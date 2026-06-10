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YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Dari "neraka" menjadi pahlawan playoff: Tahun yang penuh gejolak bagi Youssoufa Moukoko setelah resmi hengkang dari BVB

Superleague
FC Koebenhavn
FEATURES
Y. Moukoko
Borussia Dortmund
Bundesliga

Youssoufa Moukoko kini sudah jauh dari performa yang pernah ia tunjukkan saat masih di tim junior dan tim nasional Jerman. Namun, di Denmark, ia baru-baru ini memiliki alasan untuk bersuka cita.

Piala Dunia 2026 akan dimulai minggu ini — dan dengan demikian, Piala Dunia 2022 secara resmi telah memiliki penerusnya. Baru tiga setengah tahun yang lalu, namun terasa seperti selamanya, tim DFB tersingkir di Qatar setelah babak penyisihan grup. Pelatih tim nasional saat itu adalah Hansi Flick; sebelumnya terjadi perdebatan yang tak kunjung usai mengenai ban lengan pelangi, kekalahan melawan Jepang, dan setelah turnamen berakhir, sebuah dokumenter yang memalukan bagi pelatih DFB, termasuk video motivasi "Graugänse". 

Di Qatar, Jerman juga memiliki pemain termuda baru di Piala Dunia: Youssoufa Moukoko. Tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-18, si jenius muda, yang saat itu masih terikat kontrak dengan Borussia Dortmund, mendapat kesempatan bermain selama beberapa menit. Kini, bagi Moukoko, penampilannya di Piala Dunia, status sebagai jenius muda, dan hype yang menyertainya pun terasa sudah berlalu sejak lama. Di klubnya saat ini di Denmark, ia menutup musim yang sulit baginya dengan sebuah pencapaian pribadi yang menonjol. 

  • Pasalnya, ia berhasil memastikan tiket ke kompetisi Eropa bagi klub barunya, FC Kopenhagen, yang telah ia bela sejak musim panas lalu, dalam laga terakhir musim ini: Justru dalam derby sengit melawan Bröndby, ia mencetak gol penentu keunggulan 2-1 pada babak perpanjangan waktu dari jarak lima meter—dengan tendangan tumit. 

    Sebuah momen yang kemudian dengan bangga dipamerkan oleh Moukoko, yang biasanya jarang mengunggah postingan, di media sosial. Di masa tambahan waktu, ia menambah gol kedua untuk skor akhir 3-1, yang memastikan partisipasi Kopenhagen di babak kualifikasi kedua Conference League. Hal ini disebabkan oleh sistem kompetisi di Superliga Denmark yang mungkin terasa aneh bagi para penggemar Jerman. 

    Pasalnya, FCK menjalani musim yang sangat buruk untuk waktu yang lama - dan Moukoko pun lama mencari performa terbaiknya. Sebagai juara ganda bertahan, klub ini memulai musim dengan harapan akan berjalan lebih baik dan lebih dominan, terutama berkat striker Jerman tersebut, yang dengan biaya transfer lima juta euro langsung menempati peringkat ketiga sebagai pemain baru termahal klub. 

    Namun kenyataannya sangat berbeda: Setelah apa yang disebut babak utama, di Denmark, dua belas tim Superliga dibagi ke dalam babak perebutan gelar juara dan babak degradasi - dan FCK, sebagai tim peringkat ketujuh, harus turun ke babak degradasi untuk pertama kalinya karena hanya mampu memenangkan delapan dari 22 pertandingan. Moukoko juga diturunkan dalam 18 pertandingan tersebut, namun dengan hanya mencetak tiga gol, kontribusinya terbilang sangat minim untuk seorang pemain baru yang konon berkualitas tinggi. 

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  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Youssoufa Moukoko: "Saya bermain buruk"

    "Saya tahu itu bukan level saya," kata Moukoko kepada majalah kicker pada musim gugur lalu, saat media sensasional Denmark sudah menyebutnya sebagai "pembelian yang sangat keliru". Namun, apa sebenarnya levelnya adalah pertanyaan yang masih belum terjawab bagi sang penyerang. 

    Di level junior, Moukoko mencetak gol dengan mudah untuk BVB, sehingga tim Kuning-Hitam yakin memiliki calon bintang dunia di barisan mereka. Namun, transisi ke level senior ternyata menjadi masalah bagi Moukoko: Keunggulan kecepatan yang sebelumnya dimilikinya menghilang, dan insting mencetak golnya tidak lagi menghasilkan banyak gol seperti saat melawan lawan seusia. "Tubuh saya belum siap untuk level profesional," kata Moukoko sambil menyinggung cedera yang sering menghambatnya. 

    Ketika ia dalam kondisi fit, Dortmund sering memberinya kesempatan bermain, namun biasanya hanya sebentar; namun, dalam jangka panjang, Moukoko tidak mampu menyaingi nama-nama yang sudah mapan seperti Donyell Malen, Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier, atau Serhou Guirassy. Dengan status pinjaman ke Nice, Moukoko ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain dan meningkatkan kepercayaan dirinya pada musim 2024/25, namun rencana tersebut gagal total dari segi performa. 

    Dari awal Februari hingga akhir musim, penyerang ini akhirnya sama sekali tidak dimainkan karena sebelumnya ia sama sekali tidak mampu meyakinkan. "Saya bermain buruk, harus diakui begitu," kata Moukoko, yang secara mengejutkan justru menarik kesimpulan yang sangat positif dari tahunnya di Cote d'Azur: "Nice adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada saya." Dia telah belajar bersabar dan dapat menilai penampilannya dengan lebih jujur, kata Moukoko. 

  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Kopenhagen gagal lolos ke babak final: "Ini benar-benar neraka"

    Sudah cukup cepat terlihat bahwa Nice tetap tidak ingin merekrut pemain pinjaman dari BVB itu secara permanen. Dan karena tidak ada prospek bagi Moukoko di Dortmund, ia pun mendesak untuk hengkang. Meskipun FC Kopenhagen bukanlah klub impiannya, namun di level Superliga yang lebih rendah, Moukoko diharapkan dapat bersinar kembali seperti saat masih di tim junior - demikian rencana pihak FCK. 

    Bahwa hal itu awalnya tidak berhasil, bukan semata-mata kesalahan Moukoko, karena seluruh tim juga tidak tampil baik. "Ini memalukan dan hari yang kelam bagi kami," kata pelatih Kopenhagen Jacob Neestrup, saat dipastikan timnya harus turun ke babak degradasi. 

    "Saya sangat malu. Ini seperti neraka," kata Thomas Delaney, mantan pemain Dortmund lainnya, dengan nada yang jauh lebih tegas. Di tengah-tengah itu semua ada Moukoko, yang mendapat banyak kritik karena ekspektasi yang dipicu oleh biaya transfernya - dan tiba-tiba ia tampil memukau. 

  • FCK tampil terburuk dalam 26 tahun terakhir — namun tetap lolos ke Piala Eropa

    Dalam babak degradasi, pemain berusia 21 tahun itu mencetak enam gol dalam enam pertandingan, sehingga Kopenhagen finis di peringkat pertama dan lolos dari degradasi dengan mudah. Meskipun finis di peringkat ketujuh dalam klasemen akhir—yang merupakan hasil terburuk FCK dalam 26 tahun terakhir—tim ini tetap mendapat kesempatan berlaga di kompetisi Eropa berkat statusnya sebagai juara babak degradasi, berkat sistem Superliga. Dan dalam derby playoff melawan Bröndby ini, Moukoko mencetak dua gol dan menjadi penentu kemenangan bagi klubnya. 

    "Saya tahu bahwa saya akan membantu tim ini," kata Moukoko dengan keyakinan pada musim gugur 2025, dan ia membuktikannya pada bulan Mei. Ia masih terikat kontrak dengan FC Kopenhagen hingga 2030, sementara rumor kepergiannya pada musim dingin kini telah menjadi sejarah, sama seperti penampilannya sebagai pemain Jerman termuda di Piala Dunia. 

  • Musim 2025/26 Youssoufa Moukoko

    Permainan: 41
    Menit bermain: 2015
    Menit per pertandingan: 49
    Gol: 18
    Assist: 3
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