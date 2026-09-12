Getty Images Sport
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Dari pahlawan ke pahlawan! David Raya menepis penalti Sunderland sebelum Bruno Guimaraes mencetak gol kemenangan Arsenal yang menakjubkan hanya 121 detik kemudian
Raya dan Guimaraes memberikan percikan inspirasi
Dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama hampir satu jam, laga itu meledak hidup dalam rentang dua menit yang kacau di babak kedua. Sunderland mendapat peluang emas untuk unggul ketika wasit John Brooks menilai Ezri Konsa telah melanggar aturan saat berduel dengan Dan Ballard dalam situasi bola mati.
Namun, upaya Enzo Le Fee digagalkan oleh penyelamatan luar biasa dari Raya, yang menjatuhkan diri ke kiri bawah untuk menepis bola ke tiang gawang. Secara luar biasa, statistik menunjukkan hanya ada 121 detik antara penyelamatan penalti Raya dari Enzo Le Fée (55:40) dan gol Bruno Guimarães untuk Arsenal (57:41).
Gelandang Brasil itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada jeda babak, membungkam penonton di Stadium of Light dengan momen kecemerlangan individu tak lama setelah laga dimulai kembali. Menerima umpan dari Declan Rice di luar kotak penalti, mantan kapten Newcastle itu melepaskan tembakan keras yang mengenai bagian bawah mistar sebelum bersarang di gawang.
Bukayo Saka menolak membiarkan pertandingan berakhir hanya dengan satu gol, dengan menambah gol kedua Arsenal dari titik penalti pada menit keenam injury time setelah ia sendiri memenangkan penalti tersebut. Gol telat itu memastikan Arsenal mempertahankan start sempurna mereka, dengan empat kemenangan dari empat laga pembuka saat mereka melanjutkan upaya mempertahankan gelar Premier League.
- AFP
Pentingnya fokus Raya
Para pencetak gol kerap menjadi sorotan utama, tetapi peran Raya dalam solidnya pertahanan Arsenal tidak bisa dilebih-lebihkan. Penyelamatannya dari Le Fee menjadi bukti persiapan dan refleksnya, sekaligus menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain dengan performa terbaik di liga. Data tersebut menyoroti kontribusi uniknya pada musim ini, karena Raya adalah satu-satunya penjaga gawang yang menepis penalti di Premier League musim ini.
Performa Raya tidak hanya terbatas pada aksi heroik saat penalti, karena ia kembali dipaksa bekerja pada akhir laga untuk menggagalkan Nordi Mukiele. Sang penjaga gawang bereaksi cepat terhadap tembakan sontekan ke arah sudut bawah, menepis bola menjauh sebelum lautan penyerang Sunderland bisa menyambar bola muntah. Nirbobol terbaru ini menjadi clean sheet ketiganya dalam empat pertandingan liga, menegaskan alasan ia tetap menjadi yang terdepan dalam perburuan Golden Glove keempat secara beruntun.
Kedalaman skuad terbukti krusial bagi Arteta
Strategi rekrutmen Arsenal dan manajemen skuad mereka terlihat jelas di North East, dengan para pemain cadangan sekali lagi memberikan dorongan yang dibutuhkan untuk memecah kebuntuan. Keputusan memasukkan Guimaraes saat jeda mengubah jalannya pertarungan di lini tengah, dengan menawarkan profil serangan yang lebih agresif dibanding trio starter.
Kemampuan pemain Brasil itu untuk melakukan tusukan ke depan dan menemukan pojok atas gawang menghasilkan gol pembuka yang gagal ditemukan para penyerang starter Arsenal selama babak pertama yang ketat, yang didominasi oleh organisasi pertahanan disiplin Sunderland.
- Getty Images Sport
Gol yang luar biasa!
Merefleksikan rangkaian kejadian yang berlangsung cepat setelah peluit akhir berbunyi, Raya cepat memuji kontribusi rekan setimnya terhadap kemenangan itu. Berbicara kepada media, kiper Spanyol itu menyoroti pentingnya gol tersebut, dengan mengatakan: "Gol yang luar biasa, dan terutama momen ketika dia mencetaknya" saat keduanya merayakan tambahan tiga poin.
Kedatangan Guimaraes di London utara memberi Arsenal profil lini tengah yang berbeda, sosok yang mampu mendorong tim ke depan dan menghadirkan momen penentu kemenangan ketika para starter yang sudah mapan kesulitan membongkar blok rendah rapat lawan.
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