa besar kontribusinya bagi Meksiko. Golnya akan menjadi momen yang melekat padanya dari laga pembuka ini, namun penampilannya secara keseluruhan memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar satu gol. Ia menekan lawan, berlari, menyerang ruang kosong, dan memberikan El Tri percikan energi langsung yang sangat dibutuhkan pada hari yang penuh emosi.

    Dia juga nyaris mencetak gol kedua, membentur tiang gawang dengan peluang yang bisa membuat pertandingan semakin menjauh dari jangkauan Afrika Selatan.

    Yang paling menonjol adalah pemahaman Quiñones tentang keunggulan fisik dan psikologis yang bisa diciptakan Meksiko di kandang. Quiñones tahu betul dampak ketinggian bagi lawan setelah bertahun-tahun bermain di Liga MX dan meraih gelar juara bersama Atlas dan Club America. Dia memahami kapan harus menekan, kapan memaksa bek membuat keputusan terburu-buru, dan kapan mengubah bola lepas menjadi ancaman.

    Kembalinya ke Guadalajara pekan depan akan menjadi momen spesial baginya. Ia tetap menjadi pahlawan bagi Atlas setelah membawa klub tersebut meraih gelar Liga MX secara berturut-turut. Meskipun pertandingan Meksiko melawan Korea Selatan akan digelar di Estadio Akron milik Chivas, Quiñones akan tiba di kota yang tahu persis apa yang bisa ia lakukan saat sorotan paling terang.

    Setelah mencetak 33 gol di Liga Pro Saudi, ia kini memiliki gol pertamanya di Piala Dunia. Mungkin ini bukan yang terakhir.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PEMENANG: Cesar Montes

    Cesar Montes terkadang cenderung terjebak dalam melakukan pelanggaran yang ceroboh. Namun, pelanggaran kali ini sangat merugikan.

    Meksiko unggul 2-0. Afrika Selatan hanya tersisa sembilan pemain. Pertandingan itu pada dasarnya sudah berakhir. Tidak ada alasan bagi Montes untuk menempatkan dirinya atau timnya dalam situasi tersebut.

    Kini Aguirre harus bermain tanpa salah satu pemimpin pertahanannya saat menghadapi Korea Selatan, yang, di atas kertas, tampak sebagai lawan paling berpengalaman dan berbahaya di grup ini. 

    Montes bukan sekadar bek tengah biasa dalam rotasi Meksiko. Dia adalah salah satu pemain yang dipercaya untuk mengatur barisan belakang dan menangani tuntutan fisik pertandingan Piala Dunia.

    Kartu merahnya meninggalkan El Tri dengan masalah yang bisa dihindari setelah pertandingan yang seharusnya berakhir tanpa komplikasi.

    Dalam pertandingan yang sempurna bagi Meksiko—di kandang, di hadapan penonton yang riuh, melawan tim Afrika Selatan yang berakhir dengan sembilan pemain—akhir pertandingan menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu. Aguirre kini harus merombak pertahanannya sebelum pertandingan kedua fase grup Piala Dunia.

    Penonton menyelamatkan sebagian besar penampilan tersebut, dan hasil ini memberi Meksiko landasan yang diinginkannya. Namun, sama seperti pada 2018, lawan kedua El Tri di Piala Dunia akan menjadi Korea Selatan asuhan Son Heung-min.

    Kali ini, Meksiko akan tiba dengan tiga poin, momentum, dan seorang bek tengah yang diskors yang sebenarnya tidak perlu hilang.