Kiper Manchester United Senne Lammens menampilkan performa penentu kemenangan untuk membantu Belgia meraih kemenangan impresif 2-0 atas Italia di UEFA Nations League di Roma. Penjaga gawang berusia 24 tahun itu melakukan dua penyelamatan krusial saat skor 1-0, menuntaskan kebangkitan pribadinya setelah kesalahan mahalnya saat melawan Spanyol di perempat-final Piala Dunia.

Pelatih tim nasional yang baru ditunjuk, Mark van Bommel, menaruh kepercayaan penuh kepada Lammens di bawah mistar dalam laga di Roma.

Sang kiper membalas kepercayaan itu dengan penampilan yang meyakinkan untuk membungkam kritik belakangan ini.