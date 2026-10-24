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جلال السالم - الاتفاقx/EttifaqSa
Diterjemahkan oleh

Dari mesin gol menjadi penyihir lapangan: 5 bintang yang layak ditonton di pekan kedelapan Liga Elite

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Fateh U21
Al Hilal U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Al Taawoun U21
Al Ettifaq U21
Al Taawoun U21
Al Nassr U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Nassr U21
Al Qadisiyah U21
Arab Saudi

Pekan baru Liga Elite Goal hadir ke permukaan, dan bersamanya muncul pula bakat-bakat baru yang keajaibannya dinanti para penggemar untuk disaksikan menyebar di lapangan-lapangan Kerajaan.

Pekan kedelapan Liga Elite Goal bergulir besok, Minggu, dan berlangsung selama dua hari, yang mungkin menyaksikan lahirnya bakat-bakat baru yang mampu mengibarkan panji sepak bola Saudi pada tahun-tahun mendatang.

  • Mountassir Chahchah, Sang Pesulap Al Fath

    Tidak diragukan lagi bahwa pertandingan paling menonjol yang dinantikan para penggemar adalah laga puncak yang mempertemukan dua tim, Al Hilal dan Al Fateh, di stadion klub ibu kota di Riyadh.

    Kedua tim memiliki banyak talenta muda, dan tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antaranya adalah penyerang pendatang asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol kompetisi dengan koleksi 6 gol.

    Namun, jika bakat Ramos tampak jelas di depan mata, Al Fateh memiliki penyihir lain di barisannya, yang dengan umpan-umpan kuncinya membantu penyerang Afrika itu masuk ke dalam jajaran pencetak gol pada edisi kompetisi saat ini.

    Yang dibicarakan di sini adalah Muntasir Al Shaqqaq, yang berhasil menciptakan 3 gol pada musim berjalan Liga Saudi U-21, sehingga menempati peringkat ketiga dalam daftar pencipta gol terbanyak di kompetisi tersebut.

    Tidak diragukan lagi, pertandingan menghadapi tim sebesar Al Hilal merupakan kesempatan ideal bagi setiap pemain untuk memperlihatkan bakatnya di hadapan semua orang, terutama jika ia memiliki bakat besar seperti Muntasir Al Shaqqaq.

  • Abdulilah Al-Ghamdi

    Namun, sihir Muntasir Al-Shiqaq, serta bakat mencetak gol Jefferson Ramos, tidak akan menemukan jalan mudah menuju gawang klub Al-Hilal, dengan kehadiran kiper gemilang Abdulilah Al-Ghamdi.

    Memang benar Al-Hilal adalah tim ofensif yang mendominasi lawan-lawannya dan membanjiri gawang mereka dengan gol, tetapi pada saat yang sama mereka membutuhkan kiper tangguh yang melindungi gawangnya dari serangan balik lawan.

    Peran ini dijalankan Al-Ghamdi dengan sangat baik sepanjang musim ini di Liga Elite Joy, di mana ia menjadi kiper dengan jumlah nirbobol terbanyak sebanyak 3 pertandingan.

    Sepanjang 6 pertandingan, gawang Al-Hilal hanya kebobolan 6 gol, dengan rata-rata satu gol di setiap pertandingan, dan ia memiliki lini pertahanan terkuat ketiga setelah Al-Ittihad dan Al-Khulood.

    Al-Ghamdi akan memegang peran besar menghadapi Al-Fateh untuk menggagalkan sengatan gol Jefferson Ramos, serta menjaga gawangnya tetap nirbobol untuk pertandingan keempat pada musim ini.

  • Puncak laga lainnya akan tersaji pada pekan kedelapan Liga Joy Elite, antara Al-Ettifaq dan Al-Taawoun, dua tim yang menempati peringkat kelima dan keenam di papan klasemen.

    Al-Taawoun masih terdampak oleh absennya sang penyerang Basem Al-Oraini, pencetak gol terbanyak musim lalu di Liga Joy Elite, yang dipromosikan ke tim utama pada musim ini di Liga Roshn.

    Namun, tampaknya "Sukkari Al-Qassim" telah menemukan sosok pengganti Al-Oraini dalam mencetak gol, yaitu Abdulmajeed Sharif yang telah mencetak 4 gol sepanjang musim ini di Liga Saudi U-21.

    Sharif menempati peringkat kedelapan dalam daftar pencetak gol terbanyak kompetisi, hanya terpaut satu gol di belakang 3 pemain yang telah mencetak 5 gol.

    Abdulmajeed Sharif berharap dapat tampil kembali dengan gemilang pada laga melawan Al-Ettifaq, demi melanjutkan persaingan memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak musim ini.

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  • Dari mesin gol menjadi penyihir

    Adapun di kubu Al-Ettifaq, semua mata akan tertuju kepada Mohammed Al-Essa, top skor edisi musim ini dari Liga Joy Elite dengan koleksi 8 gol, namun ada bintang lain yang menjadi top skor tim sebelum Al-Essa.

    Hal ini terkait dengan Jalal Al-Salem, top skor Al-Ettifaq pada musim lalu di Liga Saudi U-21, yang bersaing memperebutkan gelar top skor kompetisi hingga babak-babak akhir.

    Meski naluri mencetak gol ini sempat menurun selama musim ini, namun di baliknya ada naluri lain yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan menciptakan gol.

    Al-Salem dianggap sebagai pemain tersubur dalam menciptakan gol pada musim ini di Liga Joy Elite, dengan koleksi 4 assist, dan tidak diragukan lagi ia bermimpi menciptakan gol kelima, dan mungkin juga mencetak gol dalam laga sengit melawan Al-Taawoun.

  • Muhannad Al-Qudhaibi: Sang Penyihir Al-Qadisiyah

    Jalal Al-Salem bukan satu-satunya pemain yang menempati puncak daftar kreator gol terbanyak pada musim ini di Liga Elite Joy, karena ia menyamai penyihir lain dari Al-Qadsiah, yaitu Muhannad Al-Qudhaibi.

    Pada musim lalu, banyak pemain istimewa bermunculan di tim Al-Qadsiah, terutama di lini depan, dan tampaknya Al-Qudhaibi akan menjadi penyihir utama di tim Al-Sharqawi pada musim ini.

    Muhannad Al-Qudhaibi memiliki peluang emas untuk menampilkan sihirnya dalam laga sengit melawan Al-Nassr, di stadion milik tim tersebut di Riyadh.

    Al-Nassr jelas-jelas kesulitan sejak awal musim ini, terutama di sisi pertahanan, karena telah kebobolan 7 gol dalam 5 pertandingan, dan ini merupakan peluang istimewa bagi Al-Qudhaibi untuk bersinar dalam laga besar sekelas ini.