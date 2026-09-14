Maldini mengalami sisi tak menentu dari sepakbola profesional akhir pekan ini, beralih dari penentu kemenangan menjadi pusat penyelidikan polisi hanya dalam hitungan jam. Gelandang serang itu, yang saat ini dipinjam dari Atalanta, memastikan kemenangan vital 2-1 bagi Cagliari atas klub induknya.

Kecelakaan itu terjadi pada Minggu dini hari di Milan, ketika Porsche Carrera 4 milik Maldini bertabrakan dengan kendaraan lain. Benturan tersebut mengakibatkan luka ringan pada enam orang, termasuk sang pemain sendiri, yang kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan sebagai langkah pencegahan sebelum diizinkan pulang.