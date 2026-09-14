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Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Dari pahlawan menjadi pecundang! Daniel Maldini kehilangan surat izin mengemudi beberapa jam setelah mencetak gol kemenangan Cagliari

D. Maldini
Cagliari
Serie A

Pemain internasional Italia Daniel Maldini mengalami perubahan nasib pada akhir pekannya, dari puncak kebahagiaan ke kekecewaan besar setelah surat izin mengemudinya ditangguhkan di Milan. Pemain berusia 24 tahun itu, yang merupakan putra bek legendaris Paolo Maldini, terlibat dalam kecelakaan lalu lintas hanya beberapa jam setelah mencetak gol penentu kemenangan untuk Cagliari di Serie A.

  • Gol kemenangan diikuti keterpurukan Milan

    Maldini mengalami sisi tak menentu dari sepakbola profesional akhir pekan ini, beralih dari penentu kemenangan menjadi pusat penyelidikan polisi hanya dalam hitungan jam. Gelandang serang itu, yang saat ini dipinjam dari Atalanta, memastikan kemenangan vital 2-1 bagi Cagliari atas klub induknya.

    Kecelakaan itu terjadi pada Minggu dini hari di Milan, ketika Porsche Carrera 4 milik Maldini bertabrakan dengan kendaraan lain. Benturan tersebut mengakibatkan luka ringan pada enam orang, termasuk sang pemain sendiri, yang kemudian dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan sebagai langkah pencegahan sebelum diizinkan pulang.

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  • Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Lisensi ditangguhkan setelah tes positif

    Setelah tabrakan itu, gelandang tersebut harus menjalani tes untuk menentukan kelayakannya mengemudi. Polisi kota Milan mengonfirmasi kepada BBC Sport bahwa konsekuensi hukumnya langsung berlaku setelah hasil tes breathalyser keluar. Polisi menyatakan: 'Tn. Maldini menjalani tes breathalyser di lokasi kejadian' dan mengonfirmasi bahwa 'surat izin mengemudinya disita setelah hasil tes menunjukkan hasil positif.'

    Laporan dari lokasi kejadian mengonfirmasi bahwa pemain berusia 24 tahun itu jauh melampaui batas legal alkohol di Italia, yaitu 0,5 gram per liter. Tes breathalyser awal mencatat kadar alkohol dalam darah 0,91 g/l, dengan hasil tes kedua menunjukkan 0,89 g/l, hampir dua kali lipat dari ambang batas yang diizinkan bagi pengemudi di negara tersebut.

  • Cagliari mengeluarkan tanggapan resmi

    Terlepas dari temuan dari kepolisian setempat, Cagliari bergerak cepat untuk mendukung pemain mereka, yang telah mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi musim ini dengan mencetak dua gol. Klub asal Sardinia itu merilis pernyataan untuk menanggapi spekulasi media yang kian berkembang terkait kondisi kebugaran dan perilaku pemain kunci mereka.

    Klub itu jelas ingin menjaga pemain andalannya tetap fokus di lapangan saat mereka berupaya membangun momentum dari kemenangan terbaru mereka. Pernyataan dari Cagliari mengonfirmasi bahwa Maldini telah 'menjalani pemeriksaan toksikologi menyusul laporan media baru-baru ini' dan bahwa 'semua tes menunjukkan hasil negatif'. Cagliari menambahkan bahwa sang playmaker akan kembali bergabung dengan skuad untuk berlatih pada Senin seperti biasa guna mempersiapkan laga-laga mereka yang akan datang.

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  • Atalanta BC v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Meneruskan warisan keluarga

    Maldini menyandang salah satu nama keluarga yang paling berat di sepak bola dunia, mengikuti jejak ayahnya Paolo dan kakeknya Cesare. Kedua Maldini senior dianggap sebagai ikon permainan ini dan legenda AC Milan, dan Daniel menorehkan tonggak bersejarah dengan menjadi generasi ketiga dari keluarganya yang mewakili Italia saat menjalani debut internasional melawan Israel dalam laga UEFA Nations League pada 2024. Sejak itu, ia telah mengoleksi enam caps bersama Italia, dengan penampilan terbarunya terjadi pada September 2025.

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