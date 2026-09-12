Dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama hampir satu jam, laga itu meledak hidup dalam rentang dua menit yang kacau di babak kedua. Sunderland mendapat peluang emas untuk unggul ketika wasit John Brooks menilai Ezri Konsa telah melanggar aturan saat berduel dengan Dan Ballard dalam situasi bola mati.

Namun, upaya Enzo Le Fee digagalkan oleh penyelamatan luar biasa dari Raya, yang menjatuhkan diri ke kiri bawah untuk menepis bola ke tiang gawang. Secara luar biasa, statistik menunjukkan hanya ada 121 detik antara penyelamatan penalti Raya dari Enzo Le Fée (55:40) dan gol Bruno Guimarães untuk Arsenal (57:41).

Gelandang Brasil itu, yang masuk sebagai pemain pengganti pada jeda babak, membungkam penonton di Stadium of Light dengan momen kecemerlangan individu tak lama setelah laga dimulai kembali. Menerima umpan dari Declan Rice di luar kotak penalti, mantan kapten Newcastle itu melepaskan tembakan keras yang mengenai bagian bawah mistar sebelum bersarang di gawang.

Bukayo Saka menolak membiarkan pertandingan berakhir hanya dengan satu gol, dengan menambah gol kedua Arsenal dari titik penalti pada menit keenam injury time setelah ia sendiri memenangkan penalti tersebut. Gol telat itu memastikan Arsenal mempertahankan start sempurna mereka, dengan empat kemenangan dari empat laga pembuka saat mereka melanjutkan upaya mempertahankan gelar Premier League.