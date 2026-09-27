Flash Press Agency
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Dari pecundang jadi bos! Lammens menuntaskan kisah penebusan liar di Roma setelah penampilan horor di Piala Dunia
Lammens tuntaskan penebusan di Roma setelah blunder di Piala Dunia
Kiper Manchester United Senne Lammens menampilkan performa penentu kemenangan untuk membantu Belgia meraih kemenangan impresif 2-0 atas Italia di UEFA Nations League di Roma. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu melakukan dua penyelamatan krusial saat skor 1-0, menuntaskan kebangkitan pribadinya setelah kesalahan mahalnya saat melawan Spanyol di perempat-final Piala Dunia.
Pelatih tim nasional yang baru ditunjuk, Mark van Bommel, menaruh kepercayaan penuh kepada Lammens di bawah mistar dalam laga di Roma.
Sang kiper membalas kepercayaan itu dengan penampilan yang meyakinkan untuk membungkam kritik belakangan ini.
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Kiper buka suara soal pemulihan emosional setelah kesalahan di perempat-final
Merefleksikan perjalanannya sejak tersingkir dari Piala Dunia Juli lalu di Los Angeles, Lammens mengakui bahwa untuk mengatasi sorotan publik dibutuhkan ketangguhan mental yang luar biasa. Ia berterima kasih kepada orang-orang terdekatnya atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan, sambil menekankan cepatnya dinamika sepakbola level elite.
Lammens mengungkapkan kelegaan karena kembali membuktikan kualitas sejatinya di panggung internasional.
"Sulit untuk melupakan itu," aku Lammens setelah kemenangan 2-0 tersebut. "Itu adalah momen yang sangat emosional. Saya ingin membantu tim dan negara saya, tetapi pada hari itu hal tersebut tidak benar-benar berjalan. Itu disayangkan, tetapi begitulah sepakbola. Saya mencoba untuk secepat mungkin membalik halaman."
Lammens membahas persaingan dengan Courtois di bawah Van Bommel
Dengan Thibaut Courtois memilih untuk melewatkan laga-laga Nations League, Lammens memanfaatkan sepenuhnya kesempatan tampil sebagai starter di bawah asuhan Van Bommel. Keduanya sebelumnya bekerja sama di Antwerp, tempat Van Bommel memprediksi Lammens akan menjadi penjaga gawang jangka panjang Belgia pada masa depan.
Terlepas dari penampilan gemilangnya, Lammens tetap menghormati status kelas dunia Courtois di tim nasional.
"Thibaut telah membuktikan banyak hal, dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik di dunia," kata Lammens. "Akan selalu ada tempat untuknya. Saya tidak fokus pada apakah dia akan bermain saat kembali nanti. Saya akan selalu melakukan yang terbaik, baik saya berada di bawah mistar maupun tidak."
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Belgia bersiap untuk duel di Paris melawan Prancis
Lammens memuji dampak instan Van Bommel, dengan menyoroti komunikasi taktis sang manajer yang jelas serta penekanannya pada intensitas selama pertemuan tim. Belgia berupaya membangun fondasi pertahanan mereka yang solid saat mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya.
Tim asuhan Van Bommel bersiap bertandang ke Paris untuk menghadapi Prancis dalam laga Nations League mereka yang akan datang.
Lammens bertekad mempertahankan tempatnya di bawah mistar setelah aksi heroiknya di Roma.
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