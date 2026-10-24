Tidak diragukan lagi bahwa pertandingan paling menonjol yang dinantikan para penggemar adalah laga puncak yang mempertemukan dua tim, Al Hilal dan Al Fateh, di stadion klub ibu kota di Riyadh.

Kedua tim memiliki banyak talenta muda, dan tidak diragukan lagi yang paling menonjol di antaranya adalah penyerang pendatang asal Tanjung Verde, Jefferson Ramos, yang menempati peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol kompetisi dengan koleksi 6 gol.

Namun, jika bakat Ramos tampak jelas di depan mata, Al Fateh memiliki penyihir lain di barisannya, yang dengan umpan-umpan kuncinya membantu penyerang Afrika itu masuk ke dalam jajaran pencetak gol pada edisi kompetisi saat ini.

Yang dibicarakan di sini adalah Muntasir Al Shaqqaq, yang berhasil menciptakan 3 gol pada musim berjalan Liga Saudi U-21, sehingga menempati peringkat ketiga dalam daftar pencipta gol terbanyak di kompetisi tersebut.

Tidak diragukan lagi, pertandingan menghadapi tim sebesar Al Hilal merupakan kesempatan ideal bagi setiap pemain untuk memperlihatkan bakatnya di hadapan semua orang, terutama jika ia memiliki bakat besar seperti Muntasir Al Shaqqaq.